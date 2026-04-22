Предложили «скромную помощь»: мошенники, которые развели семью режиссера Пучиняна, позвонили им, чтобы извиниться

- В первый раз он мне позвонил 3 марта, уже в этом году. Спустя почти три года после того ужаса, что мы пережили с мамой. Представился Сергеем Кузнецовым. Конечно же, это выдуманное имя, он сам это признал. А еще признался, что участвовал в нашем «разводе». Просил извиниться перед мамой за все то, что ей пришлось пережить. Предлагал «скромную помощь», мы отказались, ведь эти деньги ворованные. Тогда он рассказал, как они разводят лохов, - сын знаменитого советского режиссера Филипп Пучинян дважды в этом году общался с мужчиной, из-за которого они с матерью лишились всех накоплений и жилья. И вот как это получилось.

ОТ ГИБЕЛИ СПАСЛИ РЕШЕТКИ НА ОКНАХ

Филипп – сын известного советского режиссера Степана Пучиняна («Из жизни начальника уголовного розыска», «Повесть о чекисте», «Тайны мадам Вонг»). Степан Филиппович умер в 2018 году. А через пять лет его семья лишилась всего, что им вместе удалось накопить до этого. Все началось в августе 2023-го, когда телефон 80-летней Эмилии Николаевны Пучинян, вдовы мастера, начали обрывать звонки от «сотрудников Центробанка», «полицейских» и «офицеров ФСБ». Говорили, что ее вклады кто-то пытался переправить в Варшаву, надо перевести их в безопасное место. Она перевела.

Потом ее убедили «помочь» раскрыть и задержать банду риелторов-мошенников. Для этого надо было за любые деньги продать квартиру. Уверяли, что сделка фиктивная, и как только все фигуранты будут задержаны, документы аннулируют, а их с сыном наградят. Пенсионерка настолько уверовала в это, что продала собственную квартиру в подмосковном Ступине и убедила сына Филиппа подписать документы на продажу его доли в «трешке» на ул. Академика Анохина в Москве.

Аферисты настолько задурили голову своим жертвам, что, когда Эмилии Николаевне сказали отдать деньги курьеру в безлюдном месте, она это сделала. Съехать с квартиры в отель – выполнила. Выбрасывать вещи из окна, чтобы подать сигнал мнимым спецслужбам – послушалась. А потом ей сказали выпрыгнуть из окна пятого этажа, спасаясь от вымышленных головорезов, которые якобы шли убивать ее и ее сына. Сделала бы и это, но на окне, к счастью, оказались решетки.

По этому делу задержаны трое жителей Санкт-Петербурга. По версии следствия, Марк Васильев, Денис Кузьменков и Надежда Козина при помощи специальных устройств переводили звонки мошенников в подменные номера, с которых аферисты разводили людей по всей России. Им предъявлено обвинение по десяткам эпизодов, в том числе, в отношении семьи Пучинянов. Скоро дело начнут рассматривать в суде.

МЫ ВАМ ЛОХОВ, ВЫ НАМ СДЕЛКУ

- Однако мы думаем, что на чистую воду следователи вывели не всех, кто был замешан в этом деле. А после звонков этого человека я в этом совершенно уверен, - заявил корреспонденту KP.RU Филипп Пучинян. - Мы просили правоохранительные органы обратить внимание на покупателей нашей московской квартиры и на риелторское агентство «Про недвижимость», которое маме назвали для оформления сделки. Мужчина, который назвался в разговоре со мной Сергеем Кузнецовым, подтвердил мои худшие опасения.

В договоре купли-продажи стоит имя Людмилы Самохваловой. В оформлении сделки, по словам Пучиняна, участвовал некий Николай, он представился племянником, а в суды теперь ходит Григорий П., называет себя сыном собственницы, который дал ей денег на покупку квартиры, а теперь болеет душой, чтобы сделку признали законной. Филипп подозревает, что никакие они не родственники – ведь никаких бумаг о родстве он в глаза не видел.

Мошенник по телефону заверил его, что за деньги «нарисовать можно все, что угодно». Можно ли ему верить? Далеко не факт. Но даже если это ложь, то временами она похожа на правду:

- Этот «Сергей» мне рассказал, что для оформления сделки требовались не слишком честные риелторы, иначе нас могли бы предупредить. Его руководство в свое время скупило базу судимостей, и по ней вычисляли тех, кто уже нарушал закон для собственной выгоды – с такими было больше шансов договориться. Все переговоры велись строго через мессенджеры в формате «Мы вам двоих лохов приведем, вы нам сделку, мы вам – процент», - пересказывает Филипп Пучинян. – Таких «лохов», кроме нас, только он провел штук пять.

ЧТО ПО ФАКТУ

Доказательств этим словам, разумеется, нет. Согласно данным судов, Григорий П. (тот самый, который купил квартиру Пучинянов маме) периодически приобретает на торгах недвижимость и автомобили. Но это законом не возбраняется.

Игорь Мальцев, проводивший сделку, возможно, и правда имеет судимость: соответствующее дело с похожими персональными данными есть на сайте Мосгорсуда. Интересно, что приговор не за мошенничество. В 2019 году Мальцева признали виновным в организации задержания его бывшего бизнес-партнера с запрещенными веществами, при этом их жертве подбросили силовики. История эта полицейскому руководству показалась странной: в операции участвовали сотрудники, которых там по регламенту быть не могло. Потом выяснилось, что их об этом «попросил» Мальцев. Под суд пошли 4 стража порядка и сам Мальцев, его приговорили к 7 годам лишения свободы.

Больше вопросов вызывает другое. С 2023 по 2025 гг Мальцев судился с пенсионеркой Людмилой Румянцевой, у которой в 2021 году купил квартиру. Меньше, чем через неделю после этого было возбуждено уголовное дело, и выяснилось, что 70-летнюю на тот момент Людмилу Николаевну с марта по май 2021 года «разводили» мошенники. Сперва убедили ее обнулить счета, а потом и продать квартиру, в которой она сама же жила. Мнимые сотрудники безопасности ЦБ РФ уверяли: сейчас идет операции по задержанию преступников под контролем полиции, после ее завершения квартира вернется к ней в собственность. Собеседники даже назвали агентство, куда надо было обратиться, чтобы документы оформили быстро. Угадайте какое. И Мальцев действительно выкупил ее квартиру, но цене ниже рынка. По его мнению, все было законно. Суды же встали на сторону пенсионерки, потому что кому как ни риелтору с 20-летним стажем можно было заподозрить неладное?

И вот в разгар судебных тяжб с Румянцевой Мальцев проводит похожую сделку с недвижимостью Пучинянов. Совпадение? А то, что сделку регистрировал нотариус Александр Федорченко – тот же, что приезжал домой к генерал-полковнику Николаю Кизюну, чтобы вместе с родственниками убедить его отказаться от всего имущества? (https://www.msk.kp.ru/daily/27765.5/5222319/?ysclid=mo7oasj5zs181794597) Тоже совпадение? Возможно.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- Филипп, а зачем вам вообще звонил этот человек, как он это объяснил?

- Сказал, что он видел нас по телевидению, читал статьи в интернете. Ему нас жаль. Хотел поговорить с мамой, просил извиниться перед ней. Может быть, поэтому звонил дважды, - рассказал Филипп Пучинян. – Сказал, что обычно их цели – дети богатых родителей и «спецзадачи». Ну вы понимаете, какие – что-то поджечь, к примеру. По его словам, сидят они не в Украине, а в Европе, власти об этом знают, но молчат, у них свой «интерес». Наша история оказалась слишком резонансной, часть контактов в России пришлось оборвать, чтобы кто-то случайно не навел следствие на них. Кстати спрашивал, как оно идет. Был разочарован его выводами. Сказал, что был о наших следователях гораздо лучшего мнения. Вот и все.

