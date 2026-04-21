Зоопарк Пабло Эскобара: Откуда у наркобарона взялись бегемоты и почему их хотят уничтожить

Сейчас в радиусе 200 километров от гасиенды наркобарона бродят сотни бегемотов. Фото: Luis BERNANDO CANO/Global Look Press

Печальная новость пришла из Колумбии. Власти республики приняли план уничтожения восьми десятков местных бегемотов. Возникает ровно два вопроса. Первый: в чем так провинились животные? Второй: а откуда они вообще взялись в Колумбии? Что ж, садитесь поудобнее, открывайте попкорн - настало время удивительных историй.

Каждой твари по паре

Действительно, бегемоты в Колумбии не водятся. Точнее, не водились до 1981 года, пока одному страстному любителю природы не захотелось завести оригинальных домашних питомцев. Звали этого натуралиста Пабло Эскобар. Это имя вы наверняка слышали, но по совершенно другому поводу. Эскобар - самый знаменитый в мире наркобарон, глава богатейшего и очень жестокого Медельинского картеля.

Пабло Эскобар любил деньги и животных. Фото: Colombian National Police/Global Look Press

Когда у него стало денег - куры не клюют (шутка ли - 90 процентов американского рынка кокаина!), Пабло решил попробовать их скормить кому-то покрупнее. Построил самый большой в Латинской Америке частный зоопарк на территории своей гасиенды «Неаполь» и начал завозить животных со всего света: жирафов, страусов, тигров, львов, кенгуру, слонов, носорогов там всяких, крокодилов, бегемотов... а вот попугаев не завозил, их и так в достатке в Колумбии (полсотни видов, на секундочку!).

Правда, не только любовь к братьям меньшим руководила доном Пабло. Запах навоза, оказывается, неплохо заглушает аромат выбросов подпольной нарколаборатории. Кстати, именно с гасиенды «Неаполь» улетали в США перегруженные «товаром» самолеты... Ах да, здесь же еще была такая мелочь, как частный аэродром.

Владелец (в центре) с одним из своих питомцев. Фото: Colombian National Police/Global Look Press

Сегодня тут, а завтра - гиппопотам

Животных Пабло любил, в отличие от людей. Особую нежность почему-то питал к бегемотам. Их у него было четверо: три самочки и самец по кличке Эль-Вьехо - Старик по-нашему. Хотя стариком тогда гиппопотам не был, он был мужчиной хоть куда, в самом расцвете сил. Поэтому вскоре порадовал Эскобара наследниками.

История появления Эль-Вьехо тоже занимательна (если попкорн закончился, сбегайте обновите). Старики бают, что «султана с гаремом» по спецзаказу поймали где-то в Африке, усыпили и привезли на советском транспортном самолете. Причем, когда борт вылетел, неожиданно вспомнили, что полоса-то коротковата. Срочно бросились удлинять, и последний бульдозер покинул аэродром, когда самолет показался в воздухе.

Другая версия гласит, что бегемотов купили в зоопарке Сан-Диего и тайным рейсом уже на американском военном транспортнике доставили в Колумбию. Эта история тоже завершается строительными работами, которые завершали, пока «Геркулес» нарезал круги над гасиендой.

Носорогов после гибели дона Пабло тоже выпустили на волю. Фото: Eric VANDEVILLE/Getty Images

Кокаиновое племя

В 1993 году Эскобар закончил свой земной путь, нарвавшись на пули военной полиции. Дон Пабло окончательно превратился в легенду, а его живая коллекция - в воспоминание.

Часть животных вывезли в другие зоопарки, часть банально сперли. И только с тяжеловесами - жирафами, носорогами и бегемотами - не знали, что делать. В итоге их просто выпустили на волю. Что выживет, то выживет...

Носороги и жирафы вскоре присоединились к хозяину... А вот гиппопотамы неожиданно прижились.

Эль-Вьехо обосновался с немалым семейством в ближайшем пруду. И продолжил делать то, что у него лучше всего получалось, - детей. Оказалось, что бегемоты попали в реальный рай: в отличие от родной Африки здесь не было засухи, вдоволь еды и воды. А главное - нет крокодилов, основных противников. До поры до времени и со вторым врагом - людьми проблем не было.

Когда колумбийцы обнаружили толстокожую компанию, то дали им громкое имя «кокаиновые бегемоты» (в память о бывшем владельце) и стали возить туристов поглазеть на экзотику. Однако через десять лет экзотика превратилась в проблему не хуже самого Эскобара.

После захвата гасиенды наркотики и доллары искали даже в вольерах. Фото: Eric VANDEVILLE/Getty Images

Охота на бегемота

Колумбийские бегемоты встали на скользкую дорожку другого инвазивного вида - австралийских кроликов. Там катастрофа начиналась с 24 особей, и потом миллионная орда едва не сожрала весь континент. Здесь - с четырех, но их уже не менее двухсот, и претензий к ним все больше. Сыновья и дочери Старика встречаются уже в радиусе 200 километров, они выедают и вытаптывают сельхозугодья, а их помет в прямом смысле меняет экологию долины реки Магдалена. Кроме того, все чаще фиксируются конфликты с людьми - эти туши совсем не дружелюбны, как принято считать. Они быстры, агрессивны и практически всеядны. А еще невероятно раздражительны. Местные жители даже подняли вопрос - либо мы, либо бегемоты!

Проект со стерилизацией провалился: слишком дорого и малоэффективно - репродуктивные органы запрятаны очень глубоко, и приходится проводить полостную операцию, что при размерах пациента дело архисложное.

Надежда на природу - что племя вымрет из-за близкородственных связей - тоже не оправдалась.

- Да, у потомков накапливаются нежелательные мутации, однако пройдет немало времени, прежде чем они станут критичными для выживания, - считает академический зоолог Михаил Бережной. - Тем более в истории достаточно примеров, когда различные виды проходили через «бутылочное горлышко» и восстанавливали популяцию. Взять хотя бы зубров, которых сейчас достаточно много, а начиналось все с 60 особей. Так что в итоге колумбийские бегемоты без особого труда могут достигнуть и тысячи голов.

Потому правительство республики пошло на отчаянный шаг - объявило об открытии охоты на гиппопотамов. Но зная их злобный характер, потомки Эль-Вьехо явно не сдадутся без боя и прихватят с собой на тот свет немало охотников. Как и их бывший владелец Пабло Эскобар....

Попкорн далеко не откладывайте...