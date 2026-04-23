«Называйте меня богом и лайкайте в соцсетях!»: Пока адепты таяли от голода, гуру Артур Сита зарабатывал на них миллионы и развлекался в гареме

Видео, которое меня потрясло больше всего. Не то, где толпа людей раскачивается, размахивая руками. Не то, где Он выступает со сцены и ему рукоплещут. Нет, здесь в кадре всего один человек. Молодая симпатичная девушка. Голос за кадром спрашивает ее:
- Что ты хочешь сказать Артуру Сите?
На лице девушки появляется блаженная улыбка, на глазах проступают слезы. Она буквально светится счастьем.
- Я очень тебя люблю, Артур, - говорит.
Закрывает руками лицо, чтобы не разрыдаться, и добавляет дрожащим голосом:
- Спасибо, что ты есть.
В родной Твери Алина Багирова когда-то была телеведущей. Потом увлеклась фотографией, «тонкими мирами» и познакомилась с гуру, который называет себя Артур Сита (иногда - Артур Сила).
Видео, где Алина плачет и признается Сите в любви, 2018 года. Пройдет всего три года, а эта яркая девушка иссохнет, исхудав до невозможного, потускнеет и погибнет за 7000 километров от дома при очень странных обстоятельствах. А ее друзья и близкие будут уверены, что всему виной тот самый гуру.
Будущий «учитель» родом из Ярославля и по паспорту, конечно, никакой не Сита. Настоящая его фамилия - Мамедов. В начале 2010-х Артур Сита начал разъезжать по городам и весям России как человек, который учит правильным медитациям. По свидетельству многих, говорил так красиво, так убедительно, что хотелось остаться рядом с ним навсегда.
- Мы с мужем из Краснодара, - рассказывает KP.RU Светлана Слободчикова, бывший адепт Ситы. - В 2013 году мы пошли на встречу с ним из чистого любопытства. Я, муж, его мама и наш друг. Свекровь с самого начала нам говорила, что это какая-то секта. Друг тоже человек очень критичный. А мы с мужем остались...
На той встрече было около полусотни человек. Но со временем ретриты (так называют групповые занятия духовными практиками) Артура Ситы стали собирать все больше и больше людей. На встречи в Москве и городах-миллионниках приходило по 200 - 300 человек. А в Туапсе, куда «друзья» Артура приезжали со всей страны и заселялись в большой пансионат, через несколько лет собиралось и до тысячи (!) его поклонников. Очень быстро Сита перебрался в Таиланд и начал приглашать желающих просветления на остров Самуи. Неделя встреч с гуру стоила 60 - 80 тысяч рублей с человека. Это без учета самостоятельной аренды жилья, питания и прочих расходов.
- На Самуи мы с мужем начали ездить с 2017 года, - говорит Светлана. - Тогда еще все было очень просто: одни люди приезжали, другие уезжали. А в конце 2019 года, когда началась пандемия коронавируса и границы закрыли, что-то вдруг случилось. Артур собрал всех и сказал, что не нужно пытаться вернуться на родину: «Зачем вы туда поедете? Ведь здесь я - ваш бог, я буду вас вести за собой...» Нас там было тогда около двухсот человек. И все ему доверяли. Как-то незаметно для нас мы и в это поверили. Ну, что он бог. Проявления Иисуса и Кришны - так он говорил...
По словам Светланы, сначала Сита призвал адептов возвести веганское кафе, куда «все смогут приезжать, чтобы попить чай-кофе». А когда началась СВО, Артур привез из России большую группу мужчин-релокантов и заставил их строить большой ретрит-центр.
- Он всегда внушал, что это нужно нам, а не ему. Он сидит медитирует, у него и так все хорошо.
На эти работы были привлечены и мужчины, которые на Самуи уже жили. Всего около сорока человек, в основном бывшие офисные служащие, совсем не работяги.
- У этих новых ребят не было денег. Работали они за еду и маленькое койко-место в бунгало, - говорит женщина. - Ребята постоянно были голодные, их почти не кормили. Артур всегда на всем экономил. Только стройматериалы покупал. У нас с мужем были деньги, и мы жили отдельно, поэтому он питался лучше. Мы тогда снимали маленький домик: одна комната и кухня. Жили в нем втроем с дочерью, ей было около четырех лет.
- На какие деньги вы жили?
- Когда закрыли границы, помогало государство: Россия давала всем застрявшим суточные. Нам платили на троих. Этих денег хватало на еду. Полгода мы на них жили. Иногда родственники из России что-то присылали. У нас с мужем были свои 5 миллионов, которые мы долго копили на квартиру. По большому счету мы их в те годы и спустили на жизнь в Таиланде. Ходили на сессии с Артуром, на питание и жилье.
Светлану Артур тоже отправил работать с другими женщинами на кухню, несмотря на то что на руках у нее четырехлетняя дочь. Детсада у сектантов, понятное дело, не было. Муж Светланы Сергей по двадцать часов вкалывал бесплатно на стройке. На вопросы, как же быть с ребенком, Артур заявил: «Перестань жить, как старовер. Отдай ребенка общине». Это означало, что, пока родители работают, малышка болтается по общине и не пойми кем воспитывается. Светлана в ослушание гуру старалась держать девочку поближе, тайком принося ей еду. В общей сложности в секте в разное время находилось до пятнадцати детей.
Но еще до этого, в 2021 году, при очень странных обстоятельства погибла Алина Багирова - та самая девушка из трогательного ролика. Как хороший фотограф и человек с опытом работы на ТВ, она работала в «пресс-службе» гуру, помогала создавать красивые галереи с его встреч с адептами, снимать ролики. И вдруг попала в аварию на байке. Хотя дорога была почти пустая и ехала Алина с небольшой скоростью.
- Самым близким человеком для нее была мама, - вспоминает Светлана. - Но когда мама заболела в России, Алину домой не пустили. А потом даже на похороны не разрешили приехать. Алина была человек очень тонкий и все это жутко переживала. А Артур на нее очень сильно давил. Возможно, именно это все в итоге и привело к тому, что случилось. Многие из нас считают, что это не несчастный случай, а самоубийство. Но расследования не было. Утверждать я ничего не могу.
- Что значит не разрешили? Кто?
- Когда ты там живешь, ты для разрешения на любое действие идешь к Артуру. Даже если тебе нужно съездить в город, визу продлить - все к нему. Лично с ним общался только близкий круг, включая жен, остальные общались с ним сообщениями в мессенджерах. Если он не разрешил, ты не можешь ослушаться и покинуть Добро.
Словом «Добро» Сита называет общность людей, которую собрал. Все свои - это Добро.
Про гарем Артура Ситы вспоминают многие адепты. Несколько женщин рожали ему детей.
- Кто-то говорил: якобы Артур затаскивает туда девушек насильно. Но это неправда, никого он не принуждал, - вспоминает другая бывшая обитательница Добра московская актриса Анна Тесла. - Девушки сами хотят ему отдаваться. Артур умеет создать такие обстоятельства.
Анна посещала ретриты Ситы с 2012 по 2020 год. По ее словам, у Артура всегда были девушки из ближнего круга (перечисляет: Оля, родившая «богу» мальчика, мама двоих его дочерей Настя...) и все остальные.
- Он умеет сделать так, что в какой-то момент у человека отключается собственное мышление: если Артур сказал, так и есть, - продолжает Светлана Слободчикова. - Он мог понравившейся девушке прислать сообщение, чтобы она скинула ему свое фото или видео без одежды. И они скидывали. И шли к нему по первому зову. Мне он ничего такого не писал, потому что я с мужем. Но были случаи, когда Артур разрушал пары, если ему хотелось именно эту девушку.
Среди таких, насколько известно, оказалась журналистка Лола Груздева. Ее Артур постоянно атаковал и старался приблизить. Но девушке удалось очнуться и сбежать. Именно после ее разоблачающих постов в соцсетях в секте началось брожение и Самуи покинули, вернувшись в Россию, несколько десятков человек.
Светлана с мужем к тому времени уже были дома. С нее чары спали, когда она забеременела вторым ребенком и перестала работать на кухне. Убедила супруга вернуться на родину. Хотя, говорит, Сергей еще какое-то время продолжал как одержимый мечтать, что они вернутся к «богу» на Самуи. Только после откровений Лолы Груздевой и его отпустило.
Кстати, одной из сбежавших из секты оказалась женщина, родившая от «бога» двух девочек. В одном из чатов она раскрыла своим товарищам по несчастью страшную тайну бухгалтерии Артура Ситы: пока его адепты таяли от голода, гуру зарабатывал на них и им подобных десятки миллионов рублей в месяц. (Если верить официальному прейскуранту гуру на его сайте, его личная консультация стоит 10 млн рублей.)
Живя в Добре, люди могли голодать, но спускать на встречи с гуру последние копейки, присланные родителями-пенсионерами с родины.
- Я знаю людей, которые отдавали Артуру деньги вообще просто так, - говорит Светлана. - Он постоянно говорил: «Я с деньгами лучше управляюсь. Если есть, отдавайте мне - вложим их в Добро...» И многие отдавали. Большими суммами. Сотни тысяч, миллионы.
- Алина спустила несколько миллионов рублей на бесконечные ретриты Артура Ситы, - говорит подруга погибшей девушки, художница Луна Попп. - Это были деньги от продажи квартиры ее мамы. У Алины было много дорогой техники и гаджетов. Но после ее смерти все это забрала помощница Артура. Эти люди всячески отказывались помочь с транспортировкой тела Алины в Россию. Чтобы похоронить дочь, отец потратил около 500 тысяч рублей.
По словам Луны, Алину сильно подкосила смерть мамы. Она рыдала, рвалась домой, но Артур ее не пускал. При этом Алина, как и все вокруг, много работала и мало спала. Но с другими жителями Добра об этом даже нельзя было поговорить. Сита учит, что подобные личные разговоры - земное, низменное, отвлекающее от медитаций и счастья.
- Есть там такое, - подтверждает Анна Тесла. - Тот, кто не соответствует «вибрациям любви», должен уйти. Так человек оказывается наедине со своими страданиями.
Друзья считают, что Алину подкосило именно это. Уйти она не смогла.
В феврале этого года в Добре погибла еще одна девушка. 23-летнюю Машу Панкратову мать привезла из Казахстана на остров к Сите, когда та была еще подростком. А потом мама просто уехала. И Маше запрещали с ней общаться. По официальной версии, девушка погибла в результате несчастного случая. По версии друзей - стала еще одной жертвой секты. Человеком, разум которого не выдержал стресса и давления, длившихся несколько лет...
Самое интересное, что новых адептов для покупки различных онлайн-услуг или визитов к мастеру на Самуи продолжают вербовать... через сеть его кафе и барбершопов, которые совершенно спокойно работают в крупнейших торговых центрах Москвы.
- У него есть чат «Семья», и там он постоянно пишет работникам кафешек: «Почему вы обо мне не говорите посетителям? Вы должны меня прославлять. Нужно, чтобы приходили новые люди!» - говорит Светлана. - То же касается реакций на его сообщения в соцсетях: «Почему ты не поставил моему сообщению лайк?»
Сам же Артур не приезжал в Россию уже несколько лет. Действительно, зачем покидать рай, который он создал руками своих полуголодных почитателей?
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
- Здесь мы совершенно явно видим признаки опасного культа, - объясняет сектовед Александр Невеев. - Опасность не только в распространении эзотерических идей, которые якобы должны гармонизировать психику и физическое здоровье его последователей. Это просто форма шарлатанства, потому что не существует никаких энергетических, психоинформационных и прочих методов, которые позволили бы этого достичь. Подобных эзотериков, которые проводят ретриты и тренинги, достаточно много. Понятно, что это деньги, выброшенные на ветер.
Но в данном случае ситуация усугубляется тем, что этот человек создает культ самого себя, провозглашает себя божеством. Хуже всего, что эта организация начинает приобретать определенную структуру по типу пирамиды: приближенные к гуру, новые последователи, которые должны вовлекать все больше и больше людей. Но самое страшное, что этих людей группируют даже не в России, а за рубежом. Адепты секты находятся в очень уязвимом положении, у них можно отобрать паспорт и манипулировать ими как угодно. Так, например, действовала Церковь сайентологии*. Ее Морская организация как раз была построена на том, что людей вывозили за границу, отбирали паспорта. То же самое с сектой «Аум синрикё»** (также известна под названием Aleph**. - Авт.). Российских адептов они вывозили на Балканы и использовали в том числе для подготовки диверсионных и террористических актов.
* Всемирный институт сайентологических предприятий, который продвигает идеологию сайентологов, признан организацией, деятельность которой нежелательна на территории России.
** Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории России.