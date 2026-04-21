Расчеты БПЛА группировки «Запад» успешно перехватывают и уничтожают в небе Харьковской области разведывательные дроны противника Фото: Минобороны РФ.

Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» успешно ликвидировали полевые склады Вооруженных сил Украины, расположенные в Харьковской области. Эти хранилища предназначались для хранения горюче-смазочных материалов, продовольствия и боеприпасов.

«В ходе разведывательных действий операторы разведывательных дронов 11-го армейского корпуса «Север» выявили склады противника. После точного определения координат были задействованы ударные FPV-дроны. Уничтожение хранилищ существенно нарушают логистику ВСУ и затрудняют удержание позиций украинскими войсками в данном районе», - комментируют кадры в Минобороны России.

Украинских боевиков на передовой лишают боеприпасов и «зрения»

Кроме того, расчеты подразделений войск БПЛА группировки «Запад» успешно перехватили и уничтожили в небе Харьковской области несколько разведывательных дронов врага.

В результате работы расчетов радиолокационных станций 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» были обнаружены украинские воздушные разведчики. Оперативно направленные на перехват FPV-истребители зенитной ракетной батареи успешно перехватили и уничтожили тараном пять разведывательных дроны противника, вторгшихся в воздушное пространство.

«Расчеты подразделений ПВО, действуя совместно с силами РЭБ и постами воздушного наблюдения, круглосуточно контролируют небо», - комментируют кадры в Минобороны России.