Звезды16 апреля 2026 18:20

Аня Тейлор-Джой дебютировала в одном фильме с Данилой Козловским: Но не увидела себя на экране

Исполнилось 30 лет одной из самых ярких голливудских актрис Ане Тейлор-Джой
Денис КОРСАКОВ
Так уж получилось, что роли ей обычно достаются не самые радостные

Так уж получилось, что роли ей обычно достаются не самые радостные

Фото: EAST NEWS.

У Ани Тейлор-Джой — небольшая катавасия с происхождением. Она гражданка США, потому что родилась в Майами, — но родилась там, в общем-то, случайно: родители находились в Северной Америке на отдыхе. А так ее отец наполовину шотландец, наполовину англичанин, хотя его мать — британка родом из Аргентины. А мать Ани родилась в Замбии, но наполовину - англичанка, а наполовину - испанка. Семья постоянно жила в Буэнос-Айресе, и в детстве Аня говорила в основном по-испански…

Как известно, в Аргентине десятилетиями вяло тянется экономический кризис, а пик его пришелся на рубеж веков. Были там и беспорядки, и невиданный дефолт, — в общем, когда Ане было четыре года, родители почли за благо перебраться в Лондон и осесть в благополучном районе Найтсбридж. Но девочка восприняла это очень болезненно. Не хотела совершенствовать английский, потому что надеялась уговорить родителей вернуться в Буэнос-Айрес». Потом вспоминала: «У меня нет родины. Она везде и нигде. В Аргентине я была английской девочкой, в Англии я считалась „большой экзотикой“, потому что приехала из Аргентины, в США я англо-аргентинская девушка… Я ни в какие рамки не втискивалась, и отчаянно искала место, в котором была бы своей. И в школе мне приходилось тяжело — потому что я не была своей и в возрастной группе. У меня было мало друзей моего возраста — даже сейчас большинство моих друзей как минимум лет на десять старше меня».

Исполнилось 30 лет одной из самых ярких голливудских актрис Ане Тейлор-Джой

Исполнилось 30 лет одной из самых ярких голливудских актрис Ане Тейлор-Джой

Фото: EAST NEWS.

А еще она говорила, что ее чувство юмора и манера вести себя — британские, «но с огромной добавкой аргентинской теплоты: я очень экспансивна, я всех обнимаю!» (Обнимает даже журналистов, которые берут у нее интервью). Так или иначе, одноклассники предоставляли ей мало возможностей проявить эту латиноамериканскую теплоту. Над нею издевались, запирали в раздевалках, размещали в соцсетях фотографии рыб с подписью «Аня Тейлор-Джой» (потому что глаза у нее широко расставлены)…

Совсем иного мнения оказалась Сара Дукас — глава модельного агентства Storm Management. Когда-то именно она открыла Кейт Мосс и Кару Делевинь. А Аню Тейлор-Джой приметила, когда та гуляла с собакой в районе знаменитого лондонского универмага Harrods. Сара была в автомобиле, и, когда Аня заметила, что машина за нею едет, решила, что ее преследует маньяк. «Я подумала: «Ой, черт, вот и все, конец мне пришел! Я подхватила собаку и бросилась бежать». Но из машины раздался голос: «Если остановишься, то не пожалеешь!» И на следующий день Аня подписала с агентством контракт. Вскоре попала на фотосессию, посвященную «Аббатству Даунтон», там ее заметил актер Аллен Лич, решил познакомить со своим агентом — и она подписала контракт как начинающая актриса…

Первую пробу — на роль юной героини Анджелины Джоли в «Малефисенте» — она провалила, после чего долго плакала. Потом появилась в фильме «Академия вампиров» (между прочим, там играл и Данила Козловский), — но ее эпизодическую роль вырезали из окончательного монтажа. Но уже в 2015 году, когда ей было 19, вышла «Ведьма» дебютанта Роберта Эггерса, где она играла главную роль — и тут уж прославились и режиссер, и она. После «Ведьмы» М. Найт Шьямалан пригласил ее в «Сплит», триллер про маньяка с множественным расстройством личности. (Мама Ани проплакала весь фильм, глядя на приключения дочки в опытных руках злодея). Потом были «Эмма» по Джейн Остин, «Новые мутанты» по мотивам «Людей Икс», — и сериал про блестящую юную шахматистку «Ход королевы», окончательно сделавший ее звездой.

Кадр из фильма «Академия вампиров»

Кадр из фильма «Академия вампиров»

Так уж получилось, что роли ей обычно достаются не самые радостные: то в черной комедии «Меню», то в постапокалиптическом боевике «Фуриоса», то в мрачном (но незабываемом) «Варяге» все того же Эггерса. То в третьей «Дюне», которая должна выйти в декабре 2026-го — самой драматической части трилогии. Ее брат однажды спросил ее, не приходила ли ей в голову мысль выбирать более «позитивные» сценарии. Но она говорит: «Я не обращаю внимания на жанр… Я вижу персонажа, я вижу мир. Просто так получилось, что эти миры оказываются мрачными».

Кадр из фильма «Меню»

Кадр из фильма «Меню»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Саманта Фокс: «Меня критикуют унылые люди, начисто лишенные сексапила!»

Риз Уизерспун была гораздо успешнее своих мужей. И в итоге рассталась с обоими

Никто никого не простил: Паулина Андреева подала на развод с Федором Бондарчуком

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Бузова снялась в сериале про СВО