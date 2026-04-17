Фото предоставлено организаторами

Оно коснулось основных направлений помощи, базы знаний и модуля с ответами на часто задаваемые вопросы. С момента запуска платформы, инициированной статс-секретарем — заместителем Министра обороны РФ, председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой и Героем Труда России Денисом Проценко, её пользователями стали более 10 миллионов россиян. Проект создан при поддержке Института развития интернета и Банка ПСБ.

Над видеоконтентом платформы работали признанные эксперты по социальной поддержке, ведущие юристы, специалисты по карьере, льготам, финансам, а также психологи, профессора и доктора медицинских наук. После обновления на сайте увеличилось общее количество направлений. В числе новых: психолого-психотерапевтическая помощь, медицинская помощь и реабилитация, увековечение памяти героев, спорт и паралимпийское движение.

Для своих и родных: онлайн-платформа для ветеранов СВО и их близких представила масштабное обновление

«Сегодня СВОИРОДНЫЕ.РФ — это по-настоящему народный проект. Развивая новые форматы, увеличивая спектр направлений, мы делаем профессиональную помощь еще ближе к тем, кто в ней нуждается. И мы продолжим стремиться к тому, чтобы каждый защитник знал: он не один, и имел под рукой все инструменты для возвращения к полноценной жизни», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фото предоставлено организаторами

Также, ресурс пополнился дополнительными уроками и полезными чек-листами по уже востребованным курсам. Так платформа представила новые ролики по направлению «Финансы», созданные совместно с Банком ПСБ. Материалы на финансовые темы вошли в число наиболее востребованных, что подтверждает необходимость системной поддержки участников СВО в этой сфере. В обновлённом разделе эксперты помогают разобраться в вопросах военной ипотеки и правилах распоряжения выплатами, дают советы по планированию семейного бюджета и эффективному управлению накоплениями.

Стремясь к максимальной эффективности, проект СВОИРОДНЫЕ.РФ вышел за рамки классического интернет-ресурса благодаря коллаборации с сериалом «Ландыши. Вторая весна», сюжет которого стал художественным отражением задач платформы. По данным статистики, более 150 тысяч зрителей смогли обратиться к материалам разделов, отсканировав QR-код в конце серий для перехода на сайт.

