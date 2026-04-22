Двигалось с потрясающей скоростью: чудовище озера Лох-Несс впервые сняли на видео в этом году

Согласно рассказам очевидцев, Лох-несское чудовище более всего напоминает плезиозавра – доисторического водяного ящера. Фото: Daniel Eskridge/Shutterstock/Fotodom

Кто ищет, тот всегда найдет

Свежими и весьма обнадеживающими свидетельствами обогатилась история поисков Несси - как ласково именуют Лох-несское чудовище, которое, если верить легендам и очевидцам, обитает в высокогорном шотландском озере. После длительного перерыва – в несколько месяцев - монстра заметили наблюдатели. Более того, он попал в объектив одной из вебкамер, которые круглосуточно снимают водную гладь озера.

«В 10.30 утра, недалеко от входа в Каледонский канал, я увидел, как из воды вынырнуло темно-зеленовато-серое тело», - сообщил в официальном журнале наблюдений за Лох-несским чудовищем (Official Loch Ness Monster Sightings Register) некий Тони Инхорн (Tony Inhorn) - турист из США. Наблюдение, по его словам, состоялось 1 марта 2026 года – с лодки, которая находилась в 5 метрах от существа. Длилось оно около 5 секунд.

Рисунок Тони Инхорна. Он считает, что увидел спину Несси.

Каледонский канал (Caledonian Canal) включает в себя озеро Лох-Несс, соединяя Северное море с Атлантическим океаном. Имеет общую протяженность 96 километров.

Часть показавшегося тела, как прикинул, а потом и записал Тони, была от 2 до 3 метров в длину, из воды она – часть - выступала примерно на полметра.

Турист решил, что наконец-то увидел то, что очень хотел увидеть – Несси. По его мнению, чудовище показало верхнюю часть своего туловища – конкретно спину, которую Тони зарисовал.

Через несколько дней – 5 марта – в 17:20 «таинственное движение и очертание» заметил некто Эойн Фаган (Eoin Fagan), наблюдавший за трансляцией, которую вела вебкамера сети Visit Inverness Loch Ness, установленная рядом с отелем Clansman.

Чудовище снятое Web-камерой 5 марта 2026 года у отеля Clansman.

Из сообщения второго очевидца следует, что неизвестный объект «четыре раза всплывал на поверхность, поднимался и погружался», двигаясь против течения, преобладающего в районе наблюдения.

Размеры очевидец не привел - указал лишь, что ныряющий объект находился на расстоянии примерно в 200 ярдов от пирса отеля – это чуть больше 180 метров.

Плавает туда-сюда

Похоже, что и первый, и второй очевидцы наблюдали одну и ту же особь, если, конечно, из воды и в самом деле показывалось живое существо, а ни какое-нибудь бревно. Скорее всего, что оно же – то же самое, попалось и некому Саше Лейку (Sasha Lake), который в тот же день, 1 марта, но позднее – в 6 часов вечера, изловчился запечатлеть увиденное на камеру своего телефона. А встрече Саши и Несси в конце марта рассказывала британская Daily Mail.

На кадрах, отснятых Сашей, нечто движется по волнам с большой скоростью.

Стремительное чудовище из ролика Саши Лейка, снятого 1 марта 2026 года.

Алан Маккенна (Alan McKenna) - руководитель компании Loch Ness Exploration, которая проводит исследования на озере, посмотрев сашино видео, заверил: что «ни одно известное нам животное в озере Лох-Несс не может развивать такую скорость».

Ролик посмотрел и Шон Слогги (Shaun Sloggie), который работает в местной экскурсионной компании Сruise Loch Ness в Форте-Огастусе (Fort Augustus, расположенном на южной оконечности озера. Он сказал: «Что бы это ни было, оно движется быстро, против ветра, течения и волн. И оно, должно быть, довольно большим, раз само поднимает внушительную волну.

ЧУТЬ РАНЬШЕ

То явится, то растворится, то… влюбится

В 2025 году монстр, согласно журналу наблюдений, официально появлялся 6 раз. А в конце октября вдруг пропал – как теперь оказалось до 1 марта 2026 года.

Одно из наблюдений стало на редкость примечательным. 12 апреля прошлого года в районе Форта-Огастуса появились сразу два чудовища. Явление пары произошло на глазах некого Эоина О'Фаодагейна (Eoin O'Faodhagain) – 60-летнего «охотника-любителя», который уже много лет наблюдал за озером в надежде заметить хотя бы одного монстра. А тут просто фантастически повезло – увидел сразу двух Несси. Сначала показалось одно, потом другое - как раз в то время, когда «охотник» следил за трансляцией. Ему удалось даже записать «явление».

Пара Несси, попавшая в объектив 12 апреля 2025 года. Чудовища – осторожные, близко к себе не подпускают.

Мистер О'Фаодагейн, проживающий в своем доме в Ирландии, прикинул: одно существо было примерно 6 метров в длину, другое – около 4. Наблюдатель вполне логично предположил, что чудовище, размером побольше, было самцом, а то, что поменьше – самкой. И плавая друг за другом, они демонстрировали брачные игры. Весна, любовь…Есть шансы, что чудовища размножатся. И народятся, с позволения сказать, нессята.

КСТАТИ

Чудовища в озере Лох-Несс действительно водились

Согласно современным представлениям, сложившимся из рассказов очевидцев, Лох-несское чудовище более всего напоминает плезиозавра – доисторического водяного ящера. Тот выглядел эдаким огромным мешком то ли с ластами, то ли с лапами и длиннющей шеей. Якобы и чудовище такое же. Или оно и есть этот самый ящер, каким-то загадочным образом доживший до наших дней со времен Юрского периода. Некоторые наблюдения именно об этом и свидетельствуют.

Несколько лет назад на мелководье озера Лох-Несс были обнаружены останки именно плезиозавра – его огромные позвонки. Это сильно воодушевило энтузиастов: раз доисторические ящеры в свое время обитали в озере, то могли быть, как минимум, предками монстра. Стало быть, могут обитать и потомки.

О том, плезиозавры водились в высокоширотных озерах, свидетельствуют и находки, о которых рассказывает Йорн Харальд Харум (Jоrn Harald Hurum), норвежский исследователь из Университета Осло (University of Oslo).

О других – вполне научных – гипотезах, объясняющих, что может представлять из себя монстр, якобы обитающий в высокогорном шотландском озере, читайте наш материал «Лох-несское чудовище! Так вы черепаха?!».

