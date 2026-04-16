Аня Тейлор-Джой дебютировала в одном фильме с Данилой Козловским: Но не увидела себя на экране

Так уж получилось, что роли ей обычно достаются не самые радостные Фото: EAST NEWS.

У Ани Тейлор-Джой — небольшая катавасия с происхождением. Она гражданка США, потому что родилась в Майами, — но родилась там, в общем-то, случайно: родители находились в Северной Америке на отдыхе. А так ее отец наполовину шотландец, наполовину англичанин, хотя его мать — британка родом из Аргентины. А мать Ани родилась в Замбии, но наполовину - англичанка, а наполовину - испанка. Семья постоянно жила в Буэнос-Айресе, и в детстве Аня говорила в основном по-испански…

Как известно, в Аргентине десятилетиями вяло тянется экономический кризис, а пик его пришелся на рубеж веков. Были там и беспорядки, и невиданный дефолт, — в общем, когда Ане было четыре года, родители почли за благо перебраться в Лондон и осесть в благополучном районе Найтсбридж. Но девочка восприняла это очень болезненно. Не хотела совершенствовать английский, потому что надеялась уговорить родителей вернуться в Буэнос-Айрес». Потом вспоминала: «У меня нет родины. Она везде и нигде. В Аргентине я была английской девочкой, в Англии я считалась „большой экзотикой“, потому что приехала из Аргентины, в США я англо-аргентинская девушка… Я ни в какие рамки не втискивалась, и отчаянно искала место, в котором была бы своей. И в школе мне приходилось тяжело — потому что я не была своей и в возрастной группе. У меня было мало друзей моего возраста — даже сейчас большинство моих друзей как минимум лет на десять старше меня».

Исполнилось 30 лет одной из самых ярких голливудских актрис Ане Тейлор-Джой Фото: EAST NEWS.

А еще она говорила, что ее чувство юмора и манера вести себя — британские, «но с огромной добавкой аргентинской теплоты: я очень экспансивна, я всех обнимаю!» (Обнимает даже журналистов, которые берут у нее интервью). Так или иначе, одноклассники предоставляли ей мало возможностей проявить эту латиноамериканскую теплоту. Над нею издевались, запирали в раздевалках, размещали в соцсетях фотографии рыб с подписью «Аня Тейлор-Джой» (потому что глаза у нее широко расставлены)…

Совсем иного мнения оказалась Сара Дукас — глава модельного агентства Storm Management. Когда-то именно она открыла Кейт Мосс и Кару Делевинь. А Аню Тейлор-Джой приметила, когда та гуляла с собакой в районе знаменитого лондонского универмага Harrods. Сара была в автомобиле, и, когда Аня заметила, что машина за нею едет, решила, что ее преследует маньяк. «Я подумала: «Ой, черт, вот и все, конец мне пришел! Я подхватила собаку и бросилась бежать». Но из машины раздался голос: «Если остановишься, то не пожалеешь!» И на следующий день Аня подписала с агентством контракт. Вскоре попала на фотосессию, посвященную «Аббатству Даунтон», там ее заметил актер Аллен Лич, решил познакомить со своим агентом — и она подписала контракт как начинающая актриса…

Первую пробу — на роль юной героини Анджелины Джоли в «Малефисенте» — она провалила, после чего долго плакала. Потом появилась в фильме «Академия вампиров» (между прочим, там играл и Данила Козловский), — но ее эпизодическую роль вырезали из окончательного монтажа. Но уже в 2015 году, когда ей было 19, вышла «Ведьма» дебютанта Роберта Эггерса, где она играла главную роль — и тут уж прославились и режиссер, и она. После «Ведьмы» М. Найт Шьямалан пригласил ее в «Сплит», триллер про маньяка с множественным расстройством личности. (Мама Ани проплакала весь фильм, глядя на приключения дочки в опытных руках злодея). Потом были «Эмма» по Джейн Остин, «Новые мутанты» по мотивам «Людей Икс», — и сериал про блестящую юную шахматистку «Ход королевы», окончательно сделавший ее звездой.

Кадр из фильма «Академия вампиров»

Так уж получилось, что роли ей обычно достаются не самые радостные: то в черной комедии «Меню», то в постапокалиптическом боевике «Фуриоса», то в мрачном (но незабываемом) «Варяге» все того же Эггерса. То в третьей «Дюне», которая должна выйти в декабре 2026-го — самой драматической части трилогии. Ее брат однажды спросил ее, не приходила ли ей в голову мысль выбирать более «позитивные» сценарии. Но она говорит: «Я не обращаю внимания на жанр… Я вижу персонажа, я вижу мир. Просто так получилось, что эти миры оказываются мрачными».

Кадр из фильма «Меню»

