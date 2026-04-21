Бойцы ВС РФ показали сборку «Молнии» за 10 минут

Боевая работа расчета БпС "Молния-2" Фото: скриншот видео.

Экипаж ударного беспилотника самолётного типа «Молния-2», входящий в состав гвардейского самоходного полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр», в процессе воздушной разведки заметили опорный пункт противника, оборудованный в лесополосе.

Координаты цели были незамедлительно переданы командному пункту для координации огневого поражения.

Бойцы показали сборку «Молнии» за 10 минут

«Получив необходимые данные, военнослужащие расчёта ударного БПЛА «Молния-2» за 10 минут (норматив - 15 минут) провели подготовку беспилотника к боевому вылету, включая сборку и подготовку стартовой площадки. После успешного запуска, в ходе выполнения поставленной боевой задачи, цель была поражена несколькими ударными дронами, что подтверждено данными объективного контроля», - комментируют кадры в Минобороны России.

Оператор «Молнии» Виктор Макаров отметил, что лично его мотивирует дальше служить «восхищение от уничтоженной им военной техники ВСУ».

«Деятельность расчётов «Молний» обеспечивает благоприятные условия для продвижения наступающих штурмовых подразделений группировки, а также способствует созданию зоны безопасности на территории Днепропетровской области», - отметили в военном ведомстве.