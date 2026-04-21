Села за руль пьяной и скрутила номера: что известно о виновнице смертельного ДТП в центре Москвы

Виновница аварии сейчас в больнице. За руль она села пьяной, а перед этим скрутила номера со своей машины

ДТП случилось в ночь с понедельника на вторник, 21 апреля, на Садовом кольце Москвы. Несмотря на поздний час, движение по Садово-Черногрязской улице — в районе метро «Красные ворота» — было плотным. Черный «Мерседес» со свистом вошел в поворот, оставив на асфальте следы шин. Иномарка оказалась на выделенной полосе.

Тут перед авто замаячил курьер на электровелосипеде. Машина пошла на таран: доставщика ударом отшвырнуло на 20 метров. После столкновения с великом, «Мерс» ударился об забор, которым ремонтники оградили место дорожных работ в том районе. Но это не остановило кроссовер, скорость которого была больше 100 км/ч. Машина сменила траекторию и через четыре полосы полетела в сторону встречки.

На пути оказался «флеш-рояль» из дорогих авто: «Ягуар», «Форд Мустанг», «БМВ» и другие — всего пять тачек. Самый серьезный удар пришелся по «Митсубиси»: в авто погибла пассажирка. Остановить «Мерседес» смог только каменный парапет клумбы на тротуаре.

— Стоял страшный грохот на всю округу, — рассказали KP.RU жители дома по Садово-Черногрязской, 13/3. — Выглянули в окно, а там всполохи пламени, «молнии» сверкают — электрика в разбитых машинах коротила. На тротуаре тело курьера убитого лежало в таком неестественном положении, кажется, ему все кости переломало.

Виновница аварии сейчас в больнице. За руль она села пьяной, а перед этим скрутила номера со своей машины. О женщине пока известно немного: показания она пока не дает. 29 лет, выпускница экономического вуза. Пару лет отработала на госслужбе, но сейчас официально не трудоустроена.

— Водитель автомобиля «Мерседес» задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По статье грозит до 15 лет колонии.

