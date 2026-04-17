Открытие века: найден таинственный дом Уильяма Шекспира

Имя Шекспира окутано тайнами

Историк Люси Манро нашла место, где стоял таинственный лондонский дом Шекспира и даже его подробный план. Прежде исследователи полагали, что, завершив активную карьеру, драматург удалился из столицы в родной городок Стратфорд-на-Эйвоне, и там закончил свои дни. Теперь же мы знаем, в какой таверне Шекспир обедал, и где писал свои поздние пьесы. Исследование опубликовано в «бумажном» издании Times Literary Supplement.

ПОНАЕХАВШИЙ

Имя Шекспира окутано тайнами. Иные говорят, что и «мальчика-то» не было: под брендом «Шекспир» творила, дескать, группа просвещенных аристократов. Более мягкая версия: нет, физически Шекспир существовал, но сам ничего не писал, а просто фамилию ставил под чужими работами. Все это опровергается, и снова повторяется. Дело давнее, документов мало.

Шекспир прочно ассоциируется у нас с Лондоном. Туристы приезжают в британскую столицу, и на берегу Темзы обнаруживают тот самый театр «Глобус», где во времена оны шли премьеры шекспировских пьес. Нынешнее здание воссоздано в 1997 году на том же месте, а так-то театр основан в 1599-м, и работал до 1642 года.

Однако на самом деле Шекспир – не лондонец, а типичный «понаехавший». Он родился, как уже говорилось, в Стратфорде-на-Эйвоне (примерно 160 км от столицы), и «покорять высшее общество» отправился в 21 год, уже будучи женатым.

В Лондоне Шекспир был сначала актером, потом, по-современному говоря, продюсером, и да, тот самый «Глобус», по сути, он и основал. Театр построен «продюсерским центром» «Слуги лорда-камергера», а Шекспир был его совладельцем.

Встав на ноги, Шекспир уже в 25 лет принялся активно писать. Но о его жизни мы знаем примерно столько же, сколько о жизни Софокла или Еврипида. И даже поменьше: если бюсты Еврипида есть, то даже касательно портретов Шекспира спорят, он ли на них.

И среди «проклятых» вопросов – а где он жил-то? Точно установлено: жилье снимал (ну, типичный «замкадыш»). Исследователи называют несколько адресов, как около театра «Глобус», так и подальше. Ясно, что драматург проводил в столице только по полгода, пока шел театральный сезон. Как дела отпускали - к себе, в деревню. Там семья, куры-овцы, и воздух, знаете ли, другой совсем.

НА ШИРОКУЮ НОГУ

Воображение рисует образ «нищего гения»: при жизни пенсы считал да шиллинги, и только потом удостоился славы. А вот все не так. Драматург был довольно-таки богатым человеком.

Сами по себе пьесы приносили мало (6-10 фунтов от силы), но это нормально: через несколько столетий Пушкин жаловался, что на гонорар не проживешь. Однако он, по сути, владел театром. В театр шли люди, покупая билеты. Тут-то Шекспир и развернулся.

Достоверно известно, что в своем родном городке он купил лучший дом, а также активно инвестировал в земельные участки. В завещании Шекспира перечислены неслыханные для незнатного человека вещи вроде столового серебра (не говоря о недвижимости).

Так неужели он себе в Лондоне-то дом не купил?

ГДЕ-ТО ТУТ

В Лондоне есть район под названием Сити. И напоминает он, вы удивитесь, Москва-Сити: стекло, бетон да клерки. Впрочем, Сити – старейший лондонский район, и старины там немного сохранилось тоже.

На здании XIX века по адресу Сент-Эндрюс-Хилл, 5 кто-то приделал табличку: «Неподалеку отсюда 10 марта 1613 года Шекспир купил дом». Неподалеку – значит, не пойми где, но где-то тут.

Здесь надобно снова вникнуть в биографию драматурга. В 1613 году Шекспир по сути перестал писать, выдохся. И задумал вернуться на родину, что и осуществил. Историки предполагали, что дом в Лондоне он таки купил, но считали, что, оборотистый по натуре, и тут проинвестировал. Купил, да и сдал. А оказалось не так.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВИД ИЗ ОКНА

Знаток Шекспира, профессор Люси Манро из Королевского колледжа Лондона, постоянно сидит в архивах, ищет неизвестные детали. В итоге Люси «надышала над пылью» на сенсацию. Она обнаружила сразу несколько документов, и мы теперь точно знаем: дом был, и Шекспир в нем жил.

Перво-наперво ей попался план района Блэкфрайерс неподалеку от доминиканского монастыря, где, предположительно, и располагался таинственный дом драматурга. План составили после Великого пожара 1666 года, и на нем обозначили, что было, да погорело.

И там обнаружился тот самый дом, причем громадный (в 1645 году, уже после кончины Шекспира, его даже поделили на два). Точная привязка к карте позволила представить, каково там жилось. Из окна открывался замечательный вид на монастырь. А, если кухарке лень готовить, или просто охота развеяться, в шаговой доступности – таверна «Знак петуха», где Шекспир, возможно, и коротал свободное время.

Дом перешел потомкам драматурга, и в 1665 году внучка Шекспира его продала. Вовремя: уже в 1666-м все сгорело вместе со всем Лондоном. Тому пожару посвящен целый музей, и, осмотрев, убеждаешься: после бедствия даже палки не осталось, чтобы в землю воткнуть.

Поразительно, но та самая табличка в Сити привинчена не «где-то поблизости», а в точности на том самом месте. Вряд ли кто-то видел документы раньше, чем их нашла Люси Манро. Просто так получилось.

ЖИЛ И РАБОТАЛ

Но все-таки, жил ли сам Шекспир по этому адресу? А то мы уже и вид романтический из окна вообразили, и таверну приплели. Люси Манро считает, что да.

Во-первых, он мог купить инвестиционное жилье в любом районе, даже и получше, средства позволяли. Но этот район Сити – неподалеку от театра. Зачем так? Не иначе, на работу ходить.

Во-вторых, Шекспир приезжал в Лондон в 1614-м и где-то останавливался. В отеле? А не в собственном ли доме? Если так, то он его не сдавал.

В-третьих, согласно новым данным, в 1613 году Шекспир вместе с Джоном Флетчером писал в Лондоне пьесу «Два благородных родственника». Можно, конечно, предположить, что Ильф и Петров XVII века ютились где-то на авансценах театра «Глобус» или по тавернам. Но дом Шекспира настолько просторен, даже роскошен, что закрадывается подозрение: а не покупался ли он как творческая мастерская?

- Это открытие ставит под сомнение версию о том, что Шекспир просто удалился в Стратфорд и больше не проводил время в Лондоне, - резюмирует Люси Манро.

И ДАЖЕ МАГАЗИН КОВРОВ

Завещание Шекспира составлено 15 марта 1616 года, сохранился автограф, почерк неразборчивый. Писалось в Стратфорде. Драматургу тогда было 52 года. Вскоре его не станет. Причина смерти осталась неясной, но, судя по почерку, Шекспир уже серьезно болел.

Чем, непонятно до сих пор. Но времена-то были тяжелые, медицина на нуле. Шекспир недаром избегал Лондона: почти полное отсутствие канализации и скученность создавали благодатную почву для зловредной флоры и фауны. Чем-то заразился, успел приехать в родной город, там и умер? Может быть.

У драматурга был сын и две дочери. Одна из них, Сьюзен Холл, родила девочку, Элизабет Холл Нэш Барнард. Именно Элизабет продает лондонский дом за год до Великого пожара.

Восстанавливать строение не стали. Сразу после пожара на этом месте возвели типографию, потом там появился офис полиграфической фирмы, здание Национальной книжной ассоциации, строительная контора и, наконец, магазин ковров. Сегодня над знаковым местом ютятся вездесущие конторы риэлторов и инвестиционных менеджеров, а на верхних этажах живут люди. Живут и не ведают (теперь-то ведают).

- Фантастическое открытие профессора Манро доказывает, что никакие современные методы не заменят рутинную работу живого человека в архиве, - говорит представитель театра «Глобус» (современного) Уилл Тош.

Он тоже очень рад, конечно же. Новая туристская достопримечательность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магнитные бури обрушатся на россиян в выходные: «дыра» на Солнце оказалась напротив Земли, к нам летит плазма

Так был или не был Уильям Шекспир? Вот в чем вопрос, точнее, главная загадка мировой литературы

«Чтобы написать «Гамлета» и «Отелло» не нужно заканчивать пятнадцать университетов. Для этого достаточно быть гением!»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможно ли забеременеть на МКС