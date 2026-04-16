«Выдачу наличных хотят ограничить!»: В Госдуме пояснили настоящий смысл законопроекта

В «своем» банке все остается без изменений: человек может снимать любые суммы в рамках своих тарифов

Четверг начался с легкой паники. «Караул! - волнуется народ в соцсетях. - Депутаты хотят ограничить выдачу наличных!»

Причина переполоха - в обращении вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

«В целях повышения финансовой устойчивости граждан и укрепления доверия к банковской системе прошу рассмотреть возможность внедрения механизма бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах на территории Российской Федерации в пределах установленного лимита (например, до 10 000 рублей)», — говорится в письме, текст имеется в распоряжении «КП».

Хорошее, вроде, дело. Но народ усомнился.

«А если больше, то надо комиссию платить? Даже своем банке? Перевели мне зарплату на карту, удержали налог, так если я хочу снять больше 10 тысяч, я еще и налог за снятие этих денег с карты должен платить?!», - возмущается публика.

Вчитываюсь в текст — вроде, все по-доброму, в интересах граждан.

«Предлагается предусмотреть компенсационный механизм межбанковских комиссий, позволяющий реализовать данную инициативу без дополнительной финансовой нагрузки на граждан, - предлагает депутат.

Хотя с другой стороны - «бесплатное снятие», «в любых банкоматах», «в пределах установленного лимита»... А если свыше этого лимита, то. получается, с комиссией? Даже в своем банкомате? Сомневаются скептики. Действительно, разделения на «свой» банкомат (например, по карте Сбера в банкомате Сбера) и «чужой» в тексте обращения нет. А бумага — она ж точность любит. Особенно, официальная.

В общем, нужна ясность. Звоню автору инициативы.

- Речь о том, чтобы в любых банкоматах без комиссии выдавали деньги в пределах определенной суммы, там слова «ограничить» нет, - пояснил KP.RU вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. - В банкоматах вводят комиссию за любое снятие…

- Борис Александрович, давайте четко ответим: в «своих» банкоматах, где можно сейчас снять и 100 тысяч рублей, а по некоторым тарифам хоть миллион — предлагается ввести ограничение и комиссию?

- Нет! - заверил Чернышов. - Есть банки, у которых нет партнерских соглашений с другими банками. Бывают ситуации, что отключилась связь и человеку невозможно оплатить по карте или другими электронными способами ту или иную услугу, и людям приходится снимать деньги на покупку простых вещей. Зайти в аптеку, в книжный, купить булочку, кофе. Карту не принимают, а своего банкомата рядом нет, он подходит к банкомату другого банка — там за снятие по его карте надо заплатить комиссию 200 рублей или 500. Вот предлагается вообще чтобы не было никаких комиссий. Не нужно людей терроризировать, создавать дополнительные препоны. Мы не затрагиваем интересы человека. Мы ограничиваем интересы банков, которые хотят заработать на снятии честно заработанных гражданами денег. Речь идет о базовой гарантии для человека – доступе к собственным деньгам в любой ситуации. Причем бесплатном доступе. Суть в том, чтобы ни один банк не имел права вводить комиссию за снятие наличных денег.

- То есть если человек снимает в своем банке сверх того лимита, о котором вы говорите?

- Пожалуйста.

- Зарплату, например...

- Пожалуйста.

- Без комиссии?

- Конечно. В «своем» банке все остается без изменений: человек может снимать любые суммы в рамках своих тарифов – хоть 100 тысяч, хоть больше.

- Хорошо. А то люди поняли, что если написано «в любых банкоматах» до, условно, 10 тысяч рублей без комиссии, то подразумевается, что если свыше, то и в своем надо будет комиссию платить.

- Да не подразумевается так. Нет же слов «вводить комиссию если свыше».

- Но если говорится, что до этой суммы без комиссии, то люди решили, что это вытекает...

- Ничего не вытекает — как доктор технических наук говорю.

В Центробанке на запрос «КП» пока не ответили. Видимо, ищут докторов технических наук, чтобы понять, что из чего вытекает.

ПОЧЕМУ ИМЕННО 10 ТЫСЯЧ

«Сумма в 10 тысяч рублей - это ориентир на базовые повседневные расходы: транспорт, продукты, лекарства, срочные платежи. Задача инициативы - обеспечить человеку доступ к необходимому минимуму средств в нестандартной ситуации», пояснил Чернышов.

