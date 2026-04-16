Секретный британский доклад: в стране грядет дефицит продуктов и пива

Cильнее всего из стран «Большой Семерки» от войны с Ираном пострадает Великобритания. Фото: Stock-Asso/Shutterstock/Fotodom

Эксперты британского правительства смоделировали «наихудший сценарий» последствий кризиса вокруг Ирана для своей экономики. Одним из самых тревожных пунктов оказались проблемы с продуктами из-за дефицита … углекислого газа. Вывод: летом Британия может столкнуться с нехваткой свинины и курятины.

В моделировании, узнала The Times , участвовали чиновники из канцелярии премьера Стармера, казначейства и минобороны. Виртуальным учениям дали кодовое название «Тернстоун».

По самому пессимистичному сценарию, к июню Ормузский пролив все еще не откроется и никакого мирного соглашения между США, Израилем и Ираном не будет.

Сильнее всего от этого пострадает сельское хозяйство.

Промышленный углекислый газ - побочный продукт производства удобрений, которые производят в странах Персидского залива, прежде всего в Саудовской Аравии и Катаре. CO использую для того, чтобы продукты - в частности, выпечка, мясо и салаты - хранились дольше, особенно он важен для производства курятины и свинины.

Также без углекислого газа не сделать пиво. Тут британцев ждет прямо-таки эпическое фиаско, ведь все пабы в теории должны быть забиты болельщиками в связи с ЧМ по футболу.

Но это еще не все. Сухой лед на основе CO позволяет сохранять запасы крови для переливания, вакцин, органы для пересадки…

Прогноз показал, что при затяжном конфликте объемы промышленного углекислого газа в стране могут сократиться до 18% от довоенного уровня.

Особо эффективных встречных мер британское правительство не предлагает - разве что «родило» идею спустить местным заводам разнарядку по производству углекислого газа вместо их основной продукции.

Между тем Международный валютный фонд сделал свой прогноз: сильнее всего из стран «Большой Семерки» от войны с Ираном пострадает именно Великобритания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Европа хочет свое НАТО - с Украиной и обидами». Почему альтернативный альянс уже заранее обречен

США «перекрыли» Ормузский пролив, но суда все равно идут: Ближний Восток вступил в новую фазу неопределенности