Социальные продукты за год подешевели на 9%: почему далеко не все россияне это заметили

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) радует: за год минимальные цены на социально значимые продукты снизились на 9,1%. Это март 2026 года к марту 2025-го.
Среди подешевевших товаров есть прямо чемпионы. Минимальные цены на рис упали аж на 30% с лишним. На овощи из «борщевого набора» - капусту, картошку, свеклу — около того же. А на сливочное масло и соль — более чем на 20% (см. «Только цифры»). Всего, по данным АКОРТ, минимальные цены в марте в годовом измерении снизились на продукты в 16 из 25 социально значимых категорий.
Не торопитесь удивляться и спрашивать, а как это сочетается с данными Росстата, по которым продовольственные товары в марте 2026 года стоили в среднем на 6% дороже, чем в марте 2025 года (что как-то больше соотносится с личными ощущениями при посещении магазина). Аналитики АКОРТ изучали ситуацию на полках крупнейших торговых сетей с так называемыми продуктами «первой цены» - самыми дешевыми социальными. И здесь ситуация может сильно отличаться от «средней по больнице».
Есть продукты, которые в марте 2026 года и в среднем стоили дешевле, чем в то же время годом раньше. Это, в частности, те самые «борщевые» овощи: в предыдущем году цены на них подскочили сильнее обычного из-за неурожая, а этой осенью урожай собрали нормальный, что сказалось на весенних ценах. Дешевле прошлогоднего стоит нынче и сливочное масло — на него был подскок цен, что привело к падению спроса и некоторому снижению цен обратно.
Но как объяснить снижение минимальных цен, например, на яйца, который сейчас вообще-то дорожают?
- Ритейлеры удерживают минимальную наценку на продукты первой необходимости и по широкому ряду позиций инвестируют собственные средства в поддержку доступных розничных цен, способствуя сдерживанию инфляции. Наценка в марте опустилась до исторического минимума 1,6% — ниже предыдущего минимума в 1,7%, зафиксированного в мае 2025 года, - утверждает председатель АКОРТ Станислав Богданов.
Такая стратегия, по его словам, позволяет в частности сглаживать сезонные колебания цен на какие-то продукты.
- На деле торговые сети в убыток себе работать, конечно же, не будут. Снижая наценку на определенный набор самых дешевых социальных продуктов, они где-то на что-то ее повышают, - объясняет руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - На практике это может выглядеть так. На прилавке лежат «социальные» яйца категорий С2 - С3 (самые мелкие и дешевые — Ред.) по 70 рублей за десяток, и они действительно подешевели. А рядом — более популярные у большинства С1 и отборные по 130-150 рублей, и они дорожают. Ваша личная продовольственная инфляция зависит от того, какие именно продукты вы выбираете.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
(март 2026 к марту 2025)
Рис -30,9%
Белокочанная капуста -29,8%
Картофель -29,6%
Свекла -28,6%
Сливочное масло -22,9%
Поваренная соль -22,2%
Репчатый лук -21,2%
Черный байховый чай -11,4%
Пшеничная мука -10,5%
Вермишель -9,7%
Сахар-песок -8,4%
Свинина -8,3%
Куриные яйца -7,1%
Подсолнечное масло -6,3%
Молоко -4,3%
Говядина -2,0%
А так — в марте 2026 к февралю
Репчатый лук -3,8%
Говядина -3,7%
Ржаной и ржано-пшеничный хлеб -3,7%
Цыпленок-бройлер (тушка) -3,6%
Сезонные яблоки -2,5%
Свинина -1,4%
Сливочное масло -1,4%
Вермишель -0,9%
Подсолнечное масло -0,6%
Черный чай -0,4%
Баранина -0,2%
(Данные АКОРТ)
