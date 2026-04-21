Село Гришино в Донецкой Народной Республике полностью зачищено. Фото: Минобороны РФ.

В ходе брифинга представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщил о ключевых успехах российских войск. По его словам, населенный пункт Ветеринарное в Харьковской области был освобожден, а село Гришино в Донецкой Народной Республике полностью зачищено.

Стоит отметить, что бои за Гришино, расположенное близ ранее освобожденного Красноармейска, шли с ноября 2025 года и характеризовались высокой интенсивностью.

Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Генерал-лейтенант Конашенков также представил данные о потерях Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки. Группировка войск «Север» нейтрализовала свыше 190 украинских военнослужащих, «Запад» - 195, «Южная» - 195, «Центр» - 340, «Восток» - 75, а «Днепр» - 55.

Помимо этого, главнокомандующий ВСУ Сырский за минувшие 24 часа потерял 1050 человек личного состава, включая иностранных наемников. Среди уничтоженной техники: 22 полевых склада с боеприпасами, семь единиц бронетехники, семь артиллерийских систем, четыре станции радиоэлектронной борьбы и более 63 автомобилей.

Ударные дроны, ракеты и артиллерия российских группировок войск поразили цеха по производству, места хранения и подготовки к запуску дальнобойных украинских дронов, а также пункты дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наемников на территории 149 районов.

Российская противовоздушная оборона также продемонстрировала высокую эффективность, сбив за сутки 13 управляемых авиабомб, три снаряда РСЗО HIMARS и 434 ударных дрона самолетного типа.