Зеленский пыжится представить себя лидером «новой объединенной Европы»

Владимир Зеленский дал понять, что уже не считает США союзником, а Европе посоветовал отказаться от связей со Штатами. Американский журнал The Atlantic отмечает, что на позицию главы киевского режима повлияли такие факторы: сокращение поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона на фоне иранского конфликта, отсутствие «жёстких санкций» против России, о которых говорил Трамп и, наконец, давление американцев на Киев в вопросе вывода ВСУ из Донбасса. Зеленский, критикуя заокеанского гегемона, тянет одеяло на себя, претендуя на роль нового лидера Старого Света, закаленного в боях.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с членом Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богданом Безпалько.

БЕШЕНАЯ СОБАКА

- Зеленский пыжится представить себя лидером «новой объединенной Европы», утверждая, что украинские генералы научат НАТО воевать по-настоящему?

- Это вы хватанули — Зеленский лидер Европы. Упаси господь. Это не так, и так не будет. Он — больная бешенством, переставшая быть ручной и слишком громко гавкающая собачка Европы. То, что противоречия между Старым Светом и Белым домом нарастают — это заметно и имеет объективные причины. Причем заметно сейчас не столько в украинском кейсе, сколько в ближневосточном, причем там - в большей мере. Где ряд европейских государств заняли откровенно антитрампистскую позицию. Например, Испания, не предоставившая свои аэродромы для американских самолетов, следующих в зону Залива. Или такая проамериканская страна, как Польша, которая отказалась передавать свои ЗРК Пэтриот. Некоторые демонстративно выбрали политика, ориентированного не на Вашингтон, а на Брюссель — это Венгрия.

- Процесс пошел?

- Пошел процесс деления мира на зоны. Европа долго была союзником США. Сегодня она начала откалываться от трансатлантического континента. Она сосредоточивается в своей зоне в восточном полушарии.

КОЛЛЕКТИВ ЗАШАТАЛСЯ

- Коллективный запад в войне с нами - уже не коллективный?

- В отношении противостояния с Россией — пока еще он практически коллективный. Но тенденции, ведущие к разлому, уже намечены. Это не происходит мгновенно. Это займет несколько лет. Американцы возвращаются к доктрине Монро. Трамп называет ее доктриной Донро. Европе придется формировать собственный блок. Брюссель будет пытаться заключать свои союзы — с Индией, с Бразилией.

- Для России это плохо?

- Для нас тут есть и плюсы, и минусы.

Американцы возвращаются к доктрине Монро. Трамп называет ее доктриной Донро

БИТЬ ГОЛОВОЙ В ВОРОТА

- Когда лидер Украины заявляет, что именно его страна — ударный кулак Европы, над ним в Брюсселе не смеются, а в Берлине аплодируют, и перестраивают свой автопром под нужды оборонки.

- Если США все-таки разойдутся с Европой, американцы не будут дальше держать над этой частью света свой ядерный зонтик. Демонстративно выведут свои базы, сэкономив десятки миллиардов, и потенциальный конфликт для европейцев будет выглядеть очень рискованным. Ну и кто их реально защитит? Если дойдет до реальной войны — им же отвечать нечем, кроме ядерного потенциала Франции и Британии. А его с российским не сравнить. И плюс для нас тут в том, что Европа сейчас просто не решится, в плохой для себя ситуации, на прямой конфликт с Россией. А минус в том, что, осознавая все эти риски, Европа реально начала готовиться в будущему конфликту с нами. Они бы хотели, чтобы он был опосредованным — через Украину. Возможно, они рассчитывают, что площадкой конфликта выступят территории Белоруссии и стран Балтии. Насколько в такой ситуации будет работать 5-я статья устава НАТО, сохранится ли альянс к тому моменту в прежнем виде — это вопрос. И, вероятно, не самого близкого будущего.

- Но США могут не бросить НАТО — и это для нас еще хуже?

- Через два с половиной, ну, через три года в США сменится власть. И ситуация может вернутся к той, что была при Байдене. А Украина в данном случае — это человек, чьей головой бьют в стальные ворота, чтобы их разбить. Это сомнительная честь. Украина утратила до трети своего населения. Еще до всех военных противостояний, с 1991 по 2000 годы эта страна потеряла более половины своего ВВП. Некоторые страны Африки в тот период выглядели лучше, чем Украина. Провал был таким, что голову, которой лупят в ворота, можно считать почти пустой. И ее, кажется, никому не жалко ни в Европе, ни в Америке.

