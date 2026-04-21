"Российских школьников отбирают для управления дронами на передовой": Как киевская пропаганда выдала очередную чушь за правду

На некоторых информационных ресурсах и в социальных сетях на днях растиражировали новость о том, что участников конкурса для школьников «Кибердром.Старт» отбирают для пополнения Войск беспилотных систем ВС России. Как выяснили журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание фейков, это провокация, сделанная чуть ли не на коленке.

Первоисточником выступил сайт, IP-адрес которого зарегистрирован в США. Его создатели имитируют российские СМИ, но регулярно размещают дезинформацию в интересах Украины и при этом не особо следят за грамотностью. Так, вброс про «Кибердром.Старт» оформлен так, что якобы автором этого материала выступает корреспондент «Вести Тамбов» Ирина Соцкая. При этом в слове «корреспондент» на ресурсе допущена ошибка - указана всего одна «р», что уже вызывает сомнения.

«15 мая 2026 года в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина успешно прошёл трек Всероссийского конкурса «Кибердром.Старт». Студенты соревновались в создании проектов беспилотных летательных аппаратов. Особую значимость мероприятию придало участие представителя Министерства обороны РФ. Лучшие участники прошли отбор и подписали контракт на службу в Центре перспективных беспилотных технологий “Рубикон”», - указано в сообщении, с приложенным в качестве «доказательства» отредактированным скриншотом с сайта вуза.

Но ни на портале университета, ни в списке публикаций Соцкой ничего подобного не найти. Да и как событие могло состояться 15 мая, когда на дворе только апрель?

Конкурс «Кибердром.Старт» является частью реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы», который направлен на развитие указанной сферы в гражданском секторе, а не в военном. Да и в регламенте прописано, что принимать участие в соревновании могут дети от 7 до 14 лет, в то время как в ВС РФ можно попасть исключительно с 18 лет. Очевидно, что детей в пункты управления БПЛА никто брать не будет.

Кстати, год назад, 15 мая 2025-го, подобное мероприятие на площадке Державинского университета проходило. 20 команд состязались по двум направлениям - «Кибердром. Начальная школа» и «Кибердром. Взлёт». О том, что победителей ждет армии, речи там не шло.

Обращает на себя внимание и тот факт, что инфоповод подхватили исключительно проукраинские каналы и паблики. Никакие официальные российские СМИ о таком не говорили.

Напоминаем, что вестись на подобные провокации вестись нельзя. Главная их цель - вызвать возмущение и раскол в обществе. Доверять нужно только проверенным источникам.