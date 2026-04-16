Россияне выбирают «короткие» вклады

В первом квартале 2026 года клиенты Банка ДОМ.РФ доверили ему на хранение рекордную сумму. Портфель вкладов и счетов до востребования (включая обычные карты, текущие и накопительные счета) достиг 704 млрд рублей. Это на 11% больше, чем было в начале года.

Основная часть портфеля — классические вклады, на которые приходится 512 млрд рублей: только за март портфель срочных депозитов подрос на 6%.

Почему выбирают короткие?

На рынке сохраняется чёткая тенденция: из за постепенного снижения ключевой ставки ЦБ люди не хотят надолго «замораживать» деньги. Все стремятся сохранить гибкость и успеть зафиксировать высокую доходность, пока она ещё доступна.

В Банке ДОМ.РФ это подтверждают цифрами. Самым популярным выбором в начале года стал вклад сроком на 2 месяца — его доля составила почти половину (44%) от всех открытых срочных депозитов. На втором месте — трёхмесячные вклады (21%), замыкают тройку полугодовые программы (15%).

«Рост сберегательного портфеля говорит о доверии клиентов к продуктам банка. Количество открытых вкладов за год выросло на 29%. При этом с начала 2026 года новые клиенты банка открыли на 26% больше вкладов, чем в прошлом году. Мы также отметили рост активной клиентской базы. Ее размер увеличился на 27% за год», – отметил заместитель председателя правления банка Алексей Косяков.

На текущий момент максимальная ставка по вкладу в Банке ДОМ.РФ составляет 15% годовых на сроке 2 месяца. Это предложение для новых клиентов или при размещении новых денег при сумме вложений от 1,5 млн рублей (без пополнения и частичного снятия, проценты в конце срока).

Что предлагают конкуренты?

Банк ВТБ. Максимальная ставка по вкладу — 14,3% годовых. На накопительном счёте «ВТБ-Счёт» можно получить до 16% годовых. Особые условия действуют для клиентов «Почта Банка», переходящих в ВТБ.

Альфа-Банк. По трёхмесячным вкладам ставка достигла 14,22%.

Т-Банк. Депозит на 6 месяцев — 14% годовых, но с учётом ежемесячной капитализации процентов. Базовая ставка составляет 13,61%. Это важный нюанс, который стоит учитывать при сравнении предложений.

Среди менее крупных, но не менее выгодных предложений:

- «Авто Финанс Банк»: вклад «Конвейер дохода» на 6 месяцев под 14,5%.

- «Примсоцбанк»: краткосрочный вклад на 61 день — 13,5%.

Ставки снижаются, но остаются привлекательными

Кстати, у населения действительно есть деньги, которые оно готово нести в банки. По данным ЦБ, за первый квартал этого года россияне разместили на рублевых депозитах дополнительные 532 млрд рублей. А один только март принес рынку +211 млрд рублей.

Ставки, конечно, ползут вниз вслед за ключевой, но все еще выглядят аппетитно. Большинство депозитов в топовых банках дают не меньше 10% годовых. По расчетам ЦБ, средняя максимальная ставка в топ-10 банков в первой декаде апреля опустилась до 13,43% (в конце марта было 13,56%).

В банках выгоднее всего открывать короткие вклады. Средняя максимальная ставка на три месяца по рынку составляет 13,6%, на полгода — 13,3%, а вот если заблокировать деньги на год, доходность будет уже скромнее — около 12,4%.

Причем, выбирая банк, люди смотрят не только на красивую цифру в рекламе. В приоритете по прежнему надёжность, гарантии государства (страхование вкладов до 1,4 млн рублей) и предсказуемый доход. Именно эти факторы сегодня формируют лояльность клиентов.

Короткие вклады остаются главным трендом – они позволяют гибко реагировать на снижение ключевой ставки и при этом фиксировать высокую доходность, пусть и на небольшой срок.