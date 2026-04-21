«Комсомолка» продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 22 апреля:

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 22 АПРЕЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» завоевали Ветеринарное в Харьковской области. Минус 190 боевиков и 14 складов.

Бойцы «Запада» выбили из рядов ВСУ 195 бойцов. Поразили две бронемашины и 18 автомобилей.

Подразделения «Юга» упокоили 195 солдат противника. Сожжены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов.

Группировки войск «Центр» освободила Гришино в ДНР. Потери ВСУ - 340 человек. Подбиты бронемашина, пикап и орудие полевой артиллерии.

На счету «Востока» - до 75 военнослужащих, три автомобиля и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

У «Днепра» все ровно. 55 боевиков не вернутся, 13 автомобилей не заведутся, орудие и станция РЭБ — вреда не нанесут.

Герои ПВО сбили 13 управляемых авиабомб. Перехватили три снаряда HIMARS. Приземлили 434 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 22 АПРЕЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

1700 квадратных километров очищены с начала года

Начальник Генштаба Валерий Герасимов внушил оптимизм. Под контроль нашей армии с начала 2026 года перешли 80 населенных пунктов. От националистов очищено более 1,7 тысяч квадратных километров. За март и апрель армия выбила противника из 34 поселений. Интенсивные бои идут на Краснолиманском направлении. Российские штурмовики заняли две трети территории Красного Лимана. Заявления Зеленского о «завоевании 400 километров украинской армией» Герасимов опроверг с цифрами и фактами в руках. Вольно, покурить, оправиться.

Военкомов с начала года били больше ста раз

Bloomberg беспокоится за сотрудников украинских ТЦК. Агентство сообщает, что агрессия в адрес военкомов достигла «беспрецедентных масштабов». В прошлом году зафиксировано 341 нападение на людоловов. С начала этого года произошло уже более сотни конфликтов. И это только по данным полиции. Приводится случай в Луцке, где группа подростков отбила у патруля задержанного мужика. А во Львове таможенник ножом убил военкома при попытке проверки документов. Приводятся слова главы киевского исследовательского института «Пента» Владимира Фесенко: «Появление агрессивной позиции к ТЦК у части общества, которая приводит к конфликтам, стало серьезной проблемой». Сейчас в розыске около двух миллионов уклонистов за нарушение правил воинского учета. А Минобороны в апреле признало необходимость реформировать систему мобилизации. Грустно, барышни?

Одесские эскулапы экспортировали уклонистов в неотложках

В Одесской области сотрудники центра экстренной медпомощи оказывали посильную помощь не только сирым и убогим, но и уклонистам. И так хорошо помогали, что ими восхитились в СБУ. Трех «шерпов» от медицины задержали. Они вывозили пацифистов в Приднестровье на машине скорой помощи. Задержание случилось, когда они перевозили очередного уклониста, замаскировав его под водителя-санитара. На чем спалился — педали газ и тормоз перепутал или магнезию в шприц набрать не смог?

Зеленский раскритиковал приближенных Трампа

Владимир Зеленский крайне недоволен и зятем, и другом президента США. Глава киевского режима послал проклятья в адрес спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа, Джареда Кушнера. Их ждали с гарантиями безопасности от Вашингтона в столице Украины. А они вместо этого направились есть полюбившиеся чебуреки в столицу России. Зеленский бесновался: «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев!». При том он попробовал съязвить, что встреча в украинской столице больше нужна была представителям Белого дома, чем Банковой. Хотя еще пару недель назад в Киеве заявляли, что им обещали некие гарантии от Штатов в рамках урегулирования конфликта на Украине. Мужик слово дал — мужик слово взял.

София может сделать Киеву больно

Болгары неприятно удивили украинцев. На парламентских выборах победила партия Румена Радева. А он не хочет помогать Зеленскому. Резко критикует соглашение об обороне с Киевом. Euractiv пишет: «В Брюсселе опасаются, что победа Радева в Болгарии может нарушить важнейшую цепочку поставок боеприпасов из Европы на Украину». А Politico подтверждает, что в руководстве ЕС к позиции Радева по украинскому конфликту относятся «с настороженностью». А вы думали, что Мадьяром восточноевропейскую брешь закрыли — и можете курить бамбук?

Украинскому юношеству перекрывают кран

Депутат Рады и бывший ее спикер Дмитрий Разумков открыл страшную тайну. В офисе Владимира Зеленского обсуждаются отмену разрешения на выезд из страны для граждан Украины, которые еще не достигли призывного возраста. Молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет окно в Европу приоткрыли в августе прошлого года. В интервью YouTube-каналу Politeka Online экс-спикер рассказал, что за 8 месяцев границу пересекли около 600 тысяч юношей и девушек. Такой массовый отток потенциальных солдат напряг режим. Разумков так и сказал: «Сейчас ходят разговоры на Банковой по поводу того, чтобы отменить эту норму». Отменяй, не отменяй — это не дорога в рай.

Киев признал, что морские дроны — не плод украинского гения

Оказывается, не все в этом мире придумали украинские гении технической мысли. Например, морские дроны создавались украинским ВПК, «при помощи европейских партнеров». Страна.ua приводит вымученное признание Зеленского: «Есть европейские страны с исторически большим опытом в развитии своего флота. Это Британия, Нидерланды, Норвегия». Именно три эти морские державы помогали Киеву с технологиями для строительства флота безэкипажных катеров. Ранее и ГУР, и СБУ утверждали, что морские дроны, которые пиратствуют в Черном море - это эксклюзивно украинская разработка. Великолепное инновационное оружие, у которого аналогов в мире нет. Оказалось, все таки есть.