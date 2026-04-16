В Кремле отреагировали на обращение Виктории Бони к Владимиру Путину. Боня заявила, что выступает «от лица народа». Она предложила создать платформу для прямой связи с Владимиром Путиным. Вопрос об обращении прозвучал на брифинге пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова для российских и иностранных СМИ.

- Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно, очень много просмотров, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 16 апреля, на вопросы журналистов. - Обратила на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти ведут кропотливую работу по решению проблем, которые в своём обращении к президенту озвучила блогер Виктория Боня

Там затрагиваются многие темы, отдельно по которым - вы видели, что на самом деле ведется работа…

То, что с большим интересом автор этого обращения отметила эти вопросы, да, действительно, это то, что весьма резонансные темы… Но по ним ведется, справедливости ради, большая работа, задействовано большое количество людей и это все не оставлено без внимания.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ

Вопрос:

- Глава американского Минфина вчера заявил, что США не будут продлять лицензии временно предоставлявшие право закупать российскую нефть во время иранского конфликта. Как восприняли эту новость в Кремле?

Песков:

- Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий.

Вы знаете, что мы не первый месяц и не первый год живем под грузом санкций, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права.

И мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать и дальше.

