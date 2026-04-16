Фото: Министерство обороны РФ.

В ответ на украинские атаки по гражданским объектам в России за минувшие 24 часа был нанесен масштабный удар высокоточным дальнобойным оружием. Целями стали компании и предприятия, производящие крылатые ракеты и беспилотники ВСУ, а также объекты топливно-энергетического сектора киевского режима.

По сообщению официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все выявленные разведкой цели были успешно поражены. Он также представил свежие данные о потерях ВСУ: более 145 военнослужащих уничтожено группировкой войск «Север», 190 — «Запад», 145 — «Южной», 340 — «Центр», 195 — «Восток» и 40 — «Днепр».

Комплектующие для крылатых ракет ВСУ накрыли при разгрузке

Таким образом, всего за сутки суммарные потери украинских военнослужащих и иностранных наемников составили 1055 человек.

Кроме того, главком ВСУ Сырский за 24 часа потерял на передовой: 20 полевых складов с боеприпасами, 15 единиц бронетехники (в том числе американский М113), три артиллерийских орудия, реактивная система залпового огня «Град», две станции радиоэлектронной борьбы и 67 автомобилей.

Объединенная группировка войск РФ также поразила контейнерный терминал, места сосредоточения бронетехники, участки испытания робототехнических комплексов и пункты временной дислокации украинских формирований и наемников в 154 районах.

Российские средства ПВО за это время успели сбить пять управляемых авиабомб и 270 украинских ударных дронов ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции (по данным Минобороны РФ на 16 апреля 2026 г ) уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

134449 - дронов.

656 - ЗРК.

28923 - танка и бронемашин.

1701 - РСЗО.

34455 - орудий.

59507 - единиц спецтехники.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Украине подвезли крутые беспилотники с ИИ. Чего ждать России?