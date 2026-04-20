Маша Распутина выиграла суд за роскошный дом на Рублевке

Маша Распутина.

Маша Распутина выиграла судебный процесс за свой дом на Рублевке. На роскошную недвижимость в элитном подмосковном поселке Таганьково претендовала бывшая жена ее мужа, бизнесмена Виктора Захарова. Несмотря на то, что Маша уже 20 лет живет в этом доме вместе с Захаровым и их общей дочерью Марией, экс-супруга предпринимателя грозилась забрать у него половину особняка.

Все эти годы певица была гражданской женой бизнесмена, который не разводился, поскольку не хотел раздела имущества. Но в итоге Захаров все-таки развелся с экс-супругой Еленой и женился на Распутиной. В ответ бывшая подала иск в суд и потребовала половину дома, в котором когда-то жила сама.

Маша была глубоко возмущена: в 1999 году она продала свой дом с земельным участком, и все деньги вложила в ремонт особняка мужа. К тому же у них с супругом больше нет никакой недвижимости, и в случае победы Елены Захаровой им пришлось бы срочно решать жилищный вопрос.

Но теперь певица вздохнула с облегчением. Маша сообщила журналистам, что суд отклонил иск о разделе имущества. На радостях артистка решила сделать в загородном доме ремонт.

«Нам надо фасад дома обновить, сейчас будем заниматься этим. Надо было давно этим заняться. Но началась вся эта катавасия, и уверенности не было. Ничего не хотелось делать!», - рассказала Распутина порталу URA.RU.

Артистка живет в доме на Рублевке с бизнесменом Виктором Захаровым.

Вместе с родителями в усадьбе живет их дочь Маша. Певица поселила 25-летнюю наследницу в гостевом доме. Девушка занимается фрилансом и зарабатывает в месяц около 50 тысяч рублей. При этом Маша мечтает съехать от родителей, но пока у нее нет такой возможности.

В беседе с репортерами девушка как-то посетовала, что мама отселила ее в баню. Так певица в шутку называет огромный гостевой дом.

«Меня отселили в гостевой дом. Он двухэтажный. Не знаю, почему мама называет его как-то по колхозному — баней. Наверно, потому что там сауна есть. Она всё время говорит: "Иди в баню"», - рассказала Мария в шоу «Ты не поверишь!».

В доме в Таганьково также живет старшая дочь певицы Лидия. Она родилась в 1985 году в браке певицы Маши Распутиной и продюсера Владимира Ермакова. Артистка рассказывала, что Лида ментально нездорова и периодически проходит лечение в клиниках, а в период ремиссии живет вместе с ней дома.

