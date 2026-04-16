«Хранитель истории»: как поисковый отряд «Высота 76» возвращает имена

Баранова Людмила Фото: Личный архив.

Эфир программы «Доброволец. Новые горизонты» с Людмилой Барановой, заместителем председателя правления ярославского поискового отряда «Высота 76», — это не просто разговор. Это история о том, как одна встреча может изменить судьбу, а поиск — стать делом всей жизни.

— Здравствуйте, Наталья.

Так начинается разговор, в котором за обычными словами открывается большая и тяжелая работа.

«История началась не в кабинете, а в лесу»

Название отряда звучит символично: «Высота 76».

76 — это регион, Ярославская область.

А «высота» — это про движение вверх. Про поиск. Про стремление вернуть забытые имена.

Но сама история началась не с названия.

Первый шаг сделал Владимир Баранов — в 2007 году он поехал в экспедицию в Новгородскую область. Там, в полях, где шли бои, пришло понимание: этим нужно заниматься системно.

Так появился отряд.

В 2013 году он оформился как юридическое лицо — поисковый отряд «Высота 76». Но суть осталась прежней: работа там, где земля хранит память.

Баранова Людмила Фото: Личный архив.

«Я пришла случайно — и осталась на 22 года»

Людмила Баранова в поисковую деятельность попала, по её словам, случайно.

— Я из Сыктывкара. Создавала свой отряд «Связь времен». И так получилось, что на поле боя я встретила своего будущего мужа, Владимира.

Так судьба объединила не только людей, но и их дело.

Сегодня Людмила — заместитель председателя правления отряда и называет себя просто:

— Хранитель истории.

И это определение точно отражает суть её работы.

Что происходит в поиске

Работа отряда — это не просто выезды в лес.

Это большая подготовка: архивы, документы, военкоматы, воспоминания местных жителей. Только после этого — поле.

— Мы работаем щупом. Проходим землю и ищем провалы, — рассказывает Людмила.

И именно так однажды была найдена воронка, где лежали трое солдат.

У каждого — своя судьба.

Истории, которые возвращаются спустя 80 лет

Среди находок — 19-летний Феодосий Залозный. Он ушел на фронт в июне 1941 года и погиб уже в августе.

Другой боец — Александр Юрзов. В 41-м году он погиб, не зная, что у него скоро родится сын.

И таких историй — десятки.

Но самая сильная — история солдата, имя которого долго не удавалось установить.

Раскоп №15.15. Пятый боец.

Им оказался Леонид Болотин — уроженец Ярославской области.

Он ушел служить еще до войны, в 1939 году. Дома у него остались трое детей. А потом — война, и он пропал без вести.

И только спустя десятилетия удалось восстановить его судьбу.

Как одна находка возвращает целую семью

История не заканчивается на поднятых останках. Дальше начинается самое сложное — поиск родственников. По крупицам восстанавливаются связи, родословные, судьбы.

И иногда происходит почти невозможное — откликаются потомки.

— Нам позвонили и сказали: «Это же наш родственник».

Так семья спустя десятилетия узнала правду.

И получила возможность похоронить своего героя с именем.

Работа, которая не отпускает

За 22 года отряд поднял более 846 солдат. И это не просто цифры. За каждым случаем — человеческая жизнь, история, которую удалось вернуть.

В отряде — люди разных возрастов:

— самому младшему — 9 лет

— самому старшему — более 70

Есть целые семьи, которые участвуют в экспедициях.

И есть одна общая черта — желание сохранить память.

«Мы не можем остановиться»

Для Людмилы это уже не просто работа.

— Это моя душа. Это моя отдушина.

Экспедиции проходят несколько раз в год. Весной и летом — большие выезды, плюс короткие разведки.

Но каждая из них — это тяжелая физическая и эмоциональная работа.

— Мы не можем остановиться, — говорит она.

И это чувство становится понятным, когда слышишь истории тех, кого удалось вернуть.

Но как из случайных новичков вырастают настоящие хранители памяти? И что скрывается за кулисами экспедиций — от отбора волонтеров до самых тяжелых находок? Об этом — во второй части: «От “случайных” новичков до людей дела».

СПРАВКА

ЯРОО «Поисковое объединение “Высота-76”» — некоммерческая организация, занимающаяся увековечиванием памяти павших защитников Отечества и поиском пропавших без вести солдат времен Великой Отечественной войны.

Организация работает с 2007 года и выросла из инициативы команды поисковиков, для которых первая экспедиция стала делом жизни. Сегодня «Высота-76» — это профессиональное поисковое объединение, объединяющее опытных специалистов и молодежь, вовлеченную в сохранение исторической памяти.

Основные направления деятельности включают проведение поисковых экспедиций в местах боевых действий, архивный поиск, установление имен погибших бойцов, а также передачу найденных личных вещей и информации родственникам. За годы работы были обнаружены и захоронены десятки бойцов, возвращены имена героям, а также найдены их семьи.

Важное направление — работа с молодежью. Через участие в экспедициях, экскурсии и образовательные проекты формируется живое понимание истории и чувство сопричастности к подвигу предков.

Организация реализует проекты «Живые истории войны» и «Последний эшелон», направленные на сохранение исторической памяти и вовлечение общества в поисковую деятельность. Проекты поддерживаются Фондом президентских грантов.

Сегодня «Высота-76» — это команда, которая не только ищет и возвращает имена, но и сохраняет связь поколений, превращая историю в личную и живую память для общества.

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА ЛИДЕРОВ НКО «НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»?

Школа лидеров НКО «Новые горизонты» - это обучающий курс для руководителей и представителей некоммерческих организаций, помогающий им рассказывать о добрых делах на всю страну.

Проект реализует АНО «Агентство информационных проектов и инициатив «Чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнер проекта - Медиагруппа «Комсомольская правда».