Великие цели прошлого: Горбачев не зря обещал каждому по квартире, а Хрущев - коммунизм

Переезд в новую квартиру, 1982 год.

Два самых фантастически красивых обещания лидеров СССР своему народу оказались не фантастикой. И должны были сбыться. Почему этого не произошло?

40 лет назад, 17 апреля 1986 года, генсек ЦП КПСС Михаил Горбачев пообещал каждой советской семье к концу века собственную квартиру или даже дом. Это было записано в постановлении ЦК «Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране». И стало последним громким прожектом 73-летней советской эпохи.

По своим масштабам это обещание народу было сравнимо лишь с заявлением-мечтой другого советского лидера — Никиты Хрущева, который 65 лет назад заявил, что к 1980 году в СССР наступит коммунизм. В 1961-м в это верили многие.

Но верили ли сами вожди?

Что стояло за этими громкими лозунгами?

И главное — можно ли было исполнить обещанное?

KP.RU обратился к историку, политику, строителю.

Михаил Горбачев пообещал каждой советской семье к концу века собственную квартиру или даже дом.

ПИАР «НАЧИНАЮЩЕГО ГЕНСЕКА»

Старший научный сотрудник Института Всеобщей истории РАН Никита Пивоваров объяснил, что обещания возникли не на пустом месте.

— Так мог ли Горбачев в принципе совершить «жилищное чудо» к 2000 году?

— Это можно считать громким популистским заявлением, но за ним стояли большие расчеты. Представленные и Академией наук, и Госпланом. А корни-то глубже. При Брежневе в 70-х годах создали Комплексную программу развития советского народного хозяйства до 2000 года. Огромный труд, десятки научных организаций написали 27 или 30 томов.

— То есть, до Горбачева это обещал Брежнев?

— Там не говорилось, что каждая семья получит отдельную квартиру, но повышенный метраж уже был заложен. При Андропове была создана спецкомиссия, она курировалась Николаем Рыжковым и взаимодействовала с Госстроем. В той комиссии и родилась идея — усилить в Советском Союзе жилищное строительство.

— А какие были расчеты?

— По «горбачевскому» проекту к 2000 году должны были построить 2 миллиарда квадратных метров жилья. Считалось, что к концу века в СССР будут жить 300 миллионов человек. Умножили на 22 квадратных метра, обещанных каждому, прикинули, что уже есть, и высчитали — понадобится как раз еще 2 миллиарда достроить.

— Вы сейчас удивительные вещи говорите. Получается, это обещание, и правда, могли реализовать?!

— Да, реально могли. Если б не экономический кризис и развал СССР. 1987-й, 1988-й и, особенно, 1989-й годы — это резкий рост темпов жилищного строительства. В одном 1989 году 160 миллионов «квадратов» ввели. Правда, уже в 1990-м просели до 130 миллионов. Союз уже начинал трещать. А в 1991-м, в год развала страны, еще больше снизили. Но, так или иначе, за пять лет почти треть (!) от обещанного выполнили. Сохрани такие темпы — и 80–90 процентов наших семей новое жилье к 2000-му году получили бы.

СССР мог обеспечить 90% семей новым жильем к 2000 году.

— Горбачев сам верил в то, что обещал?

— А ему и не надо было верить. Для него это был просто лозунг. Красивая обертка, которая хорошо подошла для рабочей госпрограммы. Никто его за язык не тянул. Но он, как политик, умел работать с массами, зажигать людей лозунгами. Потому и жилищная программа была стройная, но был в ней и элемент пиара «начинающего генсека» Горбачева — чтобы привлечь внимание к своей фигуре. Ведь он лишь год как пришел к власти и ему надо было ярко себя проявить.

РАЙ НА ЗЕМЛЕ ВВОДИЛИ ПОСТЕПЕННО

— До Горбачева кто-то обещал жилье каждому гражданину страны?

— Еще при Сталине, в 1947-м, создали комиссию, которую возглавил Жданов. Они обсуждали жилищную программу и нормы на человека — по 18–20 метров квадратных. Хрущев потом опирался на эту норму, начав возводить «хрущевки». А Горбачев уже «добавил» свои два метра.

— Но самое громкое обещание Хрущева — построить коммунизм к 1980-му году — ведь точно было ненаучной фантастикой? Или вы опять удивите?

— Какие-то меры из обещанного все-таки осуществились. Например, переход на сокращенную рабочую неделю в 35 часов.

— Плату за коммуналку собирались отменить?

— Плату за ЖКХ не отменили, но ее резко снизили. Она была номинальной, стоила копейки. В отдельных районах Союза, например в Средней Азии, плата за коммунальные услуги к 1980-му фактически отсутствовала. То есть, можно сказать, что постепенно, шаг за шагом, вводили элементы коммунизма.

— А дешевая электроэнергия, чья стоимость для граждан стремилась к нулю?

— Там отдельная была программа с переходом на атомную энергию. В начале 1970-х запланировали, что к середине 1990-х в стране построят цепь АЭС, соединенных в общий кластер. И другие источники электроэнергии заменят на атомные.

— А бесплатное питание в столовых?

— Бесплатное питание успели ввести лишь для ряда категорий, имевших низкие доходы — многодетные, инвалиды. Начиналось это при Хрущеве, но масштабно было запущено в 1970-х при Брежневе. Да, все поголовно советские граждане бесплатно в столовых не обедали, но большая часть социально нуждающихся получили такую возможность. И это продержалось почти до распада СССР.

Бесплатное питание успели ввести лишь для ряда категорий, имевших низкие доходы — многодетные, инвалиды.

— Обещая скорый коммунизм, Хрущев указывал, что в разы увеличится производство и на фабриках-заводах, и в полях-огородах.

— Как раз производство в сельском хозяйстве нарастить в 3.5 раза за 19 лет благодаря тому, что партия сказала «Надо!» — не могли. Коровы не увеличили надои, начитавшись постановлений ЦК. И в 6 раз промышленность нарастить не могли — хотя прибавление и было значительное.

— Что для самого Хрущева означало «будем жить при коммунизме»?

— Коммунизм Никита Сергеевич понимал очень по-бытовому — от каждого по потребностям, каждому по труду. Хрущев рассуждал: ну что такое коммунизм — это когда я пришел в магазин и взял все, что мне нужно. Без денег! Но я должен и трудиться на общее дело.

При этом Хрущев, в общем, понимал, что его прямолинейные, упрощенные определения коммунизма не вполне верны. Но ему главное было: здесь и сейчас дать простому советскому человеку то, что он хочет. А простой советский человек, по его версии, хотел, придя в столовую на заводе или в институте, бесплатно получить тарелку щей и кусок хлеба.

— Так Хрущев верил в то, что обещал?

— Думаю, верил. Если б не верил — он бы это и не заявлял, и не занимался этим. Он задавал некую точку отсчета и ориентиры в построении нового общества. Сохранились десятки тысяч писем от простых советских граждан по этому поводу. И все они тогда, 65 лет назад, верили, что построят коммунизм через 20 лет. Вообще, в самом начале 1960-х, СССР, только что победивший в войне и первым запустивший человека в космос, был на подъеме. И была почти всеобщая вера в то, что такая страна построит коммунизм.

Коровы не увеличили надои, начитавшись постановлений ЦК.

ВЫПОЛНИЛИ НАПОЛОВИНУ

Бывший председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин оценил обещания двух лидеров.

— Горбачев 40 лет назад не врал?

— Я внимательно изучал цифры. Горбачев, при всем моем отрицательном отношении к нему, в своем обещании дать всем жилье к 2000 году не врал. Темпы строительства в последние годы СССР позволяли это воплотить. Не будь распада страны, задача была бы выполнена.

— Для Горбачева это был план действий или политический лозунг?

— Он над этим особо не задумывался. И ни во что не верил. Он решал вопросы своей собственной власти и влияния. В ЦК работали огромные аналитические отделы — и ему просто приносили обобщенные данные, которые можно было с трибун оглашать. Вот и принесли выкладки — можно построить столько жилья за 15 лет. А такое обещание — это же было очень важно для миллионов людей. И, раз ему доложили, что это можно сделать, он решил — а почему бы и нет?

— Ну, а Хрущев, обещавший построить коммунизм к 1980-му, был искренним?

— Если бы на месте Хрущева был Сталин — это могло стать реальностью и раньше. Но что понималось под «построением коммунизма»? К 1980-му большинство граждан СССР, по сравнению с тем, что было при Российской Империи, жили на порядок лучше. Потому, можно считать, наполовину коммунизм уже был построен — в плане бесплатной медицины, образования, жилья.

— Но в планах Хрущева и многие другие вещи указывались как бесплатные.

— Хрущев совершал ошибки. Например, 15–25 этажные жилые дома можно было строить уже в 1950-60-х. А он отказался от этого, потому что надо было создавать заводы по производству лифтов. Он сказал — это дорого, обойдемся без лифтов. Но не подумал, что при малоэтажном строительстве надо положить больше километров труб, дорог, электросетей — и все это поддерживать. Если бы он начал возведение высоток, мы бы темпы строительства увеличили раза в два, и жилищный вопрос закрыли уже к 1980-му. Горбачеву не пришлось бы обещать каждому по квартире.

— Еще Хрущев хотел догнать и перегнать Америку.

— Смотря как оценивать результаты той гонки. Моя мать работала переводчицей у групп из Британии. Они удивлялись, какие у нас дешевые и качественные продукты, низкая коммунальная плата. Было много сделано для снижения нагрузки на людей. По социальной поддержке граждан, СССР к 1980 году Америку переплюнул очень мощно.

Никита Сергеевич Хрущев.

БЫСТРО, МНОГО, ПАНЕЛЬНО

Вот что говорит Заслуженный строитель России, завкафедрой Московского государственного строительного университета Азарий Лапидус.

— Вы помните 1986-й? И обещание Горбачева?

— Я тогда работал в лаборатории контроля качества домостроительных комбинатов. В 1988 году на эту тему защитил диссертацию. И цифры роста ввода жилья, о которых говорил Горбачев — да, они произносились на партсъездах. Раз партия обещала — так и было бы.

— Программа Горбачева была реальной?

— Выполнить ее было можно вполне, но, думаю, не к 2000 году, а к 2020-му. За 14–15 лет, которые отпускал Горбачев, такое сделать все же малореально.

— Но ведь горбачевская пятилетка, 1986–1991 годы, оказалась самой ударной в строительстве жилья?

— Да, тогда строили много. Причем, сегодня из сравнимых с советскими 110 миллионов квадратных метров жилья, которые мы строим в год, 40 процентов — это многоквартирные дома, и 60 процентов — индивидуальные, коттеджи. А в советское время личные дома даже не вносили в статистику строительства.

— Тогда были домостроительные комбинаты — они же и помогали выполнить программу?

— Да, каждый регион имел свой домостроительный комбинат. Даже в маленьких городах работали заводы железо-бетонных изделий. Но к 2000-му ДСК остались только в крупных городах. Около 300 комбинатов умерли, начиная с 1991-го. В Москве было три, сейчас работает только ДСК-1.

— Схлопываться начало при Горбачеве?

— Сразу после него. Кризис тогда не давал возможности прокормить армию строителей. Зато появились новые форматы застройки — индивидуальное жилье и монолитное. Это, конечно, не ускоряло строительство. Панельная стройка в скорости, конечно, выиграет у монолитной процентов на 30–40. И по стоимости тоже. Но у монолиток свои плюсы.

— Значит, горбачевская пятилетка — не образец для нас по быстрому вводу жилья?

— Все дома, тогда построенные — панельные либо из кирпича. У нас было много каменщиков, но мы их потеряли за пять лет перестройки. К 1992-му просто убили профессию каменщика. И крупнопанельное домостроение сейчас тоже занимает незначительный процент — ДСК почти не сохранились. Была идея в начале 2000-х их реанимировать. Поехали в те города, где ДСК еще были — попытались их возродить. Но они требовали уже очень серьезных капвложений…

