Якубович без прикрас

Леонид Якубович опубликовал сборник необычных стихотворений на каждый день

На днях в свет вышла новая (уже пятая) книга Леонида Якубовича, бессменного ведущего легендарной программы Первого канала «Поле Чудес», актера, писателя, поэта, летчика и – главное – любимца всей страны.

Называется опус «День всего на свете» и является не романом и не пьесой, а сборником необычных стихов.

В отличие от предыдущих книг свежеотпечатанный увесистый том не вписывается ни в какой формат. Он состоит из маленьких стихотворных зарисовок, выражающих отношение к миру своего создателя, который и сам, заметим, тоже ни в какой формат не вписывается.

Якубовича нельзя назвать классическим ведущим, потому что он не говорящая голова, а сам себе голова. Он и не классический актер, потому что знает толк и в режиссуре, и в драматургии, а, главное, не способен прогнуться под какой-либо авторитет. Классическим автором его тоже не назовешь, потому что на заказ он не работает – только по вдохновению.

Художественный руководитель и ведущий телевизионной передачи «Поле чудес» Леонид Якубович во время съемок 100-го выпуск капитал-шоу в 1992 году. Фото: Николай Малышев/ТАСС.

Очевидно, что с таким набором качеств, вписаться в какую-либо систему трудно, поэтому Леонид Аркадьевич является миру во многих ипостасях, И в образе поэта-летописца он особенно интересен и мало знаком аудитории, что не удивительно, – чтобы состояться в качестве мастера стихосложения надо быть частью литературной среды, однако для своих современников-литературоведов Якубович является лишь рулевым «Поля чудес».

Но, вернемся к предмету обсуждения. Родилась книга «День всего на свете» из будней. Тех самых серых дней, которые так хочется сделать яркими, вдохнуть в них цвет словно в детскую раскраску. И у Якубовича на это есть отдельный дар. Просыпаясь, Леонид Аркадьевич встречает рассвет (он ранняя пташка) коротким стихотворением, задаваясь лишь одним вопросом чему грядущие сутки можно было бы посвятить? Ответ может оказаться неожиданными. Например, 14 января любимец страны назначил днем чихания. Причем, его поэтическая зарисовка заканчивается четким тезисом:

Сколько ни броди по свету,

Вы должны одно понять:

Ничего такого нету,

Чтоб на это не начхать!

Дней чихания во вселенной Якубовича несколько: 20 ноября тоже назначено днем чихания, но с несколько иной установкой, хоть и не менее ироничной:

Прочищается в мгновение

Носоглоточный проход!

Возникает просветление

И собачий нюх вперёд!

Концептуальных зарисовок сборнике «День всего на свете» огромное количество. Взять, к примеру, стихотворение, посвященное дню лени:

Лень не праздник — это будни!

Это ежедневный труд!

Это подвиг беспробудный!

И без выстрелов салют!

Нет без лени продвиженья,

Ни открытий, ни побед!

И дней лени тоже несколько в году…

Есть у Якубовича зарисовки и на день арбуза, день безысходности, день мечтания на печке, день пупка, день отбрасывания хвоста и даже день мата:

И в лесу, и в поле чистом —

Разговор везде простой!

И не нужно быть лингвистом —

С матом вас поймёт любой!

Что сонеты! Что сонаты!

Что либретто, вашу мать!

Уголовный кодекс матом

Можно враз пересказать!

Говорят: «Ума палата!»

Как вам это вразумить?

Человек способен матом

Что угодно объяснить!

С этим тезисом не станет спорить ни один лингвист…

День прыща, день гвоздя, день оптимиста, день летающих свиней, чего только автор ни придумал, и все это живая реакция на новый день. В итоге из этого увесистого тома культурологи будущего узнают про жизнь страны значительно больше, чем из сотен научных статей, которые будут погребены в университетских библиотеках.

В наборе утренних образов есть и глубоко философские стихотворные зарисовки, например день мании величия:

Положим, нет в наличии

Ни сердца, ни ума!

Тут мания величия

Заменит всё сама!

Чтоб жизнь не исковеркала,

Величья не стыдись!

Стой вечно перед зеркалом

И на себя молись!

Ирония, в данном случае не только автора, но и самой жизни, заключается в том, что мания величия – отличное лекарство от зависти и ее спутницы злобы. В допустимых дозах это ничто иное как самоуважение и достоинство, независимое от социального и финансового статуса. То, что помогает человеку спать спокойно, даже, если удача никак особо ему не улыбнулась и с точки зрения человеческого рынка гордиться особо нечем.

Словом, в стихотворных побудках Якубовича за формой, напоминающей частушки, отчетливо просматриваются любопытные наблюдения очень неглупого человека.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Фантазия сна, недоступна даже бывалым психоаналитикам, но они бы точно оценили настрой автора: в мире, который демонстрирует тотальную шизофрению, сохранить здравый смысл и человеческий облик можно лишь взглянув на то, что невозможно изменить, с высоты птичьего полета воображения.

Конечно, в сборнике много стихотворений, посвященных традиционным религиозным и светским праздникам, но самые любопытные как раз те, что рождены ироничной наблюдательностью. Ведь объединяет сборник именно его своеобразный юмор, местами сарказм, местами макабр, местами сатира.

Помимо помянутого, в сборнике есть еще два любопытных раздела.

Один из них называется «Уголовный кодекс по басням дедушки Крылова»

Порою смысл УК понять лишь тем дано,

Кто либо судит, либо уж сидит давно!

И было бы, по-моему, прекрасней,

Ежель бы всякая статья писалась басней.

И чем статья в УК и жёстче, и ужасней,

Она тем более доступней будет в басне.

Ведь юмор смысл доносит без изъяна,

И, может, с юмором любая обезьяна

Поймёт, что суть Закона в том, друзья,

Что без Закона жить нельзя!

По жанру это басни, написанные человеком, который значительную часть жизни прожил в реалиях СССР и не менее значительную в новой России. И там, и там тем для басенного творчества было миллион. Эти зарисовки с четко прописанной моралью, едва ли можно читать детям, поскольку они слишком скабрезны, зато взрослые узнают в них свою жизнь.

Любопытны стихотворения, объединенные в раздел «Чернушки». Говорят, в детство нельзя вернуться – в него можно только впасть. И Леонид Аркадьевич делает это с особым изяществом, отправляя читателя в мир детских страшилок во взрослом контексте. Ведь мир взрослых полон страха. И речь не о персональных страхах, а об общем контексте, о войнах, которые мы наблюдаем в прямом эфире, о фильмах про маньяков, террористов, разного рода злодеев и психопатов. Массовая культура так давно заполнена зомби, вирусами, чудищами и инопланетянами, и спасаться от этого можно разве что макабром. А макабр, это когда драмы уже так много, что становится смешно.

Как темно вдруг сразу стало

Над планетой нашей всей!

Люстра с грохотом упала

И пришибла всех гостей!

Врач, конечно... Мази, капли!

Делал честно что умел.

Оголённый провод хапнул,

Вспыхнул свечкой и сгорел!

Поэтому стихи-чернушки представляют из себя набор кошмарного кошмара, который настолько кошмарен, что уже смешон. Страх уничтожается только смехом, ибо смех – единственное, чем можно победить кошмар. С точки зрения психологии, это очень любопытная форма адаптации к реалиям, трагизм которых и здоровая психика выдерживает с трудом.

Вообще, как бы то ни было, начинать день со стихотворения Якубовича имеет прямой смысл. Недаром же психологи советуют поднимать себе настроение простым упражнением: надо всего лишь подойти к зеркалу и выдавить из себя улыбку. Сам физиологический факт улыбки способен запустить в организме механизм позитива. И Леонид Аркадьевич недаром популярен во всех стратах населения. Про него даже компьютерную игру сделали, настолько он врос в нашу культуру. Именно поэтому начинать с ним день все равно, что смотреться в зеркало и видеть там смеющегося себя.

Сам физиологический факт улыбки способен запустить в организме механизм позитива Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Как показывает практика, люди, наделенные даром комического, далеко не всегда веселые и легкие по жизни. Скорее наоборот. И их способность к юмору и спонтанности, часто является результатом внутренней работы, осознанного нежелания жить в унынии, страхе или безысходности. Ну а стихотворная форма способствует усвоению, как сладкий вкус помогает микстуре сойти за сироп.

Кстати, «день поэта» в календаре Якубовича тоже есть:

Нелёгок труд строчить за песней песню,

Но нет для них прекрасней кабалы!

Они как маленькие птички в поднебесье,

Но рифмы ляпают нам сверху как орлы!

Как золотодобытчик, без прикрасы,

Найти крупицу рифмы каждый рад!

Но если не хватает вдруг словарного запаса,

Всегда придёт на помощь русский мат!

Я Вам пишу, чего же боле?

Что я могу ещё сказать?

Теперь я знаю, в Вашей воле

Меня к ... послать!

Куда послать Леонида Аркадьевича после прочтения его нового сборника, каждый читатель решит сам. Одно очевидно: в книге Якубович зашифрован таким, каков он есть, поэтому послать его хочется в качестве подарка детям, взрослым и стране в целом.

