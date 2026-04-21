Чиновник забрал сироту себе при живой прабабушке: «Ребёнок не понимает, что происходит»

В Великом Новгороде продолжается суд, который уже окрестили битвой за правнучку. Трёхлетняя Ника потеряла отца на СВО, а мать — в жуткой аварии на «ватрушке». Пока 65-летняя прабабушка, служившая в Афганистане, хоронила внучку и собирала документы, местные чиновники передали девочку в семью главы района. Теперь родная кровь бьётся за возможность хотя бы обнять ребёнка — а опекуны вызывают полицию, когда она подходит к калитке.

«Я не бабушка, а прабабушка. Но это не делает меня чужой»

Ольга Адамович растила саму мать Ники — Алину — с детства и была её официальным опекуном. Когда Алина выросла и родила дочку, прабабушка помогала и с правнучкой. В январе 2026 года жизнь рухнула: Алина погибла в ДТП в небольшом городке Сольцы Новгородской области, куда приехала в гости к подруге на праздники. А ещё раньше, в 2024-м, на СВО погиб отец девочки — он ушёл добровольцем и не вернулся. Так прабабушка осталась единственной близкой родственницей девочки.

Ольга Михайловна сразу же заявила о желании взять правнучку. Но органы опеки, по её словам, то требовали одни справки, то другие, затягивали процесс. А через несколько недель, когда все документе Адамович собрала, женщине сказали: девочку уже отдали. В семью Максима Тимофеева — главы того самого Солецкого округа, кому эти органы опеки и подчиняются.

Выяснилось, что супруга чиновника прошла обучение в школе приёмных родителей не за стандартные два месяца, а всего за две недели. И 20 февраля Ника оказалась в их доме.

Юридически чиновники оправдывают все просто: в Семейном кодексе нет слова «прабабушка» в списке родственников с приоритетным правом на опеку. Есть бабушки и дедушки — а прабабушка как будто в пролёте.

«Мы считаем, что у нас всё сделано по закону. Проверка замечаний не выявила», — заявил Тимофеев журналистам 21 апреля. Он лично пришел на заседание суда, хотя первые проигнорировал.

Он также подчеркнул, что не против общения родных с ребёнком, но настаивает: девочка маленькая, она не понимает всей этой истории и нечего, мол, ее травмировать. «Она ходит в садик, у неё всё замечательно», — добавил чиновник.

«Она стояла и молчала. А раньше была болтушкой»

Прабабушка и крёстная Ники уже давно находятся в Соловцах. Помимо судов они предпринимают попытки увидеть Нику. Один раз им это даже удалось. По словам родственников, Ника узнала их — хотела сделать шаг навстречу. Но женщина, которая сейчас считается её опекуном, схватила малышку и унесла в дом. Следом приехала полиция — по вызову новых родителей, усмотревших в визите родных попытку похищения.

Особенно больно близким, что девочка изменилась. Там, в Вологде, дома, она была весёлой, болтливой, ей читали книжки. А теперь — тихая, настороженная. Родные боятся, что ребёнок может даже разучиться говорить от пережитого стресса.

При этом, по данным Следственного комитета, органы опеки знали о родственнице, но не стали ей помогать. Дело передали из Сольцов в Великий Новгород буквально на несколько дней, чтобы чиновник не подписывал распоряжение о передаче ребёнка в собственную семью напрямую — так избежали прямого конфликта интересов. Но СК всё равно возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Что сейчас

21 апреля суд продолжил слушать стороны. Тимофеев, в отличие от прошлого заседания, пришёл. Прабабушка тоже здесь. Главный страх Ольги Адамович — время. Она знает, как это работает: чем дольше длится тяжба, тем больше шансов, что суд скажет: «Ребёнок уже привык к новой семье, разлучать нельзя».

А дома, в Вологде, Нику ждут. Её комната с игрушками. Садик, где помнят малышку. Могила мамы, которую похоронили, пока прабабушка разрывалась между похоронами и справками для опеки. И любящая прабабушка, которая не сдаётся.

Дело на контроле у детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и более десяти депутатов. Но окончательное решение — за судом.

