Советская машина не смогла учесть природу воспитанного тысячелетиями эгоиста: почему у Хрущева не получилось построить коммунизм

ВЗГЛЯД НЕРАВНОДУШНОГО

Хорошо, что не построили

Владимир ВОРСОБИН

Я помню мистическую любовь СССР к цифрам «0» и «5». Пятилетки – для тактических задач. Красивые цифры с нулями – для стратегических.

1980 - коммунизм. 2000 – квартира у каждого. В 2020-м – фантастически далеком времени, когда точно не будет денег, за пивом будут гонять роботы, а с космовокзалов советские люди будут ездить на выходные гулять по Луне. Планировался поворот сибирских рек, мост через Беренгов пролив в Америку…

СССР – могучая индустриальная Держава – имела мощные, как сама, горизонты планирования. И когда, не выдержав соревнования с более совершенными экономиками, она рухнула, воспоминания о ее мега-прожектах стали вызывать горечь. Но не злую иронию. Нет.

Самое хорошее, что было в СССР – это его отчаянная надежда на Будущее.

Будущее - было идеологией. Будущее, а не Прошлое – было мотивацией продолжать Коммунистический проект. Когда я вижу гигантские недостроенные проспекты в захиревших городах Сибири, вспоминаю плакаты из моего детства. Комсомольские стройки. БАМ. Половина пацанов двора мечтают стать космонавтами. Другая – конструкторами…

То, что эти расточительные планы не были выполнены до конца ... нормально. Даже слава Богу! Во-первых, советские люди подсознательно понимали - это скорее обнадеживающий ориентир. Во-вторых, в стремлении достичь великой цели, государство почти решило квартирный вопрос (людям бойко выдавали жилье), но не успело до конца испортить уродскими панельными многоэтажками архитектуру городов.

Не представляю я и размах алкоголизма в стране с деревянными рублями, почти одинаковыми зарплатами и дармовыми квартирами у каждого. В чем материальный стимул жить?

К счастью, не построил СССР и обещанный Хрущевым коммунизм. Хотя, надо отдать ему должное, искренне хотел. Советская машина так и не смогла учесть природу русского человека, который вопреки всем прекраснодушным идеям, воспитанный тысячелетиями эгоист.

Думаю, именно эта ошибка и закралась в расчеты Великой Советской Империи, которая вернулась в более понятный для ее граждан капитализм.

Где нет Больших Воодушевляющих Всех Проектов. Где люди живут очень просто - для себя, для семьи... Но жилья почему-то строится не меньше, чем в СССР, и не панелек. И роботы-доставщики на улицах. И мост через пролив, пусть и Керченский...

