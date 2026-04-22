Последние из горожан: По Новогродовке в Донбассе прокатились тяжелые бои, но местные жители упрямо поддерживают в ней жизнь

Фото: Анна ДОЛГАРЕВА.
Новогродовку, что под Красноармейском (Покровском), освободили осенью 2024-го, но еще долго дорогу к ней караулили украинские дроны. Сейчас проехать туда можно относительно спокойно: трасса затянута антидроновыми сетями, в которых то и дело висят высыхающие тушки запутавшихся птиц.
Город встречает грозной надписью на покосившейся двери полуразрушенного дома: «Мины!». Ниже приписка: «Зайдешь - ты 200» (погибнешь). Это чтобы ни у кого не возникало желания проверить: может, саперы все же побывали здесь и забыли упомянуть? Саперы, однако, ни о чем не забывают. Просто до сих пор нет возможности разминировать каждый дом.
Но есть и верная примета возрождающейся жизни: открыт магазин, перед которым дремлет худая, лохматая собака. Недавно в соседнем Селидове ВСУ ударили по такому магазину, хотя это совсем не военная цель.
В Новогродовке - больше сотни людей, не захотевших эвакуироваться. Они получают пенсии, гуманитарку и боятся расстаться со своими домами, кошками, собаками.
У уцелевшего храма Новогродовки собираются люди. Сторож Григорий Михалыч, свечница Наталья и звонарь Юрий. Священник сюда приезжает по большим праздникам - на Рождество, Пасху. В это воскресенье приехать не смог, но трое немолодых людей испекли блины и открыли компот. По вкусу - из сухофруктов.
- А что, гуманитарку дают, я и борщ сварила, и котлеты пожарила - из сайры, ее в банках солдаты принесли. Гречку тоже они. Борщ постный, из овощей, - воркует Наталья, наливая полные тарелки нам, волонтерам. Неумолимое донбасское гостеприимство.
Наталья подкармливает кошек и собак - и своих, и приблудившихся после того, как отсюда разъехались люди. У нее шесть псов, пять щенков и восемь котов. Удивленно поднимает брови над голубыми глазами: «Как животных бросить? Это грех большой».
- В 2019-м мой муж умер. Сын живет в России. Зовет к себе, говорит, люди там хорошие. Но отсюда все уехали, я на квартал одна-единственная. Сказала батюшке, чтоб не благословлял меня уезжать. А потом люди стали возвращаться, я им кушать готовила. Сын приезжал на Крещение, все зовет. Но Юра колокольню бросить не может, да, Юра?
Наталья и Юрий повенчались в прошлом году. В Новогродовке тогда было тяжко, дроны атаковали каждый день. Говорили: в случае наступления ВСУ эвакуировать мирное население. Наталья, смущаясь, объясняет: она не хотела оставлять Юрия, у которого не было родни на Большой земле, а у сына в Анапе им пришлось бы жить в одной комнате. Неженатым - неприлично. Загс в Новогродовке, естественно, не работал, и приехавший сюда священник обвенчал их без регистрации. После чего они наконец стали жить вместе. А попытка контрнаступа ВСУ захлебнулась, и выезжать никуда не пришлось.
- Мы при деле: воду раздаем, у нас скважина своя. Наталья и моя Анюта кормят людей, но Анюта сейчас в больнице в Донецке, - вступает сторож Михалыч. Его жены Анюты здесь нет, но он так о ней говорит через слово, что, кажется, вышла она совсем ненадолго. На прощание Михалыч просит записать ее телефон, чтобы мы сообщили женщине: с ним все в порядке. Анюту посекло осколками украинского дрона-«крыла», врезавшегося в забор рядом с ней: видно, батарея садилась, а более «милитаризованную» цель оператор не нашел.
Михалыч с Анютой хотели выехать после начала СВО в Белоруссию. Михалыч ходил в исполком - спрашивал, могут ли туда отправить. Но граница с Белоруссией уже была закрыта. Решил тогда уж сидеть дома.
- Я бывший моряк, подводник, у меня до сих пор лежит бескозырка с ленточкой георгиевской. Как-то Анюта приходит домой и плачет. Я спрашиваю, кто обидел. Оказывается, ей девчата сказали: у кого ленточку найдут, расстреляют. Говорю: пошли они... Я три года служил, понимаете? В 1979 - 1982-м. Так и остался советским человеком. Кого мне бояться? У нас на подлодке белорусы, казахи, русские - кого только не было, и все друг другу помогали. А теперь не поймешь, - машет он рукой.
Бескозырку Михалыч не выбросил, припрятал. Остался сторожить храм. Жить пришлось в подвале, из электричества - только генератор. Бензин, правда, оказался лютым дефицитом. Бойцы прозвали его Михалыч-блинчик, потому что сторож садился на велосипед и объезжал посты, предлагая тарелку блинов за бензин.
- Не страшно ездить? - спрашиваю я.
- А что мне? Я по дороге небо перекрестил, как батюшка учил, - и все, еду спокойно. Меня солдат на повороте остановил: «Слышь-ка, батя, а че ты не боишься?» А как же, если я с Боженькой езжу? Так и ответил, а он заулыбался, - разводит руками Михалыч.
На колокольне веревки, сплетаясь, образуют причудливую сеть. Юрий словно танцует в этой паутине, двигаясь только руками и верхней половиной тела, и над городом льется удивительно чистый и мелодичный звон.
- А сколько людей к вам приходит сейчас на службы? - задаюсь я вопросом.
- Одна женщина ходит, Лидия Васильевна. Ей 86, мы ее кормим, - не отрываясь от веревок, отвечает Юрий.
- То есть, вы звоните для одного человека?
- Я звоню, потому что колокола нечисть разгоняют.
Звон плывет над Новогродовкой, смешиваясь с запахом цветущих белым абрикосовых деревьев и далекой фронтовой гари. Если очень верить, то, наверное, этот звон отгонит и пикирующую с неба нечисть. Ведь выжила Анюта, жена Михалыча, когда украинский оператор направил в нее дрон. Ведь все они пока что - до сих пор - живы.
ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Новогродовка - город в ДНР с населением по переписи 2001 года 17 тысяч 559 человек. Из них 70% родным языком назвали русский.
4 школы, 4 детсада, 3 храма, шахта и завод машиностроения, выпускавший по 1 млн котлов в год.
На данный момент население - около 100 человек…
