Двоюродная правнучка Ленина обратилась к нему с вопросом: "Как человек из плоти и крови так мог?"

Внучатая племянница Владимира Ленина - Елена Ульянова.

22 апреля исполняется 156 лет основателю Страны Советов, Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину, который уже более века покоится в прозрачном саркофаге в Мавзолее на Красной площади.

KP.RU накануне этого дня дозвонился до Елены Ульяновой. Ее прадедом был Дмитрий Ильич Ульянов, любимый младший брат вождя, совершившего Октябрьскую революцию в 1917-м.

Дмитрий Ульянов (в центре) с Владимиром Лениным, Надеждой Крупской и семьей.

- Елена Владимировна, что бы вы спросили у Владимира Ильича, своего прадеда, сегодня?

- Безусловно, мне надо немного подумать. Но, если навскидку, я бы спросила вот что: где ты нашел столько энергии и сил для такой плодотворной, невероятной работы? Как, вообще, человек из плоти и крови мог столько работать? Буквально на износ?

- А у вас у самой есть ответ на этот вопрос?

- Есть теория, мнение такое, что ни один другой мозг в истории человечества не изучали столько времени, так подробно, как мозг Ленина. И я думаю — все идет из головы.

- То есть, уникальность Ильича - это, в первую очередь, его уникальный мозг, как вы полагаете?

- Да, абсолютно. Человек, который фактически перевернул всю страну, весь мир, создатель советского государства — безусловно, он не мог не обладать совершенно уникальными способностями. Тем более, человек, переживший столько ссылок, а потом и покушение на свою жизнь. Кроме восхищения им, я ничего не могу выразить.

- Как вы предполагаете 22 апреля встретить его 156-й день рождения?

- Мы, как и всегда, утром поедем на Красную площадь. Конечно, возложим цветы. Встретимся с членами КП РФ. Это все традиционно.

У Мавзолея особенно многолюдно в день рождения и день смерти Ленина

