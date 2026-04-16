На заседании Военного комитета ОДКБ, которое прошло под руководством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, были намечены пути усиления военного потенциала Организации для поддержания региональной стабильности.

В ходе встречи участники детально проанализировали текущую военно-политическую ситуацию в зонах ответственности ОДКБ.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов выступил перед офицерами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Генерал армии Герасимов назвал сложной военно-политическую обстановку в мире

Как отметил генерал армии Валерий Герасимов, главным направлением работы стало «совершенствование системы ПВО объединенных авиационных сил и подготовка военных специалистов стран-членов».

Особое внимание делегаты уделили организации совместных учений, учитывая специфику современных вооруженных конфликтов.

Первый замминистра обороны обратил внимание, что в текущем году такие мероприятия пройдут в нашей стране, Беларуси и Казахстане.

В рамках заседания были согласованы подходы к улучшению управления объединенными силами ОДКБ. Также были изучены особенности миротворческой деятельности казахстанских подразделений в составе миссий ООН.

По итогам встречи генерал армии Валерий Герасимов подчеркнул, что «поставленные цели достигнуты, и результаты заседания внесут вклад в укрепление военной безопасности государств — членов Организации».