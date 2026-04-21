Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов, провел инспекцию выполнения боевых задач подразделениями и частями, входящими в состав Южной группировки войск.

В ходе своего визита, который проходил на командном пункте, первый заместитель министра обороны заслушал отчет командующего группировкой, генерал-полковника Сергея Медведева, касающийся оперативной обстановки в зоне ответственности. Помимо этого, были представлены доклады командиров соединений о проделанной работе по достижению поставленных боевых целей.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов перед офицерами подтвердил полное освобождение Луганской народной республики Генерал армии Герасимов честно рассказал о ситуации на СВО к концу апреля 2026

По итогам обсуждений начальник Генерального штаба отметил успешное продвижение войск.

«За период с марта по апрель 2026 года российскими вооруженными силами были освобождены 34 населенных пункта, что составило около 700 квадратных километров территории. С начала текущего года под наш контроль перешло в общей сложности 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров. Завершено освобождение Луганской Народной Республики. Наступление Объединенной группировки войск ВС РФ осуществляется по всем направлениям», – сообщил Валерий Герасимов.

В завершение мероприятия генерал армии лично вручил государственные награды ряду военнослужащих, отличившихся особыми заслугами. Он высказал слова благодарности отличившимся героям за их храбрость и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.

Валерий Герасимов также сообщил обстановку отдельно в зоне ответственности каждой группировки:

«Южная» - ведет наступательные операции в районе Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона. В марте под контроль перешли шесть населенных пунктов, в апреле — освобождена Диброва. На северном фланге 3-я армия продвигается на запад к Славянску и Краматорску, передовые подразделения находятся в 7-12 км от окраин городов. Идут уличные бои в Кривой Луке. В Константиновке штурмовые подразделения группировки наносят поражение силам противника, продвигаясь вглубь города и в пригородах (Новодмитровка, Ильиновка).

«Север» - продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, наступая на нескольких направлениях. В марте под контроль взяты 15 населенных пунктов, в апреле освобождены Волчанские Хутора и Зыбино.

«Запад» - развивает наступление на широком фронте. В марте освобождены восемь населенных пунктов. У Купянска-Узлового ликвидировано окруженное подразделение противника на восточном берегу Оскола. Продолжаются бои в Боровой, Святогорске, Студенке и Старом Караване. Наиболее активные действия разворачиваются на Краснолиманском направлении, где освобождено около 70% Красного Лимана.

«Центр» - расширяет зону контроля, продвигаясь к Доброполью. Освобождены Гришино и Павловка, завершается зачистка от ВСУ Нового Донбасса, продолжаются бои за Белицкое. Часть сил группы создает полосу безопасности в Днепропетровской области, ведя бои за Новопавловку (контроль более 75%).

«Восток» - удерживает инициативу в восточной части Запорожской области. Контратаки ВСУ (более 170 в феврале-марте) с потерями более 3 тысяч человек и 160 единиц техники оказались безуспешными. Командование ВСУ, пытаясь скрыть свой провал, проводит информационную кампанию, в рамках которой заявляет о возвращении якобы 480 кв. км территории. Группировка отразила атаки ВСУ, не допустив утраты территорий, и расширяет полосу безопасности на юге Днепропетровской области. Западнее Гуляй-Поля освобождены Бойково и Луговское, идут бои в Воздвижевке и на подступах к Верхней Терсе и Комсомольскому.

«Днепр» - наносит поражение противнику, наступая в направлении Запорожья. Освобождена Веселянка, продолжаются бои в Орехове и Запорожце.