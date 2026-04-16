Захарова: Зеленский для Запада - Мальчиш-Плохиш, который служит за бочку варенья

Мария Захарова

…- Уважаемая Мария Владимировна, это Гамов из «КП». В четверг, 16 апреля, в Мидделбурге премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен вручил Зеленскому премию… «Четыре свободы». Международную награду, связанную «с идеями свободы слова, вероисповедания, свободы от нужды и страха». (Ее присуждают за вклад в защиту этих ценностей, сформулированных президентом США Франклином Рузвельтом в 1941 году.) Они там что - совсем с ума посходили? Ведь именно этих свобод, благодаря главарю киевского режима, на Украине сейчас как раз и нет!

С такими вопросами я обратился к директору Департамента информации и печати МИД РФ, официальному представителю Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.

- Ну так он (Зеленский. - А.Г.) для Запада Мальчиш-Плохиш, - ответила Мария Владимировна, - который предал своих и служит врагам за «бочку варенья да целую корзину печенья» и теша свое тщеславие.

Мальчиш-Плохиш. Кадр из художественного фильма «Сказка о Мальчише-Кибальчише», 1964 год

Мы нашли снимок Плохиша из художественного фильма «Сказка о Мальчише-Кибальчише» (1964 г.) - см. фото. И - сравнили его с одной из детских фотографий (а их в интернете тоже немало) Вовы Зеленского. Почти одно лицо!

