Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о риске принудительной мобилизации в связи с тем, что в регионе недобор добровольцев для участия в СВО - видео с таким выступлением появилось в социальных сетях. В кадре действительно глава области, только предпосылок для подобных заявлений не было, поэтому разговор о принудительной мобилизации выглядит странно. «Комсомольская правда» выясняла, есть ли угроза отправки мужчин на СВО в принудительном порядке и будет ли мобилизация в Мурманской области.

Будет ли принудительная мобилизация в Мурманской области: фейк опровергнут

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Видеоролик, на котором губернатор Андрей Чибис якобы заявляет о критическом недоборе добровольцев для участия в специальной военной операции и, как следствие, о неминуемом риске начала «принудительной мобилизации» в регионе, появился в телеграм- каналах. Несмотря на схожесть с роликами, которые часто появляются в официальных каналах Андрея Чибиса, этот оказался полностью сфабрикованным с помощью технологий искусственного интеллекта.

Оперативный штаб Мурманской области выступил с официальным опровержением заявления о принудительной мобилизации на СВО в отдельно взятом регионе.

«В интернет вбросили очередное фейковое видео якобы с участием губернатора Андрея Чибиса. Будьте бдительны — сегодня с помощью нейросетей возможно создать видео с лицом и голосом любого человека».

В оперштабе напомнили, что это уже далеко не первая попытка вбросить в интернет-пространство региона фальшивое видео с лицом губернатора Андрея Чибиса. И призвали жителей доверять только верифицированным источникам информации: официальным страницам правительства, губернатора в социальных сетях и государственным информационным агентствам.

Откуда взялось видео с губернатором Андреем Чибисом

Детальный анализ ролика позволил установить его происхождение. Выяснилось, что авторы фейка не снимали «эксклюзивное» интервью, а использовали архивные кадры. За основу дипфейка было взято реальное видеообращение Андрея Чибиса от 19 октября 2022 года. В оригинальном ролике двухлетней давности глава региона информировал жителей Мурманской области о начале реализации новых решений президента России, касающихся обеспечения безопасности и поддержки военнослужащих. В оригинале речь шла о мерах социальной защиты и координации работы региональных служб в рамках действовавших на тот момент указов.

С помощью нейросетей авторы подделки «переозвучили» губернатора. Однако, несмотря на развитие технологий, скрыть следы полностью не удалось - дипфейк выдает монотонность голоса, несоответствие мимики и речи. В некоторых местах артикуляция выглядит неестественно «размытой».

Ролик рассылался через так называемые «предложки» — функции предложения новостей в региональных пабликах и телеграм-каналах. Авторы рассылки действовали анонимно, маскируясь под «бдительных граждан» или «инсайдеров». Это стандартная тактика психологических операций: запустить слух «снизу», чтобы он выглядел как утечка важной информации.