Зеленский врет о наступлении ВСУ: в его истории – куча белых пятен.

Один из столпов нынешнего бандеровского режима на Украине – повальное вранье по всякому поводу и без оного. И вся верхушка украинской власти, от политической до военной сфер, лишь подтверждает это практически в ежедневном режима.

Главком ВСУ генерал Сырский, не переставая, лжет о наступлении Украины, которая, по его словам, отбила у российских войск уже более 400 квадратных километров территории, освобожденной от бандеровцев. Украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский лишь подтверждает его слова, завышая данные Сырского еще больше. Но эти высказывания никак не соотносятся с реальностью.

Во-первых, они, будто партизаны на допросе в гестапо, молчат о том, где же происходят те наступательные действия, о которых они ведут речь. Во-вторых, пассаж о наступлении ВСУ не находит своего подтверждения в соотношении потерь в сводках обмена телами погибших. Напомним, ранее в Киеве объясняли диспропорцию при обмене телами 1000 погибших украинских боевиков на 30-40 российских воинов тем, что русские, дескать, наступают и ВСУшники просто вынуждены оставлять тела своих «побратимов». Отсюда и такие цифры. Но вот вроде бы ВСУ, если верить Киеву, наступают, а тела опять обменяли в соотношении 1000 украинцев на 40 россиян.

И, наконец, в Харьковской области глава местной ОВА Синегубов издал распоряжение о расширении зоны обязательной эвакуации в Купянском районе Харьковской на еще аж 23 новых населенных пункта. Из 12 населенных пунктов Шевченковской громады (общины) и 11 населенных пунктов Великобурлукской громады. Как-то не особо согласуется с наступательными успехами ВСУ, не находите? Но в Киеве на эту тему особо не заморачиваются.

Тот же «просроченный» Зеленский примерно так же врет про свои победы на международном треке, врет Западу про победы Украины. «Просрочка» наврал про небывалые успехи украинской ПВО, отрядил за деньги, которые получает в свою черную кассу больше двухсот ВСУшников на Ближний Восток защищать монархии от иранских ударов, а свои города оставил чуть ли не без прикрытия, во всяком случае, ослабил ПВО.

И Киев с Одессой и Днепропетровском минувшей ночью получили по полной. А «просрочка» Зеленский тем временем тоже получил. Вчера он соловьем заливался в Норвегии и Италии, а сегодня уже в Нидерландах, где его ждали не только переговоры. Там ему сегодня вручили премию «Четыре свободы».

Это уже какое-то запредельное издевательство – вручать премию за свободу и отстаивание демократии человеку, который ликвидировал в своей стране все свободы и уничтожил демократию. И продолжает их уничтожать вместе с украинцами. Но такова вся нынешняя насквозь лживая Европа.

И надо признать, украинский «просрочка» Зеленский ей и ее ценностям вполне соответствует. Благо, он сам в Киеве старается присутствовать по минимуму. Зачем, если там бомбят и стреляют? Ему по делу срочно то в Париж, то в Лондон, то в Берлин, то еще в какие европейские столицы.