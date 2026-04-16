Отцам предлагают давать дополнительный день отпуска. Сами отцы против — и вот почему

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Воспитание детей - это дело отцовское! Российским отцам надо предоставить дополнительный день отпуска, чтобы они посещали школьные и дошкольные мероприятия с участием своих детей! К такому выводу пришли депутаты Госдумы и даже разработали соответствующий законопроект.

Ну какой же русский отец откажется от дополнительного дня отпуска!? Впрочем, не все так радужно. Разработчики законопроекта предложили закрепить за отцами право на дополнительный отпуск продолжительностью до 24 рабочих часов (в год) без сохранения заработной платы. При этом депутаты предлагают прописать в Трудовом кодексе, что такой отпуск можно будет использовать по частям, например, по несколько часов. Но предлагается ограничение - один «отцовский» отгул в месяц. При этом работодатель вправе потребовать у сотрудника подтверждающие документы о посещении детского мероприятия. Если ребенок воспитывается только матерью, аналогичное право будет предоставлено и ей.

Один из разработчиков законопроекта - член комитета по международным делам Дмитрий Кузнецов - сам многодетный отец.

По его словам, важно, чтобы отцы больше участвовали в жизни детей - не только посещали школьные собрания и утренники, но и общались с педагогами, ходили с детьми в музеи и походы, поддерживали их на соревнованиях. Он напомнил, что «иногда нужно и забрать ребенка из школы, и отвезти к врачу». Как говорится, кто бы спорил…

Депутаты уверены, что отцы оценят инициативу по предоставлению им дополнительного отпускного дня в год (пусть и не оплачиваемого), но прописанного в законе, чтобы уделять больше внимания своим детям.

- Это предложение из области фантастики. Работодатели не смогут и не будут предоставлять такой отпуск мужчинам. Это будет снижать производительность труда. И потом, суточный отпуск на несколько часов - как работодателю это учитывать? А если человек работает посменно, вахтовым методом или в шахте, или на конвейере? Он на несколько часов во время своей смены уйдет на детский утренник, а кто встанет на его место? Это совершенно не реализуемая норма с точки зрения организации труда в целом ряде компаний, - сказал в разговоре с корреспондентом KP.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, отец пятерых детей.

Депутаты уверены, что отцы оценят инициативу по предоставлению им дополнительного отпускного дня в год. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По его словам, если у сотрудника хорошие отношения с руководством, при желании он найдет возможность договориться и отпроситься на детский утренник.

- Но мужчины чаще всего не ходят на детские мероприятия, потому что они основные кормильцы в семье. Мужчины живут по жесткому расписанию и у них сверхзанятость. За счет кого мы снизим занятость мужчин?, - замечает Александр Сафонов.

- И как же тогда вовлечь отцов в воспитание детей?

- Нужны системные меры по повышению эффективности труда за счет совершенствования технологий и повышения заработной платы. Если мужчинам не придется работать на двух работах, чтобы содержать семью, у них будет больше времени на детей, - уверен эксперт.

По его словам, огромную роль играет и воспитание.

- Лично я копирую своего отца: он ходил ко мне в школу на родительские собрания, на спорт. На собрания я хожу не часто, только когда жена не может, а вот все спортивные мероприятия с детьми - моя зона ответственности, - поделился Александр Сафонов.

