Зеленский больше не хочет в НАТО Фото: REUTERS.

У украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского новая «фишка». Он больше не хочет в НАТО, потому что туда его не берут от слова «совсем». Зато вознамерился как можно быстрее ввести в состав Евросоюза Украину, причем, на правах полноценного члена. При этом, Евросоюз по его мысли должен преобразиться в новый военно-политический союз, а-ля НАТО, только в виде украинско-европейского альянса. И скрывать свои потужные желания он уже не может.

— Для Украины очень важно быть членом ЕС, и мы этого очень хотим. Шансы на вступление в НАТО меньше. Здесь США оказывают большое влияние, и они это не поддерживают. И не только они, если честно. Европейский союз с экономической и безопасной точки зрения является лучшим вариантом, чем НАТО, членом которого Украина не является, — заявил Зеленский в телеинтервью во время недавнего пребывания в Германии, забыв упомянуть о том, что Украина не является не только членом НАТО, но и членом Евросоюза. Впрочем, такие мелочи его не волновали. — Я считаю, что это должно быть желанием и самого Европейского союза, потому что наша армия в 800 тысяч и наши технологии только укрепят ЕС. Если ЕС хочет стать сильнее через 100 лет, можно отложить вступление Украины на 100 лет.

Тут, конечно, можно было бы спросить, что же он вечно выступает таким попрошайкой везде и всегда, если он такой сильный, что весь ЕС должен желать быстрейшего вступления его страны. И почему он упрашивал того же канцлера Германии Мерца вернуть на Украину сбежавших из Незалежной мужчин-«ухилянтов» призывного возраста. Не обошлось и без ехидных вопросов от журналистов.

— В Еврокомиссии появилась мысль ускоренного членства. Этого не будет. Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия — так же, как их выполняли мы, — ответил украинскому «просрочке» министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, подведя черту под конфетно-букетным периодом в польско-украинских отношениях.

А еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос на совещании в Атлантическом совете* (нежелательная в РФ организация) звонко щелкнула «просроченного» Зеленского, что называется по носу, рассказав, что даже развитая Швеция три года ждала включения в состав Евросоюза, а когда речь идет про Украину, то в этом случае «должны быть учтены интересы других членов».

Петер Мадьяр также выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС Фото: REUTERS.

— Ни один процесс вступления в ЕС или расширения не может происходить против воли государств-членов, поэтому мы должны учитывать опасения наших государств-членов. Мы уже убедились, что их беспокоят вопросы о том, как новые члены повлияют на процесс принятия решений, как мы сможем их финансировать, как это отразится на фермерах в Европейском союзе, особенно с учетом, скажем так, очень сильного украинского сельского хозяйства, — объяснила позицию ЕС еврокомиссар Кос и даже намекнула, что в отношении Украины вопрос может быть поставлен не только про сроки. — Я думаю, что эти опасения обоснованы, и мы должны с ними работать. Но нам также нужно объяснить, что означает расширение на данном этапе и как оно происходит. Понимаете, это не значит, что все кандидаты станут членами ЕС в следующем году. Это невозможно.

С учетом того, что и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС, не говоря о целом ряде других стран-членов Евросоюза, можно сказать, что Зеленскому с его идеей снова поводили чем-то нехорошим по губам. Или же что на его желаниях поставлен жирный крест.

* Организация, которая внесена в перечень нежелательных на территории РФ

