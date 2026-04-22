В джунглях нашли зверька, которого считали вымершим еще 6 тысяч лет назад

Этот милый карликовый опоссум стал научной сенсацией. Фото: ru.wikipedia.org.

В джунглях Папуа - Новой Гвинеи обнаружили животных, считавшихся давно вымершими. Открытие сделал австралийский биолог Тим Фланнери.

Первое существо - карликовый длиннопалый опоссум, напоминающий бурундука, который лазает по деревьям. У него один палец резко больше других, чтобы вытаскивать жучков из-под коры. Судя по ископаемым останкам, зверек сформировался 300 тысяч лет назад. Самым «свежим» костям 6 тысяч лет. Тим впервые увидел кости «ожившими». Другая находка - кольцехвостый планигалер. Большие глаза, короткие ручки, пушистый хвост. Он также был известен лишь по костям.

Впрочем, «живое ископаемое» - это для науки. Местные жители прекрасно знали, что и длиннопалый опоссум, и планигалер живы. Они по просьбе ученых и сделали первые фото. Каждый год наука открывает 16 тысяч неизвестных видов, в последнее время такие радости участились. Отчасти потому, что смартфоны с камерами стали доступнее.

А что если и мамонты где-то живы до сих пор? Советский академик Борис Рыбаков нашел в былинах фразу о «чудище хоботастом» и решил, что речь о мамонтах. То ли былины сохранили столь древние воспоминания (мамонты вымерли 11 тысяч лет назад), то ли с ними сталкивались - относительно недавно - древние русичи.

А снежный человек? Йети не находят, потому что его никогда не существовало, разочаровал доктор наук, профессор кафедры биологической эволюции МГУ Андрей Журавлев:

- Всякий раз, когда из подозрительных волос или экскрементов вычленяли ДНК, оказывалось, что речь идет о медведях.

