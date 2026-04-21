Зеленский сразу взял быка за рога и объявил, что американский президент Трамп, по сути, для Украины никто, и звать его никак Фото: REUTERS.

Очень скоро команде американского президента Дональда Трампа придется признать, что они «упустили» украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Владимира Зеленского, который окончательно отбился от рук американских кураторов. Что полностью отразилось в его интервью единому всеукраинскому телемарафону в программе «Єдині новини». Впрочем, он там не только про это высказался, а такого наговорил…

КАКАЯ-КАКАЯ АМЕРИКА?

«Просроченный» сразу взял быка за рога и объявил, что американский президент Трамп, по сути, для Украины никто, и звать его никак, заявив, что никакой Трамп не может быть гарантом мира и безопасности для Украины.

- Например, США говорят - президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом? – задал Зеленский вопрос, ответ на который подразумевался само собой. - Они хотят, чтобы мы ушли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш. Укрепленные сооружения, линия обороны, мы определенно становимся слабее.

Вы только не смейтесь, но из этих слов «просрочки» явствует, что сам он намерен пересидеть Трампа и продолжать рулить Украиной после отставки американского президента.

Еще более резко Зеленский высказался по поводу анонсированного визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Киев.

- Мы не должны делать из визита Джареда и Уиткоффа какую-то особенную сенсацию, потому что, во-первых, мы с ними на связи. Вторая история: я считаю, что их визит нужен не нам, а им. Почему? Потому что это не очень, как вам сказать... это неуважение — ездить в Москву и не приезжать в Киев. Просто неуважение, - прямо какой-то американской мафией середины прошлого века потянуло от констатации, что «они делают это без уважения». «Дон Зеляоне» во всей своей красе, который может и наказать за проявленное неуважение.

У НЕГО БУДЕТ СВОЯ ЕВРОПА, И СВОЕ НАТО

И, вообще, американцы – это уже прошлое, во всяком случае, для Зеленского. Европа – вот главная надежда «просрочки» и бандеровцев. Причем, даже не ЕС, а новый европейский военно-политический блок, новое НАТО, которое возглавит, сами понимаете, кто. Конечно же, тот, кто достоин больше всех. Тот и «получит сладкую конфету».

- Мы хотим быть в ЕС. И я уверен: если некоторые представители ЕС не будут делать ошибок, мы там будем. Мы уже усиливаем ЕС, прежде всего с точки зрения безопасности. А безопасность сегодня - это приоритет для всех. Союз, который может быть намного сильнее, я считаю, это союз таких стран: Норвегия, Украина, Британия, Турция. Это четыре страны, которых не хватает Европейскому Союзу. Потому что Турция и Украина – это армия, сильнее российской, начиная с контроля Черного моря, заканчивая контролем воздушного пространства, - понесся формировать новый военный блок украинский «просрочка». - Знаю, что есть вопросы, когда речь идет о Турции. Знаю, что Великобритания вышла из Европейского Союза. Знаю, что в Норвегии много разных форм и экономических связей с ЕС и тому подобное. Но все равно считаю, что эти четыре страны сделают ЕС сильнейшим союзом в мире с лучшей безопасностью в мире.

То есть к Турции, которая член НАТО, вопросы есть, а к Украине их нет. Впрочем, тут «просрочка» прав – к Украине действительно давно не осталось никаких вопросов. При этом. Зеленский выступает так, как будто этот вопрос уже решен, и он уже заручился согласием всех перечисленных стран на реализацию его идеи, а потому он уже попросту шантажирует Евросоюз: «Мы не ищем альтернативу. Я просто считаю, что эти четыре страны очень сильны и могут усилить ЕС. Но и эти четыре страны по отдельности - это точно очень сильный союз».

- Как бы больно это ни звучало для наших людей, но сегодня мы — фортификация для всей Европы, - заявил Зеленский, признав тем самым, что вся «незламность» украинцев нужна для того, чтобы быть расходным материалом для Европы. От которой «просроченный» намерен и дальше получать «плюшки».

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Тем более, что некоторые основания для таких фантазий у «просроченного» действительно имеются. Он признался, что создание морских дронов было бы невозможно без помощи европейских стран, и даже назвал тех, кто позволил Киеву устроить террор гражданскому судоходству в Черном море.

- Многое из того, что нам удалось с морскими дронами, – это не только благодаря украинской оборонке, но и благодаря помощи партнеров. Есть несколько европейских стран, которые имеют исторически большой опыт в развитии своего флота на море. Это Великобритания, Норвегия, Нидерланды. Это ключевые страны, которые помогали нам с некоторыми технологиями. И построить флот украинских морских дронов нам также удалось благодаря партнерам, - признал «просроченный».

И в который уже раз «обнулил» вранье украинской военной разведки ГУР Минобороны и СБУ о том, что морские дроны - это «украинская разработка, в то время в целом мире не существовало альтернативы», «инновационная разработка ГУР», «оружие украинского производства», как об этом докладывали тогдашний начальник ГУР, нынешний глава Офиса президента Кирило Буданов* и глава СБУ Васыль Малюк*. А мы практически с самого начала говорили, что на Украине эти БЭКи только собирают, как, впрочем, и большинство воздушных беспилотников.

А ПРИБАЛТЫ ОБЛОМАЛИ

Врал Зеленский, как всегда, долго, безостановочно и вдохновенно. По его словам, по меньшей мере, 30 украинских оружейных компаний входят в ТОП-30 мировых производителей вооружений. Они заняты производством дронов, артиллерии, бронированной техники. «Просроченный» пообещал за год собственную антибаллистическую систему, чтобы «не зависеть от Patriot». При этом, конечно же, не назвал ни одной компании. Зато признался, что в добывании ракет для ПВО для него нет никаких ограничений: «Будем договариваться, покупать, менять, иногда даже шантажировать, чтобы получить ракеты». А в процессе он готов на все, чтобы втянуть новые страны в конфликт с Россией, напичкав их и весь мир своей ложью, и тем самым ослабить удары и наступление российской армии на контролируемых Киевом территориях.

- У Путина есть и вариант Б — с меньшими затратами и меньшими усилиями провести параллельное, небольшое наступление туда, где можно ограничиться меньшим количеством сил. Почему? Потому что то или иное государство, например страны Балтии, не готово к сильному противостоянию. Из-за того, что они маленькие. Не из-за того, что они не смелые, - закинул «просрочка» приманку своей очередной провокации для прибалтов.

Но не взлетело. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна моментально отреагировал и заявил, что не видит оснований для сделанных Владимиром Зеленским высказываний о намерении России напасть на страны Балтии.

- Такие заявления не соответствуют нашим разведывательным данным, нашей оценке картины угрозы. Мы не видим, чтобы Россия собирала свои войска или готовилась военным путём к нападению на НАТО или страны Балтии каким-либо образом, — рассказал Цахкна телерадиовещателю ERR в ответ на выступление украинского «просрочки».

Рановато все же «просрочка» нацелился на другие страны, он ведь еще даже свою Украину развалил не до конца. Но с Трампом, похоже, уже разобрался и американского деда «перемог».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

