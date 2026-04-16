Минобороны России обнародовало видеоматериалы, демонстрирующие успешную боевую работу расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Они легко уничтожают бронетехнику, средств связи, оборонительные сооружения и личный состав ВСУ.

Операторы разведывательных дронов ВС РФ корректируют высокоточные снаряды

Одновременно в небе идет борьба с гексакоптерами ВСУ типа «Баба- Яга». Можно увидеть, как операторы сбивают их тараном.

В это время операторы разведывательного комплекса «Орлан-10» из состава 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» эффективно выявляют артиллерийские орудия ВСУ, а также передовые командные пункты противника.

«В ходе разведывательного полета были обнаружены два артиллерийских орудия и передовой пункт управления ВСУ. Для поражения выявленных целей были привлечены ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа «Молния-2», управляемые расчетами войск беспилотных систем», - комментирует кадры начальник расчета БПЛА Урал Хабиров.

За плечами Урала сотни боевых заданий. Он ежедневно наводит артиллерию и авиацию на новые цели врага.

В военном ведомстве отметили, что даже заглубленные и укрепленные объекты противника гарантированно поражаются по разведанным координатам высокоточными снарядами «Краснополь-М2» расчетом самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С».