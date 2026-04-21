Ежедневно экипажи беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Zala» из подразделений войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии, действующей в составе группировки войск «Днепр», совершают вылеты для выполнения задач воздушной разведки над правым берегом Днепра в Херсонской области.

Они обнаруживают позиции украинских артиллеристов, пункты управления БПЛА, а также выявляют перемещение техники и личного состава ВСУ.

Расчёт БПЛА ZALA группы "Днепр" скорректировал уничтожение артиллерийского орудия ВСУ

«В ходе несения боевого дежурства оператор «Zala» зафиксировал работу украинской артиллерийской батареи в воздушном пространстве над территорией, контролируемой противником. Последующая доразведка подтвердила обнаруженную цель», - комментируют кадры в Минобороны России.

Оператор «Zala» работает с расчетами барражирующих боеприпасов «Ланцет». Получив от него координаты цели, операторы «Ланцетов» подняли сразу два боеприпаса в воздух. Первый удар был направлен на разрушение защитной конструкции артиллерийского орудия, а второй удар привел к полному уничтожению самой установки.

Старший оператор комплекса БПЛА «Zala» с позывным «Гудини» отметил высокую эффективность разведывательно-ударного комплекса «Zala» в уничтожении врага: «Основная задача — это разведка вражеских позиций, корректировка артиллерии, объективный контроль авиации и, конечно же, ударная часть комплекса — это уничтожение стационарных орудий. Данный комплекс один из самых эффективных во всех участках фронта. Он может как разведывать на вражеских территориях, то есть он более устойчивый к РЭБ оппонентов. Так и на дальние расстояния тоже очень эффективный. То есть он имеет комбинацию, как и «Орлана», так и «Суперкамы». То есть он эту работу забирает всю на себя».

Разведывательно-ударный комплекс «Zala» активно применяется на всех направлениях зоны проведения спецоперации, и зарекомендовав себя как надежное средство для разведки, обнаружения, наведения и поражения объектов противника.