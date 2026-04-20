«Очень долго ее добивался»: Шуфутинский рассказал о жене, которая на 28 лет его младше

Михаил Шуфутинский и его жена Светлана. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

В прошлом году 78-летний Михаил Шуфутинский женился на своей избраннице – 50-летней танцовщице Светлане Уразовой. Они были вместе с 2018 года, но только в 2025-м решили расписаться. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» артист рассказал, как Светлана появилась в его жизни.

Уразова работала танцовщицей в коллективе музыканта. По словам артиста, он почти 25 лет добивался ее внимания, но в тот период был женат. Позже Светлана поддержала его в тяжелый период, когда он потерял жену Маргариту, в браке с которой прожил 44 рода. Они поженились в 1971 году, жили попеременно то в США, то в России. Жена артиста умерла в 2015 году в Лос-Анджелесе от тяжелой болезни. По словам музыканта, ее смерть стала ударом для него и двух их сыновей.

«Она заболела, у нее была сердечная недостаточность. Мы все очень переживали. Наверное, это инфаркт, так врачи постановили. Я переживал тяжело. Когда это происходит неожиданно, это тяжелее», - рассказал шансонье.

В 2018 году у Шуфутинского начался роман со Светланой. Девушка пришла к нему в балет сразу после училища, когда ей было 19 лет.

«Со Светой мы знакомы с 1995 года. Она пришла к нам в коллектив и работала со мной. Наши жизни шли параллельно. Мы были немножко больше, чем просто друзья, но меньше, чем любовники. Так случилось, что когда наступил подходящий момент, мы сблизились гораздо сильнее... На тот момент Маргариты уже не было в живых. Однако Света хорошо знала Риту», - рассказал Шуфутинский.

По его словам, Светлану смущала большая разница в возрасте – 28 лет. Но шансонье проявил настойчивость и начал красиво ухаживать за ней. Он делал своей избраннице дорогие подарки.

«Я очень долго ее добивался», - признался певец.

Тем не менее, артист долго скрывал отношения с танцовщицей и лишь в прошлом году признался, что они со Светланой официально стали мужем и женой. По словам Шуфутинского, после свадьбы они живут душа в душу.

«Мы не ругаемся, следим и за ментальным здоровьем. Стараемся правильно питаться, но плохо получается... В конфликтных ситуациях главное всё вовремя перевести в шутку. У нас обоих хорошее чувство юмора», - говорит артист.

Благодаря молодой жене Шуфутинский скинул 18 килограммов. Шансонье рассказывал, что решил сесть на диету после упреков супруги.

«Она сказала: ''Ты толстый, старый, нудный и противный'', - рассказал артист в шоу «Ты не поверишь!». - Сказала: ''Тебя не достаточно ни в сексе, ни в жизни. Срочно бросай свой стиль жизни''».

Упреки Светланы больно задели Шуфутинского, и он решил взяться за себя. Супруга посадила артиста на раздельное питание. Она исключила из его рациона жирную пищу, хлеб и сахар, заменив их на нежирное мясо и овощи на пару.

