Виталий Милонов: Саманта Фокс на стене у меня не висела, а были Цой и «Аквариум»

Широко отметили в России 60-летие британской звезды 80-х и 90-х Саманты Фокс, плакаты с которой, созданные на основе ее откровенных журнальных съемок, были весьма популярны в Советском Союзе во времен поздней перестройки и сразу после крушения советской империи. Висели такие постеры и у многих, юных тогда, читателей «Комсомолки».

А что за плакаты украшали стены комнаты подростка Виталия Милонова — ныне депутата Государственной думы, многодетного отца и борца за нравственное воспитание молодежи?

- Виталий Валетинович, так что было в изголовье кровати в ленинградской квартире в комнате сына морского офицера и учительницы?

- Виктор Цоя у меня на стене висел плакат. Ну, не одного, конечно, с группой «Кино».

- Как появился плакат?

- Я очень увлекался пластинками. И на концерты ходил - все возможные и невозможные. Цой на стене — это даже не обсуждалось. Это было само собой разумеющееся.

- Не он один?

- Блистала тогда еще группа «Аквариум». Они выпустили прекрасный альбом «Равноденствие». И тоже у меня был плакат с их концерта.

- Легко было попасть на выступления питерских рок-звезд?

- Моя тетя, покойная ныне, работал в журнале «Аврора». У них была музыкальная рубрика. Они занимались новыми музыкальными направлениями. И редакция устраивала периодически концерты. Фестивали «Авроры». И я туда ходил часто. В ЦПКиО, на другие площадках. Я не просто ходил - у меня были автографы Майка Науменко, Олега Гаркуши, Славы Задерия. Я был богатый человек в этом плане.

- В Ленинграде был знаменитый рок-клуб...

- Я коллекционировал автографы всех мало-мальских известных музыкантов из Ленинградского рок-клуба. И сам играл. Для меня это была родная стихия.

- Значит, плаката с Самантой Фокс у вас не было?

- Знаете, Саманта...она была все-таки больше из разряда попсы. Да что Саманта… Вот помню, проявилась немка Сандра. После распада «Арабесков» она сама была очень популярна, и у нас, в том числе. И вот у ленинградских спекулянтов повилась ее пластинка. Зелененькая такая, стоила по десятке. А если удалось ее достать по госцене, то можно было ее выгодно «замешать» на что-то другое...

