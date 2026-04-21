Желающим стать операторами дронов платят 3,5 млн рублей

Отбор кандидатов на контрактную службу в Ставропольском занимает не более трех дней

В Ставропольском крае растет число граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны РФ. Наибольшей популярностью пользуются возможности обучения в центре подготовки военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и служба в войсках беспилотных систем.

Интерес во многом обусловлен обширным перечнем социальных льгот, предоставляемых участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Эти меры поддержки, насчитывающие около 50 позиций, включают, в частности, приоритетное зачисление в вузы, бесплатное питание для детей в образовательных учреждениях и медицинское обслуживание.

Кроме того, в регионе увеличен размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны России. Так, общая сумма, которая ранее составляла 2,4 млн рублей, теперь возрастает до 3,5 млн рублей. Заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту города Ставрополя, младший лейтенант Максим Водолазский, уточнил: «Единовременная выплата от губернатора Ставропольского края составит 2 миллиона 700 тысяч рублей, от муниципальных образований – 400 тысяч и от Министерства обороны, то есть федеральная выплата – 400 тысяч».

Отмечается, что, несмотря на привлекательные финансовые и социальные условия, основной мотивацией для многих остается патриотизм — желание помочь своей стране.

Среди добровольцев - Владислав Квасов, 21-летний житель Ставрополя, имеющий образование программиста.

Он охотно делится своей мотивацией: «Мне 21 год, из Ставрополя. Само как-то пришло. Мне интересна военная тематика, я не за деньгами рвусь, по зову пошел. Пойду в беспилотные войска, сегодня подписание контракта. У меня специальность: я закончил техническое училище, программист по образованию, без проблем взяли. Интересна тематика».

После подписания контракта военнослужащие направляются в учебные центры ЮВО для прохождения интенсивной подготовки и освоения новой специальности, после чего их распределяют по воинским частям для выполнения служебных задач.