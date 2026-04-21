Лазарев остановил концерт, чтобы отговорить пьяную фанатку от глупого поступка: «Деликатно разрулил»

В Сети набирает популярность ролик, в котором Сергей Лазарев прямо на своем концерте долго и упорно отговаривает поклонницу бросить в него букет цветов. В комментариях зрители восхитились стрессоустойчивостью артиста.

В какой-то момент во время своего выступления певец в ярко-красном костюме уселся на декорации и заявил в микрофон: «Не надо бросать цветы в меня, не надо. Я их в водичку поставлю, там в финале будет место». В ответ на это слышны крики женщины из зала, которая настаивает на своем и готовится метнуть цветы в артиста.

«Положите букет, наслаждайтесь концертом. Не надо в меня кидать букет. Более того, я уже оценил. Я видел, что вы пытаетесь… Песни такие красивые, номера, а вы… Мне очень нравится этот букет. Вообще, я уже его полюбил всей душой. Я уже вижу, как он у меня в номере стоит, цветет и пахнет. Не надо в меня кидать им. Он будет лететь, не долетит, лепесточки… Что вы женщину впереди трогаете? Да, она бедная, вы ее обкололи этим букетом уже, простите. Это вам завивка», — сказал Лазарев.

В итоге букет удалось спасти, и Сергей продолжил концерт. Ролик с артистом собрал почти миллион просмотров и сотни комментариев. Зрители восхитились сдержанностью Лазарева. «Как деликатно разрулил»; «Прекрасная реакция воспитанного человека»; «Прошу отметить, как Сергей себя уважает! Знает себе цену и цену своего шоу, когда все по минутам расписано! Уважение такому человеку», — пишут под видео.

Кто-то добавил, что на этом концерте женщина с тем самым букетом была изрядно выпившей. «Шла, наступила на ноги, потом не на тот ряд пошла, вышла, обматерила всех», — делится впечатлениями с концерта зрительница.

