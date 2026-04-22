Двигалось с потрясающей скоростью: чудовище озера Лох-Несс впервые сняли на видео в этом году

Свежими и весьма обнадеживающими свидетельствами обогатилась история поисков Несси - как ласково именуют Лох-несское чудовище, которое, если верить легендам и очевидцам, обитает в высокогорном шотландском озере. После длительного перерыва – в несколько месяцев - монстра заметили наблюдатели. Более того, он попал в объектив одной из вебкамер, которые круглосуточно снимают водную гладь озера.
«В 10.30 утра, недалеко от входа в Каледонский канал, я увидел, как из воды вынырнуло темно-зеленовато-серое тело», - сообщил в официальном журнале наблюдений за Лох-несским чудовищем (Official Loch Ness Monster Sightings Register) некий Тони Инхорн (Tony Inhorn) - турист из США. Наблюдение, по его словам, состоялось 1 марта 2026 года – с лодки, которая находилась в 5 метрах от существа. Длилось оно около 5 секунд.
Каледонский канал (Caledonian Canal) включает в себя озеро Лох-Несс, соединяя Северное море с Атлантическим океаном. Имеет общую протяженность 96 километров.
Часть показавшегося тела, как прикинул, а потом и записал Тони, была от 2 до 3 метров в длину, из воды она – часть - выступала примерно на полметра.
Турист решил, что наконец-то увидел то, что очень хотел увидеть – Несси. По его мнению, чудовище показало верхнюю часть своего туловища – конкретно спину, которую Тони зарисовал.
Через несколько дней – 5 марта – в 17:20 «таинственное движение и очертание» заметил некто Эойн Фаган (Eoin Fagan), наблюдавший за трансляцией, которую вела вебкамера сети Visit Inverness Loch Ness, установленная рядом с отелем Clansman.
Из сообщения второго очевидца следует, что неизвестный объект «четыре раза всплывал на поверхность, поднимался и погружался», двигаясь против течения, преобладающего в районе наблюдения.
Размеры очевидец не привел - указал лишь, что ныряющий объект находился на расстоянии примерно в 200 ярдов от пирса отеля – это чуть больше 180 метров.
Похоже, что и первый, и второй очевидцы наблюдали одну и ту же особь, если, конечно, из воды и в самом деле показывалось живое существо, а ни какое-нибудь бревно. Скорее всего, что оно же – то же самое, попалось и некому Саше Лейку (Sasha Lake), который в тот же день, 1 марта, но позднее – в 6 часов вечера, изловчился запечатлеть увиденное на камеру своего телефона. А встрече Саши и Несси в конце марта рассказывала британская Daily Mail.
На кадрах, отснятых Сашей, нечто движется по волнам с большой скоростью.
Алан Маккенна (Alan McKenna) - руководитель компании Loch Ness Exploration, которая проводит исследования на озере, посмотрев сашино видео, заверил: что «ни одно известное нам животное в озере Лох-Несс не может развивать такую скорость».
Ролик посмотрел и Шон Слогги (Shaun Sloggie), который работает в местной экскурсионной компании Сruise Loch Ness в Форте-Огастусе (Fort Augustus, расположенном на южной оконечности озера. Он сказал: «Что бы это ни было, оно движется быстро, против ветра, течения и волн. И оно, должно быть, довольно большим, раз само поднимает внушительную волну.
ЧУТЬ РАНЬШЕ
В 2025 году монстр, согласно журналу наблюдений, официально появлялся 6 раз. А в конце октября вдруг пропал – как теперь оказалось до 1 марта 2026 года.
Одно из наблюдений стало на редкость примечательным. 12 апреля прошлого года в районе Форта-Огастуса появились сразу два чудовища. Явление пары произошло на глазах некого Эоина О'Фаодагейна (Eoin O'Faodhagain) – 60-летнего «охотника-любителя», который уже много лет наблюдал за озером в надежде заметить хотя бы одного монстра. А тут просто фантастически повезло – увидел сразу двух Несси. Сначала показалось одно, потом другое - как раз в то время, когда «охотник» следил за трансляцией. Ему удалось даже записать «явление».
Мистер О'Фаодагейн, проживающий в своем доме в Ирландии, прикинул: одно существо было примерно 6 метров в длину, другое – около 4. Наблюдатель вполне логично предположил, что чудовище, размером побольше, было самцом, а то, что поменьше – самкой. И плавая друг за другом, они демонстрировали брачные игры. Весна, любовь…Есть шансы, что чудовища размножатся. И народятся, с позволения сказать, нессята.
КСТАТИ
Согласно современным представлениям, сложившимся из рассказов очевидцев, Лох-несское чудовище более всего напоминает плезиозавра – доисторического водяного ящера. Тот выглядел эдаким огромным мешком то ли с ластами, то ли с лапами и длиннющей шеей. Якобы и чудовище такое же. Или оно и есть этот самый ящер, каким-то загадочным образом доживший до наших дней со времен Юрского периода. Некоторые наблюдения именно об этом и свидетельствуют.
Несколько лет назад на мелководье озера Лох-Несс были обнаружены останки именно плезиозавра – его огромные позвонки. Это сильно воодушевило энтузиастов: раз доисторические ящеры в свое время обитали в озере, то могли быть, как минимум, предками монстра. Стало быть, могут обитать и потомки.
О том, плезиозавры водились в высокоширотных озерах, свидетельствуют и находки, о которых рассказывает Йорн Харальд Харум (Jоrn Harald Hurum), норвежский исследователь из Университета Осло (University of Oslo).
