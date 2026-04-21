Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Кадры с Ореховского направления. Расчет зенитного БПЛА-перехватчика «Ёлка», которым оснащены десантники из Новороссийска, успешно бьет в небе ударные дроны ВСУ.

«Мобильная зенитная группа гвардейского зенитного ракетного полка Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск, входящая в состав группировки войск «Днепр», успешно уничтожает украинские ударные беспилотники самолетного типа. Сбивают дроны, которые направляют вглубь территории России над Запорожской областью», - комментируют кадры в Минобороны России.

Десантники ВС РФ сбивают дроны, которые направляют вглубь территории России над Запорожской областью

В военном ведомстве отмечают, что небо в зоне спецоперации остается зоной повышенного внимания, поскольку противник все активнее использует разведывательные и ударные беспилотники. Эти аппараты направлены на поражение российских подразделений на переднем крае, а также на разрушение гражданской инфраструктуры в тыловых районах.

«Дронов много уничтожили, счет уже перестали вести. Люди знают, что мы здесь стоим, прикрываем, чтобы враг не прошел», - говорит командир расчета БПЛА «Елка-ПВО» с позывным «Медведь».

Посты воздушного наблюдения тщательно отслеживают траектории полета вражеских БПЛА. После установления маршрутов, мобильные зенитные расчеты занимают выгодные позиции для засады и уничтожают обнаруженные беспилотники.

Напомним, ключевыми преимуществами «Ёлки» являются ее безопасность, экономичность и высокая скорость. Дрон поражает цели посредством кинетического удара, разрушая вражеский беспилотник за счет веса и скорости.