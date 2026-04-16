«Сразу становится чище и наряднее»: 55% опрошенных россиян рассказали, что каждый год ходят на субботники

В конце апреля по всей стране традиционно проходят субботники. В преддверии коллективной уборки в Госдуме напомнили, что субботники – дело добровольное, и работодатель не имеет право заставлять сотрудников выходить удирать территорию. При этом итоги опроса сайта KP.RU показали, что больше половины россиян ходят на субботники каждый год.

Так, 55% респондентов говорят, что ежегодно участвуют в коллективной уборке. Иногда выходят вместе с рабочим коллективом, иногда с соседями по двору. Некоторые добавили, что даже специально ездят в парки или убирают еще какие-то городские территории в рамках апрельских субботников.

«Субботник - дело хорошее. Сразу становится чище, наряднее как-то. Да и коллектив сплоченнее. Лучше, чем напиваться на корпоративах», - говорит участница опроса.

«Я работаю в школе, поэтому каждый год с классом убираем территорию. Думаю, это полезно и для ребят, и для взрослых», - кивает другая.

«Честно, не понимаю, почему кто-то не любит субботники. Вышли с соседями, поработали, выпили, поговорили. Это же прекрасно», - рассуждает третий.

«Я на субботник с радостью ходила, это сейчас уже здоровье не позволяет. Совместный труд, музыка, шутки, смех, веселье, хорошо было. Это же не трудно - вилами мусор убрать, в мешки сложить, зато какая красота вокруг дома, вокруг работы», - говорит еще одна респондентка.

23% россиян говорят, что бывали на субботниках, но ходят они на уборку не каждый год - не очень это дело любят.

20% и вовсе заявили, что никогда не ходят на субботники. Россияне выразили уверенность, что городские территории должны убирать дворники, они за это зарплату получают, а у них и своя работа есть, так что граблями некогда размахивать.

«Субботники - это просто попытка городских властей или начальников предприятий получить бесплатную рабсилу и сэкономить на уборке», - хмурится участник опроса.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняла 1,7 тысячи человек.