«Хранитель истории»: как поисковый отряд «Высота 76» возвращает имена

Фото: Личный архив.
Эфир программы «Доброволец. Новые горизонты» с Людмилой Барановой, заместителем председателя правления ярославского поискового отряда «Высота 76», — это не просто разговор. Это история о том, как одна встреча может изменить судьбу, а поиск — стать делом всей жизни.
— Здравствуйте, Наталья.
Так начинается разговор, в котором за обычными словами открывается большая и тяжелая работа.
Название отряда звучит символично: «Высота 76».
76 — это регион, Ярославская область.
А «высота» — это про движение вверх. Про поиск. Про стремление вернуть забытые имена.
Но сама история началась не с названия.
Первый шаг сделал Владимир Баранов — в 2007 году он поехал в экспедицию в Новгородскую область. Там, в полях, где шли бои, пришло понимание: этим нужно заниматься системно.
Так появился отряд.
В 2013 году он оформился как юридическое лицо — поисковый отряд «Высота 76». Но суть осталась прежней: работа там, где земля хранит память.
Людмила Баранова в поисковую деятельность попала, по её словам, случайно.
— Я из Сыктывкара. Создавала свой отряд «Связь времен». И так получилось, что на поле боя я встретила своего будущего мужа, Владимира.
Так судьба объединила не только людей, но и их дело.
Сегодня Людмила — заместитель председателя правления отряда и называет себя просто:
— Хранитель истории.
И это определение точно отражает суть её работы.
Работа отряда — это не просто выезды в лес.
Это большая подготовка: архивы, документы, военкоматы, воспоминания местных жителей. Только после этого — поле.
— Мы работаем щупом. Проходим землю и ищем провалы, — рассказывает Людмила.
И именно так однажды была найдена воронка, где лежали трое солдат.
У каждого — своя судьба.
Среди находок — 19-летний Феодосий Залозный. Он ушел на фронт в июне 1941 года и погиб уже в августе.
Другой боец — Александр Юрзов. В 41-м году он погиб, не зная, что у него скоро родится сын.
И таких историй — десятки.
Но самая сильная — история солдата, имя которого долго не удавалось установить.
Раскоп №15.15. Пятый боец.
Им оказался Леонид Болотин — уроженец Ярославской области.
Он ушел служить еще до войны, в 1939 году. Дома у него остались трое детей. А потом — война, и он пропал без вести.
И только спустя десятилетия удалось восстановить его судьбу.
История не заканчивается на поднятых останках. Дальше начинается самое сложное — поиск родственников. По крупицам восстанавливаются связи, родословные, судьбы.
И иногда происходит почти невозможное — откликаются потомки.
— Нам позвонили и сказали: «Это же наш родственник».
Так семья спустя десятилетия узнала правду.
И получила возможность похоронить своего героя с именем.
За 22 года отряд поднял более 846 солдат. И это не просто цифры. За каждым случаем — человеческая жизнь, история, которую удалось вернуть.
В отряде — люди разных возрастов:
— самому младшему — 9 лет
— самому старшему — более 70
Есть целые семьи, которые участвуют в экспедициях.
И есть одна общая черта — желание сохранить память.
Для Людмилы это уже не просто работа.
— Это моя душа. Это моя отдушина.
Экспедиции проходят несколько раз в год. Весной и летом — большие выезды, плюс короткие разведки.
Но каждая из них — это тяжелая физическая и эмоциональная работа.
— Мы не можем остановиться, — говорит она.
И это чувство становится понятным, когда слышишь истории тех, кого удалось вернуть.
Но как из случайных новичков вырастают настоящие хранители памяти? И что скрывается за кулисами экспедиций — от отбора волонтеров до самых тяжелых находок? Об этом — во второй части: «От “случайных” новичков до людей дела».
ЯРОО «Поисковое объединение “Высота-76”» — некоммерческая организация, занимающаяся увековечиванием памяти павших защитников Отечества и поиском пропавших без вести солдат времен Великой Отечественной войны.
Организация работает с 2007 года и выросла из инициативы команды поисковиков, для которых первая экспедиция стала делом жизни. Сегодня «Высота-76» — это профессиональное поисковое объединение, объединяющее опытных специалистов и молодежь, вовлеченную в сохранение исторической памяти.
Основные направления деятельности включают проведение поисковых экспедиций в местах боевых действий, архивный поиск, установление имен погибших бойцов, а также передачу найденных личных вещей и информации родственникам. За годы работы были обнаружены и захоронены десятки бойцов, возвращены имена героям, а также найдены их семьи.
Важное направление — работа с молодежью. Через участие в экспедициях, экскурсии и образовательные проекты формируется живое понимание истории и чувство сопричастности к подвигу предков.
Организация реализует проекты «Живые истории войны» и «Последний эшелон», направленные на сохранение исторической памяти и вовлечение общества в поисковую деятельность. Проекты поддерживаются Фондом президентских грантов.
Сегодня «Высота-76» — это команда, которая не только ищет и возвращает имена, но и сохраняет связь поколений, превращая историю в личную и живую память для общества.
