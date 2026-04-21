Жители села Волчанские Хутора указали на переодетых украинских боевиков

Боевая работа штурмовиков

В результате слаженных и решительных действий, передовые соединения группировки войск «Север» добились к 5 апреля установления контроля над селом Волчанские Хутора, расположенным в Харьковской области.

Штурмовики батальона 128-й мотострелковой бригады, входящей в состав группировки «Север», поделились деталями успешного штурма.

Бои за село Волчанские Хутора в Харьковской области

«Освобождение поселка шло с применением тактики поэтапного наступления, предусматривающей обход позиций противника с неожиданных направлений. Бойцы занимали новые рубежи, создавая плацдарм для дальнейшего продвижения и полного контроля над территорией».

Рассказывает командир штурмового отряда с позывным «Закат»: «Противник активно сопротивлялся. Нам пришлось провести марш порядка 9 километров, и он не просто давался ребятам. Плюс местность - много разрушений, открытых мест: поля, луга и прочее. Разными маршрутами заходили, важно было зайти именно в то место, где никто не ждет, то есть в обход позиции врага, потом вглубь порядков и оттуда уже начинать штурмовать. БПЛА, артиллерия, средства разведки очень хорошо нам помогли. Соответственно, задачу удалось выполнить. Помогали командиры советами: руководство бригады, командир наш, ну и старшие начальники».

Штурмовые группы продвигались при поддержке операторов разведывательных дронов. Ударные БПЛА эффективно ликвидировали огневые точки на особо опасных направлениях, подавляли опорные пункты и огневые точки.

Вспоминает командир батальона огневого поражения с позывным «Памир»: «Особую эффективность показали FPV-дроны и ударные аппараты с оптоволоконным наведением, которые поражали живую силу, укрепленные позиции и огневые точки противника. Были зафиксированы попытки контрнаступления и проникновения диверсионно-разведывательных групп, преимущественно в ночное время. Мониторинг с квадрокоптера позволял оперативно выявлять и наносить удары противнику с использованием артиллерии, FPV-дронов и сбросов с БПЛА.

В ходе боевых действий были обнаружены гражданские лица. Военнослужащие обеспечили их вывод в тыловой район и подготовили безопасный коридор для эвакуации из Харьковской области.

«По сообщениям штурмовиков, противник также предпринимал попытки дезертирства, переодеваясь в гражданскую одежду, когда осознавали неизбежность поражения. Но их довольно быстро удалось отделить от гражданских. В этом помогли жители освобожденного поселка», - отметили в военном ведомстве.