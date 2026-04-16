Фронтовые будни контрразведчиков: в Ржеве состоялась презентация книги о подвигах времен Великой Отечественной войны

В Ржеве представили книгу о подвигах контрразведчиков в годы Великой Отечественной войны. 15 апреля прошла презентация романа «Судьба капитана Смерш» - произведения, удостоенного диплома Премии ФСБ России в области литературы и искусства.

Произведение посвящено операциям военной контрразведки накануне и в годы Великой Отечественной войны, в которых главный герой принимал непосредственное участие.

О чём книга

В романе показана роль военной контрразведки в подготовке и проведении операции «Согласие» в 1941 году. Там были описаны фронтовые будни контрразведчика, тяжелые бои с немецкой дивизией «Эдельвейс» в горах Кавказа, а также освещалась деятельность опергруппы ГУКР «Смерш» на территории Польши.

Особое место в книге занимает история личного мужества. Главный герой получает тяжелое ранение в бою с немецкими диверсантами. При этом несмотря на инвалидность, он не сдается и осваивает новую профессию, создает семью и воспитывает детей.

Кто участвовал в презентации

Среди участников презентации были представители региональных органов государственной власти, Герои Отечества, историки спецслужб, видные общественные деятели, ветераны и действующие сотрудники органов безопасности, суворовцы Тверского суворовского военного училища (ТвСВУ) и курсанты Военной академии ВКО имени Г. К. Жукова.

Презентация завершилась памятной церемонией. Участники возложили венок и цветы к монументу героям Ржевской битвы. Мероприятие завершилось торжественным маршем военнослужащих и суворовцев.

