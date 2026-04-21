Знаете, кто подрывает единство НАТО? Вовсе не Россия, а рвущаяся в западный военный альянс Украина. Эстонские депутаты открыто обвинили Зеленского в подрыве доверия к блоку. А министр иностранных дел Эстонии, патентованный русофоб Маргус Цахкна даже заявил, что он лжец.

Такая реакция эстонских друзей Украины последовала на слова Зеленского о том, что Москва, якобы, вот-вот нападет на Прибалтику, и участие НАТО в ее обороне вовсе не гарантировано. Ведь Трамп подорвал доверие к 5-й статье Вашингтонского договора о коллективной защите членов блока.

«Просроченный» так и заявил: в случае нападения России «не все страны альянса захотят поддержать» Балтию.

Цахкна парировал, что высказывание Зеленского не соответствует эстонским разведданным и оценке угроз: «Мы не видим, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще как-либо готовилась к нападению на НАТО или страны Балтии — скорее, наоборот». Подобные речи Зеленского, добавил прибалт, «никак не упрощают сотрудничество», поскольку «в них нет правды».

Выволочку главарю киевского режима сделал и другой эстонец - глава парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. Напомнив, что Киев уже не раз «назначал» страны Балтии следующими «жертвами российской агрессии», он заметил: 5-ю статью подрывает сам Зеленский, делая такие вредные заявления. Если у него есть доказательства подготовки нападения, следовало доверительно сообщить об этом союзникам, а не трубить на весь мир через СМИ.

ПРОЗРЕНИЕ ОТ ИСПУГА

Самое удивительное в этой истории: еще в феврале тот же Цахкна, персонаж хоть и мелкий, но весьма воинственный, грозно заявлял немецкой прессе совсем другое. «Мы готовы к вероятному российскому вторжению. Если РФ вторгнется, мы перенесем войну на ее территорию». А теперь вдруг он же заявляет, что никаких признаков нападения Москвы вся разведка НАТО, включая эстонскую, не усмотрела. Откуда такое прозрение?

От испуга, что Украина втянет Эстонию и других прибалтов в конфликт с Россией напрямую. Эти страны официально открестились от того, что предоставляли свое воздушное пространство для атак украинских БПЛА на объекты в Ленинградской области. Но крепко намотали на ус предупреждение Москвы: если подобное повторится, сбивать беспилотники будем над вашей территорией сами.

А тут Зеленский еще больше пугает их, предлагая полагаться на него, а не на альянс.

«КТО, ЕСЛИ НЕ Я!»

Володимир явно решил сменить амплуа – из примы русофобской труппы Запада стать ее главным режиссером. Трамп на такую должность, уверен он, явно не тянет.

Вот что пишет по этому поводу американское издание The Atlantic: «В выражениях, до недавнего момента немыслимых, Зеленский дал понять, что больше не считает США надежным союзником И что всей Европе пора отказываться от трансатлантических отношений.

Зеленский, напоминает The Atlantic, заявил, что, если Штаты и правда планируют выйти из НАТО, европейским демократиям нужна принципиально новая архитектура безопасности. Он предположил, что для защиты от России без американской помощи Евросоюзу потребуются совокупные возможности Норвегии, Великобритании, Турции и Украины.

В этом украинец снова пошел наперекор европейским лидерам, которые последние 15 месяцев отчаянно делали вид, что Америка ни за что не бросят своих давних союзников, делает вывод издание.

Понятно, что по логике Киева без Украины всей Европе хана. Недаром вбросили в прессу планы создания «европейского НАТО» с незалежной в роли сооснователя и основного игрока нового блока. Наверное, Зеленский сам себя убедил: «Кто, если не я!». И начал говорить и действовать.

ПОТЕРЯЛ БЕРЕГА

Первыми от его решительности, как видим, шарахнулись прибалты. Маленьким странам нужна защита сильных, а в этих рядах Украину они явно не видят, хотя до недавнего времени стояли за нее горой. А теперь – кто бы еще вчера подумал? – обвинили ее в подрыве альянса, на который у них вся надежда.

Зеленский как лидер увядающей страны тянет в воронку кризиса всех, кто его до сих пор поддерживает. Решение Трампа разрешать другим странам покупать российскую нефть, чтобы сбить рост цен из-за войны в Иране – это хорошо или плохо?

Для большинства стран новость обнадеживающая. А для Украины – ужасная.

Ладно бы еще Индия, Китай и Филиппины покупали русские нефть и газ. А Европа-то куда лезет? Испания вроде всей душой за киевский режим, а в марте резко нарастила закупки сжиженного природного газа из России. Не понимает, на чью мельницу воду льет?

Или та же Венгрия: сбросили ненавистного Орбана, но и пришедший на его место Мадьяр говорит, что от российской нефти отказываться не собирается. А блокировку Киевом нефтепровода «Дружба», вообще назвал «шантажом».

Досталось от Зеленского и переговорщикам Трампа – Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру. Вот Россию они посетили, а Украину нет. «Это неуважение - поехать в Москву, но не приехать в Киев, - цитируют украинца тамошние СМИ. - Это нужно не нам, а им».

Догадывается ли Трамп об этом?

