Все как у взрослых

Фото: Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА/Нейросеть

«Это я навлек», - невольно подумалось Кириллу. Старший следователь поселка городского типа Товерино изголодался по событиям. Арестовать, расследовать, засадить за решетку - чтобы вспомнить, кто он и зачем работает. Сентябрь был в разгаре, но мнил себя летом: жарища на улице, духота в помещении, даже мысли шевелились вяло - полнейшая стагнация.

Теперь желания сбывались. Кирилл и двое сотрудников стояли посреди тесноватой кухни и разглядывали труп на полу. Лет двадцати на вид, приятной внешности, руки раскинуты в стороны. Из груди, аккурат в проекции сердца, торчит рукоять ножа.

Слишком все было неправильно, так не убивают. Жертва словно и не сопротивлялась, на лице застыли испуг и растерянность. В уголках рта запекалась кровь.

- Сосед сказал, он выпивал последнюю неделю, какая-то личная драма, - заметил один из сотрудников. - Мог и заснуть пьяным.

Кирилл кивнул, это многое объясняло. Смятая простыня на кухонном диванчике свисала на пол, на полу пустая бутылка. Дело до абсурдного простое: трое проживающих, один из них мертв, второй обнаружил тело. Вызвал полицию, припомнил о ссоре между убитым и третьим соседом. Опознал кухонный нож общего пользования. Никто не заходил и не выходил из квартиры. Если бы предмет «следствие» изучался в школе, задачка подошла бы для первоклашек.

Видеть во всем подвох не стоило, так можно и себя загнать в ловушку. Поэтому Кирилл велел возвращаться в машину и ехать задерживать кухонного маньяка. Студента технологического колледжа, единственного в Товерино учебного заведения, который выпускал спецов широкого профиля. Нужный им парень учился на повара, сопротивляться не пытался и явно не понимал, что происходит. Кирилла опять оцарапала мысль, что картина складывается странная, но факты были безжалостны: отпечатки задержанного парня совпали с теми, что остались на рукоятке ножа.

- Но я ведь готовил на всех, такая договоренность, - парень глупо улыбался и, кажется, не до конца понимал, во что влип. - Поэтому платил не треть за квартиру, а меньше. Я никого не убивал, клянусь вам! Это чудовищная ошибка.

Кирилл устало прикрыл глаза. Ну да, ну да, он никого не убивал и ни с кем не ссорился, хоть бы кто-то признавался сразу для разнообразия. Однако кое-что требовало пояснения.

- Расскажи еще раз. О ваших взаимоотношениях.

Парень взглянул с благодарностью - верно, подумал, что Кирилл готов ему поверить, и бойко затараторил. Они с Владом студенты, нашли друг друга по объявлению. А Влад привел еще и Егора - на троих цена была совсем уж демократичной. Егор хоть и мнил себя рокером, но безобидный: выручал их по быту - починил розетку и кран, не шумный, рано ложился и затемно вставал. В свою жизнь впускал неохотно, а они с Владом и не лезли к нему. Вроде как девушка ушла от него. Выходил таксовать каждое утро, но последнюю неделю просидел дома. А больше о Егоре ничего не известно, просто молчаливый парень на пару лет постарше.

Кирилл все же провел задержание по всей строгости закона. Но когда за напуганным студентом захлопнулась решетка камеры, понял, что не испытывает ни малейшего удовлетворения. Лучше бы все оставалось по-прежнему: жаркий размеренный сентябрь, в котором ничего не происходит.

Владислав Иванов, в противовес задержанному Зубареву, был спокоен и сосредоточен, даже слишком «в себе» для парня, обнаружившего мертвеца на кухне. Кирилл с любопытством его разглядывал, отмечая детали: подпиленные ногти, ровный пробор на голове. Образцовый сын маминой подруги.

- Ваш сосед рассказывал, что практически не общался с жертвой. Только из серии «Здрасте - до свидания», что на это скажете?

Парень осторожно пожал плечами, он все делал осторожно. Очень выверенные движения.

- Я слышал только разговор на повышенных тонах. Удивился, но не полез, наутро должен был быть экзамен по вождению. Стоило выспаться.

- С жертвой познакомились в автошколе?

Владислав Иванов кивнул. По всему выходило, что Егор учился вождению на «легких» грузовиках, ну а Владислав планировал осваивать первую машину - отцовскую «десятку». Парни пересеклись на крылечке в перерыве, разговорились, в том числе о жилищных проблемах. Ныне арестованный Зубарев против еще одного соседа не возражал, и к соглашению пришли быстро. «Но друзьями так и не стали», - подчеркнул Иванов и уставился на свои ухоженные ногти.

Дизайнер одежды, ну да. Кирилл ушам не поверил, узнав, что местный колледж гордо предлагает абитуриентам. Завуалированная швея по сути, нетипичный выбор для парня. Впрочем, тот прибыл из села на двадцать домов в часе езды от Товерина, и для него это, возможно, хороший старт. Зубарев и вовсе местный, пожелавший сепарироваться от родителей с наступлением совершеннолетия, а родных убитого еще предстояло разыскать.

- Последний вопрос. Это правда, что готовил только Зубарев?

- По большей части, он же повар, - парень быстро облизнул губы, впервые выказав что-то вроде нервной реакции. - Хотя по мелочи мы все. Те же бутерброды настругать на учебу.

Часом спустя сменивший официальную форму на кимоно Кирилл трусил по кругу старенького спортзала. Коллеги подшучивали над решением заняться айкидо, но это здорово отвлекало от рабочих мыслей, и Кирилл увлекся. Ему даже разрешили отлучаться на тренировки дважды в неделю. Но сегодня релакса не получалось.

Почему он так хочет, чтобы виновным оказался не Зубарев, неужели дело в личной предвзятости к прилизанным мальчикам? Что-то такое было в Иванове, что не давало поверить ему до конца. Внутренняя чуйка опера. Слишком расчетливо, мотивов нет... ай!

Черт возьми! Тренер настаивал, чтобы они занимались босиком, согласно канонам, но старый гвоздь, торчащий из крашеной доски, был красноречивее. Пока Кирилл, шипя от боли, скакал на одной ноге в сторону татами, тренер уже бросился на место аварии с гантелей наперевес.

- Извини! - крикнул он, принявшись забивать головку гвоздя в толщу доски. - Еще один вылез!

«Бум-бум-бум». Кирилл прикрыл глаза - звуки гантели били по ушам, нервируя. Тренировка не задалась, но, вернувшись на рабочее место, он и там обнаружил источник раздражения. Молодой коллега, недавно разделивший с ним кабинет, вертел в пальцах новое приобретение - аляповатую ручку с утолщенными концами. Пенспиннинг - так это называется, кажется. Трюки с ручкой, и Кирилл не возражал бы, если б та не грохалась на стол каждые десять секунд.

- Баланс хороший, - сообщил коллега. - Но надо утяжелить.

Он начал рыскать в ящиках стола, Кирилл вздохнул и бросил ему пару канцелярских резинок. Тот ловко перетянул концы ручки, но, встретив взгляд Кирилла, отложил «игрушку» в сторону.

- Как ты просил, установили девушку Егора. Учится там же, наш техникум. Тоже на повара. Думаешь, ревность?

Кирилл вскочил со стула, на лету надевая пиджак.

- Не трать больше время так бездарно, - бросил напоследок застывшему юнцу.

«Работящи вы стали, Кирилл Викторович. - Елейный голосок в голове сопровождал всю дорогу до адреса. - Стахановец».

Кристина, девушка покойного Егора, не удивилась его визиту: новости разлетались быстро. Пригласила на кухню, благо родителей не было дома, а значит, и лишних тревожных расспросов.

- Расстались неделю назад. - Кристина начала первой. - Знаю, Егор переживал, но я все решила. Он добрый, но безответственный, с этим невозможно бороться. На вопросы о будущем, своем и нашем, только отшучивался. И мне не нравился этот образ рокера, Егору совершенно не шло.

Короткий печальный взгляд: сожаление, не вина. Кирилл достал записную книжку.

- С Зубаревым и Ивановым тоже знакомы?

- Зубарев - однокурсник, но близко не общались. А с Владом да, время от времени, - он создал мне дизайн платья, брал тренировочные заказы среди студентов. Дружелюбный парень, даже кофе как-то попили вместе. Но ничего такого.

Кирилл замер: что-то наклевывалось.

- Егор мог вас видеть?

Девушка вяло пожала плечами:

- Город маленький. Все могли.

* * *

Кирилл ворочался на кровати, не в силах уснуть, ища подвох. Если убийца не Зубарев, откуда отпечатки? Элементарно, парень последним пользовался ножом. Когда они приехали на вызов, в раковине была немытая посуда: студенческий беспорядок. Возьми брошенный соседом нож и действуй.

Может, Егор угрожал Владу, но как, черт возьми, не осталось следов?

Оберни он рукоятку чем-то, отпечатки Зубарева стерлись бы, но они были образцово четкими. Соседи наверху шумно уронили что-то на пол... и дома нет покоя. В голове всплыла ручка с перетянутыми резинками наконечниками. Маленькими аккуратными довесками.

Он решительно набрал номер.

- Ты знаешь который час?! - Судебный эксперт не скрывал эмоций. - Не знал бы тебя с детства...

Часы на прикроватной тумбочке укоризненно показывали два ночи.

- Сем, послушай. Проведи анализ с основания лезвия. Не с рукоятки! Знаю, нож был всажен полностью, но основание было испачкано кровью не сильно.

В трубке шумно вздохнули.

- Что ищем?

Кирилл призадумался.

- Не знаю. Фрагменты клейкой части, может, изоленты?

- Не знал бы тебя с детства...

Кирилл нажал отбой. Сон не придет, он знал. Семен был человеком, не потерявшим пыла и профессионального любопытства, а потому уже к полудню Кирилла ждала информация. Не изолента: мельчайшие фрагменты нитей в ровную клетку.

Вероятно, ткань - сатин или поплин.

* * *

- Безумная теория, - Иванов говорил сквозь зубы, от былого хладнокровия не осталось и следа. - Вы сам форменный маньяк!

Кирилл не без удовольствия улыбнулся: он знал, что это нервирует. Свою версию он с ироничной честностью изложил Иванову - парня стоило вывести из себя. Дескать, тот обернул основание лезвия лоскутом ткани, которых у него немерено (наш эстет - модельер), и ударил, держась за самодельную перемычку, заснувшего пьяным сном, а потому фактически беззащитного Егора. А потом, когда тело перестало дергаться, снял обрезку и добил чем-то сверху, вгоняя нож по рукоятку. Чем же... возможно, кухонной доской? Она у них вон, массивная, настоящая поварская, Кирилл видел. И нож как влитой, и отпечатки соседа не смазаны.

Судя по дрожащему от гнева Иванову, тот версию не оценил.

- Я подумал было - кулаком по торцу ножа загнал, ударом, - продолжал рассуждать Кирилл. - Но ручки у тебя не те, нежные. Сил бы не хватило и синяк бы остался.

Кирилл не признался бы даже себе, что к теории его подтолкнул не собственный ум, а кстати кольнувшая ночью боль в раненой стопе. Напомнила образ тренера, забивавшего гантелей гвозди. Раз гантель - инструмент в спортзале, почему бы не доска - на кухне? Бам-бам-бам. Не бывает бесполезной информации. Как и бесполезных предчувствий.

- Если я проведу анализ разделочной доски в ультрафиолете, я найду там следы крови Егора? Или на чем? Мои ребята уже обыскивают квартиру, и особенно рьяно - твои вещи. Слышишь? До единой.

Слова будто вынули из Иванова стержень, он разом обмяк и зажмурился. Кирилл ждал. Сам не зная, он сказал что-то ключевое:

- Вы найдете другое. - Голос парня прозвучал сдавленно, словно через силу. - Я должен был от нее избавиться.

* * *

Расписка была написана на альбомном глянцованном листе. Владислав Иванов обещал гарантировать примирение своей близкой подруги Кристины с Егором Моховым и максимально возвысить репутацию последнего в глазах девушки. Егор же Мохов оформляет дарственную на машину, на которой в настоящее время таксует и которая находится в его личной собственности. Автомобиль ВАЗ-2110 цвета металлик. Сделка подтверждена двумя корявыми подписями в конце листа. Ни нотариуса, ни хоть какого-то официального штампа, дельцы недоделанные. Ладно хоть кровью не скреплена - та пролилась позднее.

Дарственная на машину, подписанная в день убийства, была найдена там же, между страниц учебника «Уроки визуального стиля» - видимо, Егор был так же недальновиден, как и Влад, поверивший, что вне подозрений. Снова бумажка безо всякой юридической ценности. Версию с лоскутом к тому моменту Влад подтвердил, разве что нож забивал не доской, а утюгом. Последний разговор с задержанным Кирилл помнил слово в слово.

- Почему он решил, что Кристина тебе доверяет?

Иванов, вызванный на допрос из СИЗО, вернулся к прежнему спокойствию, впрочем, Кирилл читал в отчете доктора о прописанных транквилизаторах.

- Он видел нас в кафе, когда караулил ее. Мы шутили, смеялись. Я рассказал Егору, что мы близки как брат с сестрой - преувеличил. Обещал убедить Кристину, что он ищет новую работу, рассказать, какой он замечательный друг. - Иванов помолчал. - Егор ведь любил ее до безумия, критически совсем не думал.

Критически. Кирилл скрипнул зубами.

- Ты убил человека - просто за машину?

Иванов пожал плечами.

- Я соврал ему, что она приедет с утра. Что не хочет переписки, все только лично, глаза в глаза. Я знал, что Егор на радостях напьется, последняя неделя выбила его из колеи. Удачно подсунул на подпись дарственную, осталось дождаться, пока заснет. Он бы сам убил меня наутро. Мне нужна машина, надо ведь как-то выбираться из этой дыры? Пора уезжать.

Он посмотрел на следователя бессмысленным взглядом.

А через пару дней Кирилл сидел на кухне у Семена с чашкой кофе.

- Надо же, - судебный эксперт помрачнел, - пацаны еще, а один все хотел отдать из-за любви, а другой смог убить из-за дешевой машины.

- Угу, - буркнул Кирилл. - У них все как у взрослых, прямо все.

У него болели разбитые на тренировке костяшки пальцев и еще что-то внутри.

КОНКРЕТНО

Как тебе такое, Шерлок Холмс?!

Вызов авторам, пишущим детективы

Не упустите шанс заявить о себе! Примите участие, представьте свой детективный мир читателям всей страны и откройте новую главу своей писательской карьеры!

Условия участия

Принимаются оригинальные детективные рассказы объемом до 13 000 знаков.

История должна содержать интригу, убедительную мотивацию персонажей и яркую кульминацию.

Приветствуются свежие идеи и уникальная авторская манера повествования.

Участвовать могут и начинающие, и опытные авторы.

Подача заявок

Отправьте:

завершенный рассказ;

краткий синопсис (до 1000 знаков);

короткую информацию об авторе (примерно 3 - 5 предложений) на почту: detective@kp.ru с пометкой «Конкурс детективов».

Критерии оценки

Оригинальность идеи.

Наличие интриги.

Качественное литературное повествование.

Убедительность персонажей и логика событий.

Жюри

Олеся Носова - генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда».

Александр Рогоза - писатель, спецкор «Комсомольской правды», автор расследований.

Павел Садков - заместитель главного редактора, курирующий тему культуры.

Алексей Семенцов - заместитель главного редактора, редактор «толстушки» - еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда».

Наталья Щербаненко - издатель книжного издательства «Комсомольская правда».

Призы

Публикация рассказа в газете «Комсомольская правда».

Возможность заключить издательский договор и выпустить книгу в нашем издательстве.

PR-поддержка для автора.

Сроки проведения

Начало подачи заявок: 28 января 2026 года

Окончание подачи заявок: 30 декабря 2026 года

Определение финалиста года - январь 2027 года.

Контакты

Почта для отправки заявок: detective@kp.ru