Социальные продукты за год подешевели на 9%: почему далеко не все россияне это заметили

На овощи из «борщевого набора» цены заметно снизились. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) радует: за год минимальные цены на социально значимые продукты снизились на 9,1%. Это март 2026 года к марту 2025-го.

Среди подешевевших товаров есть прямо чемпионы. Минимальные цены на рис упали аж на 30% с лишним. На овощи из «борщевого набора» - капусту, картошку, свеклу — около того же. А на сливочное масло и соль — более чем на 20% (см. «Только цифры»). Всего, по данным АКОРТ, минимальные цены в марте в годовом измерении снизились на продукты в 16 из 25 социально значимых категорий.

Не торопитесь удивляться и спрашивать, а как это сочетается с данными Росстата, по которым продовольственные товары в марте 2026 года стоили в среднем на 6% дороже, чем в марте 2025 года (что как-то больше соотносится с личными ощущениями при посещении магазина). Аналитики АКОРТ изучали ситуацию на полках крупнейших торговых сетей с так называемыми продуктами «первой цены» - самыми дешевыми социальными. И здесь ситуация может сильно отличаться от «средней по больнице».

Есть продукты, которые в марте 2026 года и в среднем стоили дешевле, чем в то же время годом раньше. Это, в частности, те самые «борщевые» овощи: в предыдущем году цены на них подскочили сильнее обычного из-за неурожая, а этой осенью урожай собрали нормальный, что сказалось на весенних ценах. Дешевле прошлогоднего стоит нынче и сливочное масло — на него был подскок цен, что привело к падению спроса и некоторому снижению цен обратно.

Но как объяснить снижение минимальных цен, например, на яйца, который сейчас вообще-то дорожают?

- Ритейлеры удерживают минимальную наценку на продукты первой необходимости и по широкому ряду позиций инвестируют собственные средства в поддержку доступных розничных цен, способствуя сдерживанию инфляции. Наценка в марте опустилась до исторического минимума 1,6% — ниже предыдущего минимума в 1,7%, зафиксированного в мае 2025 года, - утверждает председатель АКОРТ Станислав Богданов.

Такая стратегия, по его словам, позволяет в частности сглаживать сезонные колебания цен на какие-то продукты.

- На деле торговые сети в убыток себе работать, конечно же, не будут. Снижая наценку на определенный набор самых дешевых социальных продуктов, они где-то на что-то ее повышают, - объясняет руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - На практике это может выглядеть так. На прилавке лежат «социальные» яйца категорий С2 - С3 (самые мелкие и дешевые — Ред.) по 70 рублей за десяток, и они действительно подешевели. А рядом — более популярные у большинства С1 и отборные по 130-150 рублей, и они дорожают. Ваша личная продовольственная инфляция зависит от того, какие именно продукты вы выбираете.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так снизились цены в торговых сетях на самые дешевые социальные продукты

(март 2026 к марту 2025)

Рис -30,9%

Белокочанная капуста -29,8%

Картофель -29,6%

Свекла -28,6%

Сливочное масло -22,9%

Поваренная соль -22,2%

Репчатый лук -21,2%

Черный байховый чай -11,4%

Пшеничная мука -10,5%

Вермишель -9,7%

Сахар-песок -8,4%

Свинина -8,3%

Куриные яйца -7,1%

Подсолнечное масло -6,3%

Молоко -4,3%

Говядина -2,0%

А так — в марте 2026 к февралю

Репчатый лук -3,8%

Говядина -3,7%

Ржаной и ржано-пшеничный хлеб -3,7%

Цыпленок-бройлер (тушка) -3,6%

Сезонные яблоки -2,5%

Свинина -1,4%

Сливочное масло -1,4%

Вермишель -0,9%

Подсолнечное масло -0,6%

Черный чай -0,4%

Баранина -0,2%

(Данные АКОРТ)

