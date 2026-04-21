Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов, провел инспекцию выполнения боевых задач подразделениями и частями, входящими в состав Южной группировки войск.
В ходе своего визита, который проходил на командном пункте, первый заместитель министра обороны заслушал отчет командующего группировкой, генерал-полковника Сергея Медведева, касающийся оперативной обстановки в зоне ответственности. Помимо этого, были представлены доклады командиров соединений о проделанной работе по достижению поставленных боевых целей.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов перед офицерами подтвердил полное освобождение Луганской народной республики
По итогам обсуждений начальник Генерального штаба отметил успешное продвижение войск.
«За период с марта по апрель 2026 года российскими вооруженными силами были освобождены 34 населенных пункта, что составило около 700 квадратных километров территории. С начала текущего года под наш контроль перешло в общей сложности 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров. Завершено освобождение Луганской Народной Республики. Наступление Объединенной группировки войск ВС РФ осуществляется по всем направлениям», – сообщил Валерий Герасимов.
В завершение мероприятия генерал армии лично вручил государственные награды ряду военнослужащих, отличившихся особыми заслугами. Он высказал слова благодарности отличившимся героям за их храбрость и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.
Валерий Герасимов также сообщил обстановку отдельно в зоне ответственности каждой группировки:
«Южная» - ведет наступательные операции в районе Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона. В марте под контроль перешли шесть населенных пунктов, в апреле — освобождена Диброва. На северном фланге 3-я армия продвигается на запад к Славянску и Краматорску, передовые подразделения находятся в 7-12 км от окраин городов. Идут уличные бои в Кривой Луке. В Константиновке штурмовые подразделения группировки наносят поражение силам противника, продвигаясь вглубь города и в пригородах (Новодмитровка, Ильиновка).
«Север» - продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, наступая на нескольких направлениях. В марте под контроль взяты 15 населенных пунктов, в апреле освобождены Волчанские Хутора и Зыбино.
«Запад» - развивает наступление на широком фронте. В марте освобождены восемь населенных пунктов. У Купянска-Узлового ликвидировано окруженное подразделение противника на восточном берегу Оскола. Продолжаются бои в Боровой, Святогорске, Студенке и Старом Караване. Наиболее активные действия разворачиваются на Краснолиманском направлении, где освобождено около 70% Красного Лимана.
«Центр» - расширяет зону контроля, продвигаясь к Доброполью. Освобождены Гришино и Павловка, завершается зачистка от ВСУ Нового Донбасса, продолжаются бои за Белицкое. Часть сил группы создает полосу безопасности в Днепропетровской области, ведя бои за Новопавловку (контроль более 75%).
«Восток» - удерживает инициативу в восточной части Запорожской области. Контратаки ВСУ (более 170 в феврале-марте) с потерями более 3 тысяч человек и 160 единиц техники оказались безуспешными. Командование ВСУ, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 кв. км территории. Группировка отразила атаки ВСУ, не допустив утраты территорий, и расширяет полосу безопасности на юге Днепропетровской области. Западнее Гуляй-Поля освобождены Бойково и Луговское, идут бои в Воздвижевке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.
«Днепр» - наносит поражение противнику, наступая в направлении Запорожья. Освобождена Веселянка, продолжаются бои в Орехове и Запорожце.