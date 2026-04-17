«22 дня пудрила им мозги, а потом сдала курьера полиции»: В России появились волонтеры, которые мешают работать телефонным мошенникам

Кукольный мастер Оксана Трей вот уже несколько лет в свободное время выводит мошенников на чистую воду. Фото: Личный архив героини публикации

В обычной жизни Оксана Трей - кукольный мастер. В смысле кукол она делает. Из полимерной глины. Куклы у Оксаны выходят очень реалистичными - веселыми и серьезными, шкодливыми и грустными. Это и хобби, и заработок. Но в последние пару лет главным делом для женщины стала охота на телефонных мошенников.

Практически каждый день она берет телефон, включает программу-«рулетку», притягивающую нежелательные звонки, и, имитируя голос пожилой женщины, отвечает:

- Алло…

По словам Оксаны Трей, еще несколько лет назад она и ее коллеги-пранкеры занимались тем, что просто «сжигали» время мошенников - подыгрывали им, притворялись, что поверили и готовы отдать свои сбережения. Расчет был простой: пока аферист занят «пустым» звонком, он не сможет обдурить какую-нибудь старушку в Туле или Челябинске.

- А сейчас мы напрямую сотрудничаем с полицией, - объясняет женщина. - Наша задача - заставить мошенников отправить курьера. А его уже ждут оперативники.

«ИМ НУЖНО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК БЫЛ ОДИН»

Для Оксаны эта история началась шесть лет назад.

- Мне мошенники начали звонить по несколько раз в неделю, - рассказывает Оксана. - Тогда еще были старые разводки - звонили из «службы безопасности» просили сообщить CVC-код карты (три цифры на обороте. - Авт.). Но, естественно, я понимала, что это мошенники. Я во время работы над куклами записываю процесс на камеру, она всегда под рукой. И во время звонка очередного мошенника я решила записать наше общение. Потом отправила запись известному блогеру, а тот ее опубликовал на своем канале...

Теперь в интернете она известна как «Оксана Трей гроза мошенников» - так называются ее каналы в разных соцсетях, на которых регулярно появляются новые видео о работе волонтеров.

- Вы сказали, что поначалу старались долго удерживать мошенников. Сколько длился самый затяжной контакт?

- Двадцать два дня. Позвонили, якобы мошенники взломали мой кабинет на «Госуслугах» и хотят набрать на меня кредитов. А я собиралась в отпуск и сказала, что уезжаю с семьей в Сочи. А им ведь нужен человек, который один, - так проще обработать. Поэтому пока рядом близкие, они меня сильно не атаковали, сказали, что заблокировали операции и будут ждать, пока я вернусь домой. Но звонили каждый день. Были уверены, что они меня ведут, а на самом деле я их вела.

- И чем все закончилось?

- Довела этот спектакль до конца. Сказала, что иду снимать 2,2 млн рублей и переведу их «на безопасный счет». Дальше мне помогали коллеги-пранкеры. Мошенники слышали по телефону, как будто на выходе из банка меня увидел муж и отнял деньги… Когда снова позвонили мне, я сказала, что у меня на даче лежат еще 3 миллиона. Дальше совсем смешно было, они сразу перестроились: «За то, что вы сразу деньги не отдали, набежали проценты. Вы должны отдать уже 2,6 миллиона». На встречу с курьером я пришла со скрытой камерой. Отдала ему вместо денег перемотанный скотчем пакет с книгой «Как поросенок хотел стать грязным». Полицию я заранее не вызвала, но курьера потом все равно задержали...

«РАСКРУТИЛА МОШЕННИКА НА 45 ТЫСЯЧ»

Оксана рассказывает, как волонтеры научились подсаживать мошенников на крючок еще до появления программы-«рулетки». Однажды к ней обратился подписчик, мать которого обманули, и передал номера телефонов, с которых звонили преступники.

- Я позвонила в «военную прокуратуру», имитируя старческий голос. Попросила позвать такого-то - назвала имя, которое выдумала: «Я сняла деньги, жду звонка». Они решили, что кто-то из них меня уже разводил и можно по-легкому взять эти деньги. Перезвонил другой мужчина и часами держал меня на линии, не отпускал. Видимо, искали курьера и не могли найти. Я сказала, что мне нужно в магазин, кончились продукты. Они не отпустили, но попросили составить список, что мне нужно, и на 6 тысяч заказали продукты. Им не нужно, чтобы человек, который уже готов отдать все, с кем-то общался - может ведь кому-то рассказать о звонке, а его одернут… К вечеру следующего дня курьера нашли и после встречи со мной его задержала полиция.

- Часто бывает, что мошенники вкладывают свои деньги под перспективу сорвать куш?

- Постоянно. У них явно есть отдельный бюджет. Мой личный рекорд - 45 тысяч рублей они мне перевели, чтобы я купила билеты на перелет из Саратова в Москву и обратно. Мы ведь часто в разговорах с мошенниками говорим, что мы в других городах. Я сказала, что деньги у меня, но завтра их забирает сын, поэтому они были вынуждены переслать мне стоимость билетов и уговаривать слетать в Москву, чтобы передать пачки «сотруднику». Естественно, я никуда не полетела. В трубку телефона они слышали, будто меня остановил сын.

ЗА ТЕХ, КТО «В ШЛЕМЕ»!

В России сейчас есть несколько групп энтузиастов-антимошенников, которые работают в ежедневном режиме. По словам Оксаны, число тех, кто время от времени садится на телефон, чтобы общаться с аферистами, - сотни. И все это по зову сердца, по доброй воле.

Личное время, затраты на аппаратуру и спецпрограммы этим людям никто не оплачивает.

В последнее время, кстати, часто используют сервис, который позволяет звонить людям, которых прямо сейчас ведут преступники.

- Бывает, что волонтер звонит жертве и продолжает с ней общаться, будто человек из того же «ведомства», - говорит Оксана Трей. - Нельзя сразу обрубать человека, который «в шлеме» - так мы называем тех, кто находится под воздействием. Главное - прервать общение с настоящими преступниками и успокоить ситуацию. Многие даже не догадываются, что мы их спасли.

КОРОТКО

Людей, которые должны приехать к жертве за деньгами, мошенники представляют «инкассаторами» и «дипломатами».

О существовании колл-центров, сотрудники которых целыми днями разводят доверчивых граждан, слышали все. Но помимо них существуют еще и так называемые дроп-центры - они вербуют «персонал» для преступлений, их ведут свои кураторы.

«И основные дроп-центры находятся именно в России - говорит Оксана. - Они ведь должны так или иначе контролировать людей, которые могут сбежать с большими деньгами».

